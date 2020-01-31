«Лос-Анджелес» победил «Аризону» в матче НХЛ, Иафалло оформил хет-трик

Встреча, прошедшая в четверг в Глендейле, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Алекс Иафалло (9, 58 и 61-я минуты), у проигравших отличились Ник Шмальц (32) и Кристиан Дворак (40).