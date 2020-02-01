Панарин мощно вернулся после травмы. Забил крутой голешник и отпраздновал его фирменным хай-киком
А Игоря Шестеркина лишили первого «сухаря» в НХЛ.
А Игоря Шестеркина лишили первого «сухаря» в НХЛ.
«Рейнджерс» вышли из короткого отпуска и принимали у себя дома главного аутсайдера нынешнего чемпионата. «Ньюйоркцы» хоть и не попадают пока в
В дальнейшем Игорь играл уверенно, а его команда контролировала встречу. Однако за первые 20 минут счет так открыт не был. Зато после перерыва хозяева просто замучили Ховарда, которому пришлось трижды доставать шайбу из сетки ворот. Все началось с классного гола Бучневича с передачи Зибанежада. Павел в последние пару месяцев играет не так ярко, как в начале сезона, а этот гол стал для него первым за семь матчей.
Через пару минут Крис Крайдер сделал 2:0. Форвард, которого называют главным кандидатом на обмен перед дедлайном, выглядел очень здорово и играл результативно. На последней минуте периода Артемий Панарин, восстановившийся от травмы и отдохнувший в Мексике, сотворил красоту. Лучший русский в НХЛ не только круто забил, но и отпраздновал заброшенную шайбу очень мощно —
С исходом встречи все было ясно еще до старта третьего периода. «Ред Уингз» настолько плохи в этом чемпионате, что камбэков от них ждать не стоит. Тем более Зибанежад забросил четвертую шайбу в большинстве и набрал 200-е очко в карьере за «Рейнджерс». Интрига была одна — заработает ли Шестеркин первый «сухарь» в НХЛ. Фабри испортил все планы русского новичка.
Игорь, видимо, так расстроился да и его партнеры расслабились в концовке, что «Детройт» умудрился забить и второй гол. Затем уже оборона хозяев не ошибалась и больше не позволила сопернику вольности в своей зоне. «Рейнджерс» набрали два очка и устремились в гонку за
На последних секундах встречи русский вратарь мог вписать свое имя в историю, забив гол, но шайба пролетела мимо ворот после броска Игоря.
|Дэвид Куинн
|Джефф Блэшилл
|Игорь Шестеркин
|Джимми Ховард
|08:12
|Валттери Филппула
|29:23
|Павел Бучневич(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|31:56
|Крис Крайдер(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
|39:18
|Артемий Панарин(Энтони Дианджело, Йеспер Фаст)
|44:37
|Джастин Абделькадер
|45:02
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Энтони Дианджело)
|45:59
|Робби Фаббри(Дилан Ларкин)
|46:23
|Валттери Филппула
|50:59
|Валттери Филппула(Тревор Дэйли, Робби Фаббри)
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
|0
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0