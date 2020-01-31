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10:21 (мск), источник: ТАСС

«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

ТАСС, 31 января. «Монреаль» победил «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Илья Ковальчук (21-я минута), Брендан Галлахер (24) и Томаш Татар (59). У проигравших отличился Джек Айкел (8).

После подписания контракта с «Монреалем» в начале января Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. Начинал сезон форвард в «Лос-Анджелесе».

Официальный сайт НХЛ

«Монреаль» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 52 матчах. «Баффало» идет 12-м с 51 очком в 51 игре. В следующей встрече «Монреаль» примет дома «Флориду», а «Баффало» — «Коламбус». Оба матча пройдут 1 февраля.

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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Хоккей, НХЛ, Неделя 1931.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерКлод Жюльен
Вратари
Картер Хаттон(Картер Хаттон, Картер Хаттон)Кэри Прайс
1-й период
06:49Джоэль Армиа
07:11Джек Айкел(Расмус Далин, Маркус Юханссон)
16:13Конор Шири
2-й период
20:44Илья Ковальчук(Ник Сузуки, Джоэль Армиа)
23:05Брендан Галлахер(Томаш Татар, Филлип Дано)
36:55Арттури Лехконен
3-й период
53:02Филлип Дано
58:13Томаш Татар(Ник Сузуки, Джоэль Армиа)
Лучшие игроки матча
Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс), Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль Канадиенс
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