Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»
ТАСС, 31 января. «Нэшвилл» победил «Нью-Джерси» по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.
ТАСС, 31 января. «Нэшвилл» победил «Нью-Джерси» по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.
В составе проигравших шайбы забросили Павел Заха (5-я и 29-я минуты), российский форвард Никита Гусев (31), Йеспер Братт (38) и Джон Хэйден (47). У победителей отличились Маттиас Экхольм (1), Филип Форсберг (9, 50), Ник Бонино (33) и Мэтт Дюшен (41). Гусев также реализовал послематчевый буллит и был признан третьей звездой матча.
Россиянин забросил девятую шайбу в нынешнем сезоне. Всего на его счету 31 (9 шайб + 22 передачи) очко.
«Нью-Джерси» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 50 матчей. «Нэшвилл» идет девятым на Западе с 55 очками в 50 играх. В следующем матче «Нью-Джерси» 2 февраля примет «Даллас». «Нэшвилл» в этот же день сыграет на своей площадке с «Вегасом».
|Ален Насреддин
|Джон Хайнс
|Маккензи Блэквуд
|Пекка Ринне
|00:42
|Маттиас Экхольм(Джарред Тинорди, Мэтт Дюшен)
|02:53
|Колтон Сиссонс
|04:22
|Дэймон Сиверсон
|04:54
|Павел Заха(Сами Ватанен, Нико Хишир)
|08:17
|Филип Форсберг(Кайл Террис, Виктор Арвидссон)
|21:33
|Блэйк Коулман
|26:58
|Райан Джохансен
|28:44
|Павел Заха(Никита Гусев)
|29:59
|Мэтт Дюшен
|30:26
|Никита Гусев(Дэймон Сиверсон, Павел Заха)
|32:48
|Ник Бонино(Рокко Гримальди, Крэйг Смит)
|37:24
|Йеспер Братт(Кайл Палмиери, Уилл Батчер)
|40:33
|Мэтт Дюшен(Райан Джохансен, Роман Йоси)
|46:37
|Джон Хейден(Кевин Руни)
|49:20
|Уэйн Симмондс
|49:57
|Филип Форсберг(Кайл Террис, Роман Йоси)
|победный бросок: Мэтт Дюшен(Нэшвилл Предаторз)
Павел Заха (Нью-Джерси Дэвилз), Мэтт Дюшен (Нэшвилл Предаторз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|0