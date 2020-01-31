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18:05 (мск), источник: Sport24

Василевский будет бороться за вторую подряд «Везину». Но у него очень крутые конкуренты

Русский вратарь вошел в число претендентов благодаря успешной игре в январе.

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Источник: AP 2020

Наблюдать за борьбой за личные призы в НХЛ чуть ли не более захватывающее занятие для болельщиков, чем смотреть за сражением в плей-офф Кубка Стэнли. Кандидаты на звание лучшего вратаря сезона меняются чуть ли не каждый месяц. Североамериканское издание The Score включило в топ-5 претендентов российского голкипера Андрея Василевского. Вратарь «Тампы» занял пятое место в рейтинге за счет того, что лучше всех провел январь. С большой долей вероятности его признают лучшим игроком месяца во всей лиге.

В прошлом матче с «Лос-Анджелесом» россиянин сделал 32 сейва и одержал 25-ю победу в сезоне. В 2020 году он провел девять матчей, одержал восемь побед и отразил 95,4% бросков. В основное время его никто так и не обыграл.

— Российский вратарь выдает элитную статистику, несмотря на солидную нагрузку. Он — один из восьми голкиперов в нынешнем сезоне, у которого не менее 36 стартов, и он лидирует по проценту отраженных бросков в этой группе, — отмечает издание.

Если оценивать весь сезон, то у Василевского в 37 матчах «регулярки» 91,8% отраженных бросков, в среднем он пропускает 2,53 шайбы за игру.

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Дарси Кемпер «Аризона», 25 матчей, 92,9%, 2,16 шайбы за игру

Из-за травмы Кемпер не играет с 19 декабря, однако первые три месяца регулярного чемпионата в его исполнении были просто блестящими. Вратарь «Койотс» остается лучшим в лиге по проценту отраженных бросков наряду с Тристаном Джарри из «Питтсбурга». Сейчас «Аризона» держится в зоне плей-офф, но без своего основного вратаря выиграла всего 6 матчей из 14. 29-летний хоккеист проводит второй сильный сезон, до этого он довольствовался лишь ролью бэкапа в командах НХЛ. Ожидается, что Дарси в ближайшее время вернется в строй и поможет своему клубу остаться в восьмерке на Западе.

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Коннор Хеллебайк «Виннипег», 42 матча, 91,7%, 2,74 шайбы за игру

Если бы не голкипер, то «Джетс» болтались бы на дне таблицы где-нибудь рядом с «Анахаймом» и «Лос-Анджелесом». В межсезонье команда лишилась ведущих защитников, но даже в такой ситуации Хеллебайк умудряется иметь хорошие показатели, он буквально тащит команду в каждой встрече. 26-летний хоккеист — лидер в чемпионате по количеству сейвов (1281). При том, что «Виннипег» идет на 11-м месте в Западной конференции, его основной вратарь входит в топ-5 голкиперов по числу побед в сезоне (21).

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Туукка Раск «Бостон», 28 матчей, 92,5%, 2,27 шайбы за игру

Несмотря на то, что Раск железный первый номер «Брюинз», он играет примерно поровну с Ярославом Галаком. Правда, теперь все может измениться в пользу бэкапа. Туука в середине января получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок. До этого момента финский вратарь проводил отличный сезон: он был третьим в лиге по проценту отражения опасных бросков (high-danger saves). С ним оборона «Бостона» чувствует себя в полном порядке, порой вратарь исполняет сумасшедшие сейвы, заставляя всех хвататься за голову. Сейчас для команды важно, чтобы обладатель Кубка Стэнли выздоровел и пришел в форму перед стартом плей-офф. К счастью, Раск уже приступил к ледовым тренировкам.

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Бен Бишоп «Даллас», 34 матча, 92,5%, 2,33 шайбы за игру

Издание The Score назвало Бишопа главным фаворитом в борьбе за «Везину», так как «Даллас» лучше всех играет в обороне в этом сезоне. И это все благодаря вратарю. В то же время «Старз» по количеству голов занимает лишь 28-е место в лиге. Согласно продвинутой статистике, Бен останавливает больше бросков, чем прогнозируется. Лишь трижды в сезоне голкипер пропускал больше трех шайб за игру. Команде из Техаса вообще очень повезло: помимо крутого первого номера у них есть сильнейший бэкап лиги в лице Антона Худобина.

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