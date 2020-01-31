Василевский будет бороться за вторую подряд «Везину». Но у него очень крутые конкуренты
Русский вратарь вошел в число претендентов благодаря успешной игре в январе.
Русский вратарь вошел в число претендентов благодаря успешной игре в январе.
Наблюдать за борьбой за личные призы в НХЛ чуть ли не более захватывающее занятие для болельщиков, чем смотреть за сражением в
— Российский вратарь выдает элитную статистику, несмотря на солидную нагрузку. Он — один из восьми голкиперов в нынешнем сезоне, у которого не менее 36 стартов, и он лидирует по проценту отраженных бросков в этой группе, — отмечает издание.
Если оценивать весь сезон, то у Василевского в 37 матчах «регулярки» 91,8% отраженных бросков, в среднем он пропускает 2,53 шайбы за игру.
Если бы не голкипер, то «Джетс» болтались бы на дне таблицы
Несмотря на то, что Раск железный первый номер «Брюинз», он играет примерно поровну с Ярославом Галаком. Правда, теперь все может измениться в пользу бэкапа. Туука в середине января получил сотрясение мозга и выбыл на неопределенный срок. До этого момента финский вратарь проводил отличный сезон: он был третьим в лиге по проценту отражения опасных бросков (high-danger saves). С ним оборона «Бостона» чувствует себя в полном порядке, порой вратарь исполняет сумасшедшие сейвы, заставляя всех хвататься за голову. Сейчас для команды важно, чтобы обладатель Кубка Стэнли выздоровел и пришел в форму перед стартом
Издание The Score назвало Бишопа главным фаворитом в борьбе за «Везину», так как «Даллас» лучше всех играет в обороне в этом сезоне. И это все благодаря вратарю. В то же время «Старз» по количеству голов занимает лишь 28-е место в лиге. Согласно продвинутой статистике, Бен останавливает больше бросков, чем прогнозируется. Лишь трижды в сезоне голкипер пропускал больше трех шайб за игру. Команде из Техаса вообще очень повезло: помимо крутого первого номера у них есть сильнейший бэкап лиги в лице Антона Худобина.