Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенной шайбой (51-я минута) и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал 60 очков (23 шайбы + 37 передач) в 50 играх. Россиянин является лидером по этому показателю в команде. Остальные шайбы в составе «Тампы» забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков.

В составе «Анахайма» точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).

«Тампа» находится на четвертом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 67 очков после 51 матча.

«Анахайм» занимает 14-е место на Западе, имея на своем счету 45 очков после 51 игры. В следующем матче 2 февраля «Тампа» в гостях сыграет с «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».

В других матчах в субботу «Бостон» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 2:1, «Эдмонтон» дома оказался сильнее «Сент-Луиса» — 4:2.