Овечкин крушит рекорды в каждом матче. Русский снайпер обогнал Мессье и нокаутировал неудачника НХЛ
До Гретцки всего 199 голов!
До Гретцки всего 199 голов!
«Оттава» — один из главных аутсайдеров нынешнего чемпионата НХЛ, который перед делайном может расстаться с несколькими своими ценными активами. Хоккеисты, которые понимают, что шансов на
Однако первый период получился провальным для «Сенаторз», которым приходилось отбиваться изо всех сил. За первые десять минут игрового времени хозяева смогли нанести лишь один бросок по воротам Самсонова. Самый опасный момент случился в концовке периода, когда Наместников убежал «один в ноль» — Илья с соотечественником справился. А вот игроки «Вашингтона» развлекались на всю катушку. Счет открыл Оши (сначала шайбу записали на Кузнецова), который подставил клюшку после броска Карлсона.
Затем Кузнецов вернул должок и тоже забил. Евгений прервал серию в девять матчей без заброшенных шайб и набрал 44-е очко в сезоне. Тройка русского центра до определенного момента играла очень здорово, но потом растворилась. Впрочем, расслабилась вся команда из столицы США.
В середине встречи «Вашингтон» получил большинство, но не смог им воспользоваться. После ошибки Кузнецова соперник умудрился забить. Но тут уже посуетился Овечкин и через несколько минут сделал счет 3:1 в пользу своей команды. 694-я шайба в карьере, 8-е место в гонке снайперов лиги, 200 голов до Гретцки. Александр догнал Марка Мессье, причем ради этого решил не отдавать пас на Кемпе и бросить самому.
Затем «Сенаторз» умудрились еще дважды забить (один из голов у Анисимова). И все
|Ди Джей Смит
|Тодд Рирден
|Маркус Хегберг(Маркус Хегберг)
|Илья Самсонов
|04:10
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
|07:26
|Тома Шабо
|11:22
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
|22:18
|Дилан Демело
|25:38
|Скотт Сабурин
|27:15
|Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
|30:27
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|31:31
|Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
|36:44
|Дмитрий Орлов
|41:51
|Командный штраф
|43:07
|Карл Хагелин(Ларс Эллер)
|44:19
|Йонас Зигенталер
|44:47
|Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
|56:18
|Колин Уайт
|56:18
|Колин Уайт
|59:45
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|1