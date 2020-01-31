«Лос-Анджелес» победил «Аризону» в матче НХЛ, Иафалло оформил хет-трик
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из пяти поражений.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Аризону» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ и прервал серию из пяти поражений.
Встреча, прошедшая в четверг в Глендейле, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей
|Рик Токкет
|Тодд Маклеллан
|Адин Хилл
|Джек Кэмпбелл
|08:37
|Алекс Иафалло(Дастин Браун, Бен Хаттон)
|12:48
|Йоаким Райан
|22:43
|Остин Вагнер
|24:19
|Конор Гарлэнд
|24:19
|Дастин Браун
|29:15
|Джефф Картер
|31:22
|Ник Шмолц(Карл Седерберг, Джейсон Димерс)
|39:04
|Кристиан Дворак(Конор Гарлэнд, Тэйлор Холл)
|55:48
|Джейкоб Чикран
|57:06
|Алекс Иафалло(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
|60:24
|Алекс Иафалло(Шон Уокер, Анже Копитар)
Алекс Иафалло (Лос-Анджелес Кингз), Джек Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Ник Шмолц (Аризона Койотс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0