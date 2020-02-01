Овечкин заявил, что не ставит личные достижения выше командных

Источник: AP 2020

ТАСС, 1 февраля. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который в субботу поднялся на восьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что не ставит личные достижения выше командного успеха. Комментарий капитана «Вашингтона» приводит пресс-служба клуба.

В субботу «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву» со счетом 5:3. Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 695 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он обошел канадца Марка Мессье (694 шайбы) и занимает чистое восьмое место.

«У меня сегодня было много моментов, можно было забивать и больше. Все партнеры пытались отдать мне передачу, звено играло отлично. Я вышел на восьмое место в списке лучших снайперов, восьмерка — хорошая цифра. Да, мне приятно, что нахожусь среди таких именитых людей, однако главное, что мы сегодня выиграли», — сказал Овечкин.