Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ

В пятницу Овечкин отметился дублем в выездном матче регулярного чемпионата против «Оттавы», в котором «Вашингтон» добился победы со счетом 5:3.

На счету 34-летнего форварда стало 695 шайб в 1135 матчах в регулярных чемпионатах, Мессье забил 694 гола в 1756 играх. На седьмой строчке располагается Майк Гартнер (708), лидирует Уэйн Гретцки (894).