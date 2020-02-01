Овечкин заявил, что не ставит личные достижения выше командных
В субботу россиянин вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.
В субботу россиянин вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб.
ТАСС, 1 февраля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который в субботу поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что не ставит личные достижения выше командного успеха. Комментарий капитана «Вашингтона» приводит
В субботу «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он обошел канадца Марка Мессье (694 шайбы) и занимает чистое восьмое место.
«У меня сегодня было много моментов, можно было забивать и больше. Все партнеры пытались отдать мне передачу, звено играло отлично. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов, восьмерка — хорошая цифра. Да, мне приятно, что нахожусь среди таких именитых людей, однако главное, что мы сегодня выиграли», — сказал Овечкин.
Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина теперь является канадец Майк Гартнер (708).
|Ди Джей Смит
|Тодд Рирден
|Маркус Хегберг(Маркус Хегберг)
|Илья Самсонов
|04:10
|Ти. Джей. Оши(Якуб Врана, Джон Карлсон)
|07:26
|Тома Шабо
|11:22
|Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Дмитрий Орлов)
|22:18
|Дилан Демело
|25:38
|Скотт Сабурин
|27:15
|Крис Тирни(Дилан Демело, Коннор Браун)
|30:27
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем, Том Уилсон)
|31:31
|Тома Шабо(Тайлер Эннис, Рон Хэйнси)
|36:44
|Дмитрий Орлов
|41:51
|Командный штраф
|43:07
|Карл Хагелин(Ларс Эллер)
|44:19
|Йонас Зигенталер
|44:47
|Артем Анисимов(Энтони Дюклер, Тома Шабо)
|56:18
|Колин Уайт
|56:18
|Колин Уайт
|59:45
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз), Тома Шабо (Оттава Сенаторз)
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|1
|Голы в меньшинстве
|1