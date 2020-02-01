Малкин и Кросби — парочка гениев. Русский великан и канадский малыш вытащили для «Питтсбурга» дерби

Многим командам НХЛ только и остается мечтать о таком дуете как Малкин — Кросби. Даже имея россыпь драфт-пиков, им не заполучить такого двуглавого монстра. «Питтсбургу» однажды улыбнулась удача, и теперь «пингвины» оберегают парочку суперзвезд как Голум свою «прелесть». А как иначе, если на двоих Джино и Сид выиграли уже три Кубка Стэнли? И вряд ли они думают на этом останавливаться.

Но вот незадача, зажигают Малкин и Кросби, как правило, поочередно. Что тот, что другой на свой пик выходят в тот момент, когда товарищ по команде коротает время в лазарете. Благо травмами сполна истерзаны оба лидера «Пингвинз». Вот и Евгений свой лучший хоккей в этом сезоне показывал именно в тот период, когда капитан команды залечивал очередное повреждение. Но стоило Кросби вернуться, и его как отрезало.

Вместе они зажигали в матче с «Миннесотой». Первый матч Кросби за два месяца завершился разгромом несчастных «дикарей» со счетом 7:3. Сам Сид набрал четыре очка, а Малкин по скромному ограничился тремя. С тех пор на протяжении четырех игр россиянин не мог забить.

Тогда как у Кросби с этим был полный порядок. Объединить свои силы они решили по действительно важному поводу. Пенсильванское дерби этого достойно.

Битва с «Филадельфией» началась для «Питтсбурга» не лучшим образом. Никто не любит пропускать на последней минуте периода. Открыть счет удалось Якубу Ворачеку. Причем сделал это чех в большинстве. Но могли бы подумать «летчики», что большинством же их и покорают? «Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет», — будто произнесли «Пингвинз». Но для начала Малкин оказался самым проворным на добивании. Удивительно, что уральского гиганта игроки «Филадельфии» на пятаке будто и не заметили.

Сообща разрывать принципиального соперника Малкин и Кросби принялись во втором периоде при счете 1:1. Брайана Раста в большинстве эти двое вывели на пустые ворота. Растянуть оборону «Флайерз» им не помешало даже то, что пас Малкина на Кросби получился не самым точным. Сид не стал жаловаться и подработал шайбу коньком. Бинго.

Та же компания в схожих условиях разобралась с «Филадельфией» спустя пять минут. На этот раз розыгрыш большинства хозяева начали с Малкина, а закончили на Крисе Летанге, который в свойственной ему манере подключился к атаке из глубины. Промежуточной, но самой главной в этой комбинации, станцией выступил Малыш Сид. Играя в равных составах порознь, в большинстве Малкин с Кросби чувствуют друг друга затылком.