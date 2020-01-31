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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес» победил «Аризону» в матче НХЛ, Иафалло оформил хет-трик

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из пяти поражений.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в четверг в Глендейле, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Алекс Иафалло (9, 58 и 61-я минуты), у проигравших отличились Ник Шмальц (32) и Кристиан Дворак (40).

Официальный сайт НХЛ
Аризона Койотс
2:3ОТ
0:1, 2:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1931.01.2020, 05:30 (МСК UTC+3)Gila River Arena
Главные тренеры
Рик ТоккетТодд Маклеллан
Вратари
Адин ХиллДжек Кэмпбелл
1-й период
08:37Алекс Иафалло(Дастин Браун, Бен Хаттон)
12:48Йоаким Райан
2-й период
22:43Остин Вагнер
24:19Конор Гарлэнд
24:19Дастин Браун
29:15Джефф Картер
31:22Ник Шмолц(Карл Седерберг, Джейсон Димерс)
39:04Кристиан Дворак(Конор Гарлэнд, Тэйлор Холл)
3-й период
55:48Джейкоб Чикран
57:06Алекс Иафалло(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
Овертайм
60:24Алекс Иафалло(Шон Уокер, Анже Копитар)
Лучшие игроки матча
Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Ник Шмолц (Аризона Койотс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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