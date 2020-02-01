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09:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Марка Мессье и поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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Источник: Reuters

В пятницу Овечкин отметился дублем в выездном матче регулярного чемпионата против «Оттавы», в котором «Вашингтон» добился победы со счетом 5:3.

На счету 34-летнего форварда стало 695 шайб в 1135 матчах в регулярных чемпионатах, Мессье забил 694 гола в 1756 играх. На седьмой строчке располагается Майк Гартнер (708), лидирует Уэйн Гретцки (894).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в составе столичной команды россиянин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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3:5
0:2, 2:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 191.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитТодд Рирден
Вратари
Маркус Хегберг(Маркус Хегберг)Илья Самсонов
1-й период
04:10Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
07:26Тома Шабо
11:22Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
2-й период
22:18Дилан Демело
25:38Скотт Сабурин
27:15Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
30:27Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
31:31Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
36:44Дмитрий Орлов
3-й период
41:51Командный штраф
43:07Карл Хагелин(Ларс Эллер)
44:19Йонас Зигенталер
44:47Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
56:18Колин Уайт
56:18Колин Уайт
59:45Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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