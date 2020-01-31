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09:05 (мск), источник: ТАСС

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин восстановился от травмы

ТАСС, 31 января. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился от травмы и готов играть. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Форвард пропустил встречу регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» и Матч звезд НХЛ, на который был вызван впервые в карьере. До этого он не участвовал в нескольких подряд тренировках команды. Сообщалось, что у нападающего травма верхней части тела. Россиянин готов принять участие в игре против «Детройта», которая состоится в ночь на субботу.

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«Панарин восстановился на 100 процентов. Он полностью готов к работе», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Панарин 1 июля 2019 года подписал контракт с «Рейнджерс» сроком на семь лет. Ранее в НХЛ он выступал за «Чикаго» и «Коламбус». Сообщалось, что летом в услугах нападающего были заинтересованы «Айлендерс» и «Флорида». В текущем сезоне Панарин провел 47 матчей и набрал 68 (26 голов + 42 передачи) очков, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 50 очков в 48 матчах.

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10:16 (мск)© Ньюстюб
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