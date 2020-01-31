Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

В составе проигравших шайбы забросили Павел Заха (5-я и 29-я минуты), российский форвард Никита Гусев (31), Йеспер Братт (38) и Джон Хэйден (47). У победителей отличились Маттиас Экхольм (1), Филип Форсберг (9, 50), Ник Бонино (33) и Мэтт Дюшен (41). Гусев также реализовал послематчевый буллит и был признан третьей звездой матча.

«Нью-Джерси» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 50 матчей. «Нэшвилл» идет девятым на Западе с 55 очками в 50 играх. В следующем матче «Нью-Джерси» 2 февраля примет «Даллас». «Нэшвилл» в этот же день сыграет на своей площадке с «Вегасом».