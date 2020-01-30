Еще один невероятный вечер Овечкина. Он одним касанием переписал кучу рекордов и достижений

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В матче с «Нэшвиллом» Александр Овечкин забил всего один гол. Причем, забил его при серьезной поддержке вратаря «Предаторз» Юусе Сароса, который решил сделать русскому форварду царский подарок, выкатив для него шайбу на пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

Для игры, закончившейся со счетом 4:5 такое достижение не назовешь уникальным. Вот только очередной гол помог великому русскому снайперу в очередной раз перекроить 102-летнюю историю НХЛ. К этому все давно привыкли, но каждый раз это не перестает удивлять. Итак, цифры, которые снова заставят вас восхищаться Ови.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2da067a2231bf939e302" data-vnd="2da067a2231bf939e302" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2da067a2231bf939e302" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол стал для Овечкина 693-м в НХЛовской карьере — по этому показателю он вышел на чистое 9-е место в истории, обогнав легендарного Стива Айзермана. До не менее легендарного Марка Месье — всего одна шайба.

Овечкин отличился 35-й раз в сезоне. Всего же у Александра стало 12 чемпионатов, в которых он добирался до этой отметки. Ни одному другому левому нападающему подобное не удавалось.

Если же говорить о нападающих в целом, то здесь россиянин гонится за рекордом Майка Гартнера. У мегастабильного канадца — 14 сезонов в режиме «35+».

Если Овечкин сохранит нынешний голевой темп, то расстояние от 600-го до 700-го гола он преодолеет за 157 матчей. Никому не удавалось пройти эту дистанцию быстрее. Кроме того, это будет вторая по скорости сотня Александра Великого.

При нынешней скорострельности капитан «Вашингтона» забросит 700-ю шайбу в своей 1146-й игре. Если это случится, он займет второе место в истории после Уэйна Гретцки и станет лишь третьим хоккеистом, которому для достижения невероятной отметки потребовалось менее 1200 встреч.

В матче с «Нэшвиллом» Овечкин еще и отметился результативной передачей, в 357-й раз набрав более 1 очка за игру. Он выходит на чистое 7-е место, уделав американца Пола Штястны. Рекорд принадлежит величайшему из чехов Яромиру Ягру, у которого 540 таких матчей.

Ну, а если вернуться к голам, то Ови забил 9 раз в последних 4 встречах и 11 раз в последних 7. Кажется, остановить эту русскую машину сможет только время.