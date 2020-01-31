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13:26 (мск), источник: ТАСС

Ковальчук считает свою роль в игре клуба НХЛ «Монреаль» более удобной

ТАСС, 31 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» Илья Ковальчук заявил, что тренер Клод Жюльен выделил ему более удобную роль в игре команды, чем была у него в прошлом клубе. Слова хоккеиста приводит пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Ковальчук перешел в «Монреаль» 3 января из «Лос-Анджелеса». В пятницу команда обыграла «Баффало» (3:1), одну из шайб забросил 36-летний россиянин.

«Тренер дал мне возможность играть в той роли, которую я исполнял всегда. Для меня легче играть так, чем как я играл в “Лос-Анджелесе”, поэтому есть разница в моей игре», — заявил Ковальчук.

После подписания контракта с «Монреалем» Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. В декабре руководство «Лос-Анджелеса» выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ранее в НХЛ он также играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.

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