Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Марка Мессье и поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел Марка Мессье и поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
В пятницу Овечкин отметился дублем в выездном матче регулярного чемпионата против «Оттавы», в котором «Вашингтон» добился победы со счетом 5:3.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в составе столичной команды россиянин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
|Ди Джей Смит
|Тодд Рирден
|Маркус Хегберг(Маркус Хегберг)
|Илья Самсонов
|04:10
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
|07:26
|Тома Шабо
|11:22
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
|22:18
|Дилан Демело
|25:38
|Скотт Сабурин
|27:15
|Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
|30:27
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|31:31
|Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
|36:44
|Дмитрий Орлов
|41:51
|Командный штраф
|43:07
|Карл Хагелин(Ларс Эллер)
|44:19
|Йонас Зигенталер
|44:47
|Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
|56:18
|Колин Уайт
|56:18
|Колин Уайт
|59:45
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|1