Ковальчук считает свою роль в игре клуба НХЛ «Монреаль» более удобной

«Тренер дал мне возможность играть в той роли, которую я исполнял всегда. Для меня легче играть так, чем как я играл в “Лос-Анджелесе”, поэтому есть разница в моей игре», — заявил Ковальчук.

После подписания контракта с «Монреалем» Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. В декабре руководство «Лос-Анджелеса» выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ранее в НХЛ он также играл за «Атланту» и «Нью-Джерси», девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.