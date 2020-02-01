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10:26 (мск), источник: ТАСС

Овечкин заявил, что не ставит личные достижения выше командных

В субботу россиянин вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который в субботу поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что не ставит личные достижения выше командного успеха. Комментарий капитана «Вашингтона» приводит пресс-служба клуба.

В субботу «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он обошел канадца Марка Мессье (694 шайбы) и занимает чистое восьмое место.

«У меня сегодня было много моментов, можно было забивать и больше. Все партнеры пытались отдать мне передачу, звено играло отлично. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов, восьмерка — хорошая цифра. Да, мне приятно, что нахожусь среди таких именитых людей, однако главное, что мы сегодня выиграли», — сказал Овечкин.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина теперь является канадец Майк Гартнер (708).

Оттава Сенаторз
3:5
0:2, 2:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 191.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
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Вратари
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1-й период
04:10Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
07:26Тома Шабо
11:22Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
2-й период
22:18Дилан Демело
25:38Скотт Сабурин
27:15Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
30:27Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
31:31Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
36:44Дмитрий Орлов
3-й период
41:51Командный штраф
43:07Карл Хагелин(Ларс Эллер)
44:19Йонас Зигенталер
44:47Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
56:18Колин Уайт
56:18Колин Уайт
59:45Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
Статистика
10Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Обозначения
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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