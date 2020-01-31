«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

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В составе победителей шайбы забросили российский форвард Илья Ковальчук (21-я минута), Брендан Галлахер (24) и Томаш Татар (59). У проигравших отличился Джек Айкел (8).

После подписания контракта с «Монреалем» в начале января Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. Начинал сезон форвард в «Лос-Анджелесе».

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«Монреаль» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 53 очка в 52 матчах. «Баффало» идет 12-м с 51 очком в 51 игре. В следующей встрече «Монреаль» примет дома «Флориду», а «Баффало» — «Коламбус». Оба матча пройдут 1 февраля.