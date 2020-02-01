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10:37 (мск), источник: ТАСС

Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

ТАСС, 1 февраля. «Тампа» победила в гостях «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенной шайбой (51-я минута) и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал 60 очков (23 шайбы + 37 передач) в 50 играх. Россиянин является лидером по этому показателю в команде. Остальные шайбы в составе «Тампы» забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков.

В составе «Анахайма» точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).

«Тампа» находится на четвертом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав 67 очков после 51 матча.

«Анахайм» занимает 14-е место на Западе, имея на своем счету 45 очков после 51 игры. В следующем матче 2 февраля «Тампа» в гостях сыграет с «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».

В других матчах в субботу «Бостон» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 2:1, «Эдмонтон» дома оказался сильнее «Сент-Луиса» — 4:2.

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Анахайм Дакс
3:4
2:2, 0:1, 1:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 191.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсДжон Купер
Вратари
Джон Гибсон(Джон Гибсон)Андрей Василевский
1-й период
04:07Ондржей Палат(Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон)
08:42Рикард Ракелль(Майкл Дель Зотто, Райан Гецлаф)
09:29Эрик Чернак
14:43Эрик Чернак(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
18:29Майкл Дель Зотто
2-й период
22:53Виктор Хедман
26:21Дерек Грант
32:21Макс Джонс
38:58Энтони Чирелли(Патрик Марун, Ян Рутта)
3-й период
40:11Тайлер Джонсон
40:23Кэм Фаулер
50:56Никита Кучеров(Стивен Стэмкос)
59:47Трой Терри(Рикард Ракелль, Райан Гецлаф)
Лучшие игроки матча
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Майкл Дель Зотто (Анахайм Дакс), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Гол
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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