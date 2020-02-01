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09:23 (мск), источник: Sport24

Овечкин крушит рекорды в каждом матче. Русский снайпер обогнал Мессье и нокаутировал неудачника НХЛ

До Гретцки всего 199 голов!

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«Оттава» — один из главных аутсайдеров нынешнего чемпионата НХЛ, который перед делайном может расстаться с несколькими своими ценными активами. Хоккеисты, которые понимают, что шансов на плей-офф нет, но зато есть на переход в сильный клуб, рвут жилы и стараются показать себя. Поэтому совсем неудивительно, что у «Вашингтона» возникли серьезные проблемы в Канаде.

Однако первый период получился провальным для «Сенаторз», которым приходилось отбиваться изо всех сил. За первые десять минут игрового времени хозяева смогли нанести лишь один бросок по воротам Самсонова. Самый опасный момент случился в концовке периода, когда Наместников убежал «один в ноль» — Илья с соотечественником справился. А вот игроки «Вашингтона» развлекались на всю катушку. Счет открыл Оши (сначала шайбу записали на Кузнецова), который подставил клюшку после броска Карлсона.

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Затем Кузнецов вернул должок и тоже забил. Евгений прервал серию в девять матчей без заброшенных шайб и набрал 44-е очко в сезоне. Тройка русского центра до определенного момента играла очень здорово, но потом растворилась. Впрочем, расслабилась вся команда из столицы США.

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В середине встречи «Вашингтон» получил большинство, но не смог им воспользоваться. После ошибки Кузнецова соперник умудрился забить. Но тут уже посуетился Овечкин и через несколько минут сделал счет 3:1 в пользу своей команды. 694-я шайба в карьере, 8-е место в гонке снайперов лиги, 200 голов до Гретцки. Александр догнал Марка Мессье, причем ради этого решил не отдавать пас на Кемпе и бросить самому.

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Затем «Сенаторз» умудрились еще дважды забить (один из голов у Анисимова). И все из-за того, что «Кэпиталз» слишком рано начали думать о следующем матче. Гол Хагелина успокоил гостей, и они сумели удержать преимущество. На последних секундах Овечкин отправил шайбу в пустые ворота соперника. Он все-таки обогнал Месье! 695-й гол в карьере, 37-й гол в сезоне, 199 голов до Гретцки, 11 голов в последних пяти встречах. Александр отправляется в космос! После финальной сирены стадион в Оттаве скандировал «Ови» и аплодировал русской легенде. Скоро так будут делать на всех аренах НХЛ.

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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Оттава Сенаторз
3:5
0:2, 2:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 191.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитТодд Рирден
Вратари
Маркус Хегберг(Маркус Хегберг)Илья Самсонов
1-й период
04:10Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
07:26Тома Шабо
11:22Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
2-й период
22:18Дилан Демело
25:38Скотт Сабурин
27:15Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
30:27Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
31:31Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
36:44Дмитрий Орлов
3-й период
41:51Командный штраф
43:07Карл Хагелин(Ларс Эллер)
44:19Йонас Зигенталер
44:47Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
56:18Колин Уайт
56:18Колин Уайт
59:45Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава Сенаторз
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