Малкин и Кросби — парочка гениев. Русский великан и канадский малыш вытащили для «Питтсбурга» дерби
Вместе они просто разорвали «Филадельфию».
Вместе они просто разорвали «Филадельфию».
Многим командам НХЛ только и остается мечтать о таком дуете как Малкин — Кросби. Даже имея россыпь
Но вот незадача, зажигают Малкин и Кросби, как правило, поочередно. Что тот, что другой на свой пик выходят в тот момент, когда товарищ по команде коротает время в лазарете. Благо травмами сполна истерзаны оба лидера «Пингвинз». Вот и Евгений свой лучший хоккей в этом сезоне показывал именно в тот период, когда капитан команды залечивал очередное повреждение. Но стоило Кросби вернуться, и его как отрезало.
Тогда как у Кросби с этим был полный порядок. Объединить свои силы они решили по действительно важному поводу. Пенсильванское дерби этого достойно.
Битва с «Филадельфией» началась для «Питтсбурга» не лучшим образом. Никто не любит пропускать на последней минуте периода. Открыть счет удалось Якубу Ворачеку. Причем сделал это чех в большинстве. Но могли бы подумать «летчики», что большинством же их и покорают? «Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет», — будто произнесли «Пингвинз». Но для начала Малкин оказался самым проворным на добивании. Удивительно, что уральского гиганта игроки «Филадельфии» на пятаке будто и не заметили.
Сообща разрывать принципиального соперника Малкин и Кросби принялись во втором периоде при счете 1:1. Брайана Раста в большинстве эти двое вывели на пустые ворота. Растянуть оборону «Флайерз» им не помешало даже то, что пас Малкина на Кросби получился не самым точным. Сид не стал жаловаться и подработал шайбу коньком. Бинго.
Та же компания в схожих условиях разобралась с «Филадельфией» спустя пять минут. На этот раз розыгрыш большинства хозяева начали с Малкина, а закончили на Крисе Летанге, который в свойственной ему манере подключился к атаке из глубины. Промежуточной, но самой главной в этой комбинации, станцией выступил Малыш Сид. Играя в равных составах порознь, в большинстве Малкин с Кросби чувствуют друг друга затылком.
Просто так пенсильванское дерби закончиться, разумеется, не могло. По закону жанра «Филадельфия» отыгралась с 1:3, но это было лишь временное спасение. В овертайме они не смогли скрыться от двуглавого питтсбургского дракона. На этот раз принципиального соперника покарал Кросби, но в целом это была самая что ни на есть коллективная победа.
|Майк Салливан
|Ален Виньо
|Тристан Джерри
|Брайан Эллиотт
|17:52
|Алекс Гальченюк
|19:31
|Якуб Ворачек(Мэтт Нисканен, Джоэл Фэраби)
|23:55
|Евгений Малкин(Патрик Хернквист)
|24:05
|Филипп Майерс
|25:16
|Брайан Раст(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
|27:58
|Евгений Малкин
|30:04
|Трэвис Конекны
|31:03
|Крис Летанг(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
|36:29
|Тайлер Питлик(Николя Обе-Кубель, Мэтт Нисканен)
|38:46
|Сидни Кросби
|42:20
|Скотт Лотон(Кевин Хэйс, Тайлер Питлик)
|60:55
|Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Крис Летанг)
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0