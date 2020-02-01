Овечкин крушит рекорды в каждом матче. Русский снайпер обогнал Мессье и нокаутировал неудачника НХЛ

«Оттава» — один из главных аутсайдеров нынешнего чемпионата НХЛ, который перед делайном может расстаться с несколькими своими ценными активами. Хоккеисты, которые понимают, что шансов на плей-офф нет, но зато есть на переход в сильный клуб, рвут жилы и стараются показать себя. Поэтому совсем неудивительно, что у «Вашингтона» возникли серьезные проблемы в Канаде.

Однако первый период получился провальным для «Сенаторз», которым приходилось отбиваться изо всех сил. За первые десять минут игрового времени хозяева смогли нанести лишь один бросок по воротам Самсонова. Самый опасный момент случился в концовке периода, когда Наместников убежал «один в ноль» — Илья с соотечественником справился. А вот игроки «Вашингтона» развлекались на всю катушку. Счет открыл Оши (сначала шайбу записали на Кузнецова), который подставил клюшку после броска Карлсона.

Затем Кузнецов вернул должок и тоже забил. Евгений прервал серию в девять матчей без заброшенных шайб и набрал 44-е очко в сезоне. Тройка русского центра до определенного момента играла очень здорово, но потом растворилась. Впрочем, расслабилась вся команда из столицы США.

В середине встречи «Вашингтон» получил большинство, но не смог им воспользоваться. После ошибки Кузнецова соперник умудрился забить. Но тут уже посуетился Овечкин и через несколько минут сделал счет 3:1 в пользу своей команды. 694-я шайба в карьере, 8-е место в гонке снайперов лиги, 200 голов до Гретцки. Александр догнал Марка Мессье, причем ради этого решил не отдавать пас на Кемпе и бросить самому.

Затем «Сенаторз» умудрились еще дважды забить (один из голов у Анисимова). И все из-за того, что «Кэпиталз» слишком рано начали думать о следующем матче. Гол Хагелина успокоил гостей, и они сумели удержать преимущество. На последних секундах Овечкин отправил шайбу в пустые ворота соперника. Он все-таки обогнал Месье! 695-й гол в карьере, 37-й гол в сезоне, 199 голов до Гретцки, 11 голов в последних пяти встречах. Александр отправляется в космос! После финальной сирены стадион в Оттаве скандировал «Ови» и аплодировал русской легенде. Скоро так будут делать на всех аренах НХЛ.