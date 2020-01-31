Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
Салават Юлаев
35
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
ЦСКА
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Б
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
1.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Детройт Ред Уингз
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Голкипер «Тампы» Василевский: В России очень сильная вратарская школа

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский высказался о большом количестве отечественных вратарей за океаном.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По его словам, чем больше в НХЛ будет российских вратарей, тем лучше.

«Я думаю, что российская диаспора среди голкиперов за океаном идет только в плюс. В нашей стране очень сильная вратарская школа, от того и такой результат. Те же Самсонов и Шестеркин не просто так попали в НХЛ. Оба являются очень талантливыми игроками», — сказал Василевский.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Фантастический сезон Никиты Кучерова
Читайте также
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Названа зарплата Медведева на новой работе
В Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
Стало известно, сколько «Сельта» предложила за выкуп Смолова
«Новый Роналду» выбрал «Барселону» ради игры с Месси
У Месси 500 побед за «Барселону» и 500 голов в турнирах Испании
«Монреаль» обыграл «Баффало» в НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
«Амур» впервые с 2016 года обыграл ЦСКА в матче КХЛ
Шайба россиянина не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ
Хоккеист Никита Нестеров: Свое будущее связываю с Россией и ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь