«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
ТАСС, 31 января. «Монреаль» победил «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 31 января. «Монреаль» победил «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Илья Ковальчук (21-я минута), Брендан Галлахер (24) и Томаш Татар (59). У проигравших отличился Джек Айкел (8).
После подписания контракта с «Монреалем» в начале января Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. Начинал сезон форвард в «Лос-Анджелесе».
«Монреаль» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 52 матчах. «Баффало» идет 12-м с 51 очком в 51 игре. В следующей встрече «Монреаль» примет дома «Флориду», а «Баффало» — «Коламбус». Оба матча пройдут 1 февраля.
|Ральф Крюгер
|Клод Жюльен
|Картер Хаттон(Картер Хаттон, Картер Хаттон)
|Кэри Прайс
|06:49
|Джоэль Армиа
|07:11
|Джек Айкел(Расмус Далин, Маркус Юханссон)
|16:13
|Конор Шири
|20:44
|Илья Ковальчук(Ник Сузуки, Джоэль Армиа)
|23:05
|Брендан Галлахер(Томаш Татар, Филлип Дано)
|36:55
|Арттури Лехконен
|53:02
|Филлип Дано
|58:13
|Томаш Татар(Ник Сузуки, Джоэль Армиа)
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0