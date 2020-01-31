Голкипер «Тампы» Василевский: В России очень сильная вратарская школа

По его словам, чем больше в НХЛ будет российских вратарей, тем лучше.

«Я думаю, что российская диаспора среди голкиперов за океаном идет только в плюс. В нашей стране очень сильная вратарская школа, от того и такой результат. Те же Самсонов и Шестеркин не просто так попали в НХЛ. Оба являются очень талантливыми игроками», — сказал Василевский.