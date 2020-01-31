Голкипер «Тампы» Василевский: В России очень сильная вратарская школа
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский высказался о большом количестве отечественных вратарей за океаном.
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский высказался о большом количестве отечественных вратарей за океаном.
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По его словам, чем больше в НХЛ будет российских вратарей, тем лучше.
«Я думаю, что российская диаспора среди голкиперов за океаном идет только в плюс. В нашей стране очень сильная вратарская школа, от того и такой результат. Те же Самсонов и Шестеркин не просто так попали в НХЛ. Оба являются очень талантливыми игроками», — сказал Василевский.