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10:23 (мск), источник: Sport24

Малкин и Кросби — парочка гениев. Русский великан и канадский малыш вытащили для «Питтсбурга» дерби

Вместе они просто разорвали «Филадельфию».

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Многим командам НХЛ только и остается мечтать о таком дуете как Малкин — Кросби. Даже имея россыпь драфт-пиков, им не заполучить такого двуглавого монстра. «Питтсбургу» однажды улыбнулась удача, и теперь «пингвины» оберегают парочку суперзвезд как Голум свою «прелесть». А как иначе, если на двоих Джино и Сид выиграли уже три Кубка Стэнли? И вряд ли они думают на этом останавливаться.

Но вот незадача, зажигают Малкин и Кросби, как правило, поочередно. Что тот, что другой на свой пик выходят в тот момент, когда товарищ по команде коротает время в лазарете. Благо травмами сполна истерзаны оба лидера «Пингвинз». Вот и Евгений свой лучший хоккей в этом сезоне показывал именно в тот период, когда капитан команды залечивал очередное повреждение. Но стоило Кросби вернуться, и его как отрезало.

Вместе они зажигали в матче с «Миннесотой». Первый матч Кросби за два месяца завершился разгромом несчастных «дикарей» со счетом 7:3. Сам Сид набрал четыре очка, а Малкин по скромному ограничился тремя. С тех пор на протяжении четырех игр россиянин не мог забить.

Тогда как у Кросби с этим был полный порядок. Объединить свои силы они решили по действительно важному поводу. Пенсильванское дерби этого достойно.

Битва с «Филадельфией» началась для «Питтсбурга» не лучшим образом. Никто не любит пропускать на последней минуте периода. Открыть счет удалось Якубу Ворачеку. Причем сделал это чех в большинстве. Но могли бы подумать «летчики», что большинством же их и покорают? «Кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет», — будто произнесли «Пингвинз». Но для начала Малкин оказался самым проворным на добивании. Удивительно, что уральского гиганта игроки «Филадельфии» на пятаке будто и не заметили.

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Сообща разрывать принципиального соперника Малкин и Кросби принялись во втором периоде при счете 1:1. Брайана Раста в большинстве эти двое вывели на пустые ворота. Растянуть оборону «Флайерз» им не помешало даже то, что пас Малкина на Кросби получился не самым точным. Сид не стал жаловаться и подработал шайбу коньком. Бинго.

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Та же компания в схожих условиях разобралась с «Филадельфией» спустя пять минут. На этот раз розыгрыш большинства хозяева начали с Малкина, а закончили на Крисе Летанге, который в свойственной ему манере подключился к атаке из глубины. Промежуточной, но самой главной в этой комбинации, станцией выступил Малыш Сид. Играя в равных составах порознь, в большинстве Малкин с Кросби чувствуют друг друга затылком.

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Просто так пенсильванское дерби закончиться, разумеется, не могло. По закону жанра «Филадельфия» отыгралась с 1:3, но это было лишь временное спасение. В овертайме они не смогли скрыться от двуглавого питтсбургского дракона. На этот раз принципиального соперника покарал Кросби, но в целом это была самая что ни на есть коллективная победа.

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Питтсбург Пингвинз
4:3ОТ
0:1, 3:1, 0:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 191.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанАлен Виньо
Вратари
Тристан ДжерриБрайан Эллиотт
1-й период
17:52Алекс Гальченюк
19:31Якуб Ворачек(Мэтт Нисканен, Джоэл Фэраби)
2-й период
23:55Евгений Малкин(Патрик Хернквист)
24:05Филипп Майерс
25:16Брайан Раст(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
27:58Евгений Малкин
30:04Трэвис Конекны
31:03Крис Летанг(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
36:29Тайлер Питлик(Николя Обе-Кубель, Мэтт Нисканен)
38:46Сидни Кросби
3-й период
42:20Скотт Лотон(Кевин Хэйс, Тайлер Питлик)
Овертайм
60:55Сидни Кросби(Джаред Маккэн, Крис Летанг)
Лучшие игроки матча
Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Якуб Ворачек (Филадельфия Флайерз)
Статистика
6Штрафное время4
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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