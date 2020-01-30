Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
45
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
10Сборная России вышла в финал МЧМ
09:14 (мск), источник: Sport24

Еще один невероятный вечер Овечкина. Он одним касанием переписал кучу рекордов и достижений

Цифры, которые в очередной раз подтвердят величие русского снайпера.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

В матче с «Нэшвиллом» Александр Овечкин забил всего один гол. Причем, забил его при серьезной поддержке вратаря «Предаторз» Юусе Сароса, который решил сделать русскому форварду царский подарок, выкатив для него шайбу на пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

Для игры, закончившейся со счетом 4:5 такое достижение не назовешь уникальным. Вот только очередной гол помог великому русскому снайперу в очередной раз перекроить 102-летнюю историю НХЛ. К этому все давно привыкли, но каждый раз это не перестает удивлять. Итак, цифры, которые снова заставят вас восхищаться Ови.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол стал для Овечкина 693-м в НХЛовской карьере — по этому показателю он вышел на чистое 9-е место в истории, обогнав легендарного Стива Айзермана. До не менее легендарного Марка Месье — всего одна шайба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин отличился 35-й раз в сезоне. Всего же у Александра стало 12 чемпионатов, в которых он добирался до этой отметки. Ни одному другому левому нападающему подобное не удавалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если же говорить о нападающих в целом, то здесь россиянин гонится за рекордом Майка Гартнера. У мегастабильного канадца — 14 сезонов в режиме «35+».

Во время загрузки произошла ошибка.

Если Овечкин сохранит нынешний голевой темп, то расстояние от 600-го до 700-го гола он преодолеет за 157 матчей. Никому не удавалось пройти эту дистанцию быстрее. Кроме того, это будет вторая по скорости сотня Александра Великого.

Во время загрузки произошла ошибка.

При нынешней скорострельности капитан «Вашингтона» забросит 700-ю шайбу в своей 1146-й игре. Если это случится, он займет второе место в истории после Уэйна Гретцки и станет лишь третьим хоккеистом, которому для достижения невероятной отметки потребовалось менее 1200 встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Нэшвиллом» Овечкин еще и отметился результативной передачей, в 357-й раз набрав более 1 очка за игру. Он выходит на чистое 7-е место, уделав американца Пола Штястны. Рекорд принадлежит величайшему из чехов Яромиру Ягру, у которого 540 таких матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а если вернуться к голам, то Ови забил 9 раз в последних 4 встречах и 11 раз в последних 7. Кажется, остановить эту русскую машину сможет только время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артём Гаев

Читайте также
«Позволят ли Овечкину стать лучшим снайпером в истории НХЛ? Это политический вопрос»
Во время загрузки произошла ошибка.
09:37 (мск)© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
4:5
2:3, 2:0, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1930.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Хайнс
Вратари
Брэйден ХолтбиЮусе Сарос
1-й период
06:41Джарред Тинорди
09:28Рихард Паник(Карл Хагелин)
10:15Джарред Тинорди(Филип Форсберг)
11:02Дмитрий Орлов
12:52Микаэль Гранлунд(Кайл Террис, Филип Форсберг)
16:02Рокко Гримальди(Роман Йоси, Ник Бонино)
16:26Александр Овечкин
17:35Кайл Террис
2-й период
22:19Мэтт Дюшен
26:01Рихард Паник
29:16Маттиас Экхольм
31:06Том Уилсон(Ларс Эллер, Александр Овечкин)
35:37Гарнет Хэтэуэй
3-й период
40:35Рихард Паник
40:35Райан Джохансен
41:57Виктор Арвидссон
43:00Райан Джохансен
51:15Якуб Врана
55:23Янник Вебер(Дэн Хэмьюс, Райан Джохансен)
56:03Ларс Эллер
Лучшие игроки матча
Райан Джохансен (Нэшвилл Предаторз), Янник Вебер (Нэшвилл Предаторз), Рихард Паник (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Андрюха, жги!» Русские хоккеисты ярко затусили на яхте с американками: видео
«Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
Петр Ян: Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять
Сбор «Спартака»: шансы Соболева, состояние Шюррле
«Овечкин побьет рекорд Гретцки». Большое интервью Василевского
Жгучая футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Отдохнувший «Ливерпуль» выиграл. Клопп не зря ротирует состав
Первый ушел: итоги четвертьфиналов Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь