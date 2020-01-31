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10:33 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

ТАСС, 31 января. «Нэшвилл» победил «Нью-Джерси» по буллитам в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.

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Источник: Reuters

В составе проигравших шайбы забросили Павел Заха (5-я и 29-я минуты), российский форвард Никита Гусев (31), Йеспер Братт (38) и Джон Хэйден (47). У победителей отличились Маттиас Экхольм (1), Филип Форсберг (9, 50), Ник Бонино (33) и Мэтт Дюшен (41). Гусев также реализовал послематчевый буллит и был признан третьей звездой матча.

Россиянин забросил девятую шайбу в нынешнем сезоне. Всего на его счету 31 (9 шайб + 22 передачи) очко.

Официальный сайт НХЛ

«Нью-Джерси» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 44 очка после 50 матчей. «Нэшвилл» идет девятым на Западе с 55 очками в 50 играх. В следующем матче «Нью-Джерси» 2 февраля примет «Даллас». «Нэшвилл» в этот же день сыграет на своей площадке с «Вегасом».

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Нэшвилл Предаторз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1931.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинДжон Хайнс
Вратари
Маккензи БлэквудПекка Ринне
1-й период
00:42Маттиас Экхольм(Джарред Тинорди, Мэтт Дюшен)
02:53Колтон Сиссонс
04:22Дэймон Сиверсон
04:54Павел Заха(Сами Ватанен, Нико Хишир)
08:17Филип Форсберг(Кайл Террис, Виктор Арвидссон)
2-й период
21:33Блэйк Коулман
26:58Райан Джохансен
28:44Павел Заха(Никита Гусев)
29:59Мэтт Дюшен
30:26Никита Гусев(Дэймон Сиверсон, Павел Заха)
32:48Ник Бонино(Рокко Гримальди, Крэйг Смит)
37:24Йеспер Братт(Кайл Палмиери, Уилл Батчер)
3-й период
40:33Мэтт Дюшен(Райан Джохансен, Роман Йоси)
46:37Джон Хейден(Кевин Руни)
49:20Уэйн Симмондс
49:57Филип Форсберг(Кайл Террис, Роман Йоси)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Мэтт Дюшен(Нэшвилл Предаторз)
Лучшие игроки матча
Павел Заха (Нью-Джерси Дэвилз), Мэтт Дюшен (Нэшвилл Предаторз), Никита Гусев (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
НХЛ
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