Панарин мощно вернулся после травмы. Забил крутой голешник и отпраздновал его фирменным хай-киком

«Рейнджерс» вышли из короткого отпуска и принимали у себя дома главного аутсайдера нынешнего чемпионата. «Ньюйоркцы» хоть и не попадают пока в плей-офф, но смогли без особого труда разобраться с «Детройтом». Перед матчем в основу был вызван из фарм-клуба Игорь Шестеркин, пропустивший Матч звезд АХЛ (лига предполагала, что голкипер останется в НХЛ и исключила голкипера из списков участников звездного уик-энда). Бэкапом на игру был заявлен Хенрик Лундквист, а Александр Георгиев вновь смотрел матч с трибуны. Кажется, в ближайшие недели его должны обменять. Тем более игра Шестеркина должна радовать руководство «синерубашечников». Уже в первом периоде голкипер сделал мощный сэйв, достойный аплодисментов.

В дальнейшем Игорь играл уверенно, а его команда контролировала встречу. Однако за первые 20 минут счет так открыт не был. Зато после перерыва хозяева просто замучили Ховарда, которому пришлось трижды доставать шайбу из сетки ворот. Все началось с классного гола Бучневича с передачи Зибанежада. Павел в последние пару месяцев играет не так ярко, как в начале сезона, а этот гол стал для него первым за семь матчей.

Через пару минут Крис Крайдер сделал 2:0. Форвард, которого называют главным кандидатом на обмен перед дедлайном, выглядел очень здорово и играл результативно. На последней минуте периода Артемий Панарин, восстановившийся от травмы и отдохнувший в Мексике, сотворил красоту. Лучший русский в НХЛ не только круто забил, но и отпраздновал заброшенную шайбу очень мощно — хай-киком. Артемий ведь хорош не только в хоккее, но и в MMA. Этот гол стал уже 27-м в сезоне для Хлебушка.

С исходом встречи все было ясно еще до старта третьего периода. «Ред Уингз» настолько плохи в этом чемпионате, что камбэков от них ждать не стоит. Тем более Зибанежад забросил четвертую шайбу в большинстве и набрал 200-е очко в карьере за «Рейнджерс». Интрига была одна — заработает ли Шестеркин первый «сухарь» в НХЛ. Фабри испортил все планы русского новичка.

Игорь, видимо, так расстроился да и его партнеры расслабились в концовке, что «Детройт» умудрился забить и второй гол. Затем уже оборона хозяев не ошибалась и больше не позволила сопернику вольности в своей зоне. «Рейнджерс» набрали два очка и устремились в гонку за плей-офф.