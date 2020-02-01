Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
ТАСС, 1 февраля. «Тампа» победила в гостях «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.
ТАСС, 1 февраля. «Тампа» победила в гостях «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 4:3.
В составе победителей заброшенной шайбой (51-я минута) и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который в нынешнем сезоне набрал 60 очков (23 шайбы + 37 передач) в 50 играх. Россиянин является лидером по этому показателю в команде. Остальные шайбы в составе «Тампы» забросили Ондржей Палат (5), Эрик Чернак (15), Энтони Чирелли (39). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел полный матч, отразив 23 из 26 бросков.
В составе «Анахайма» точными бросками отличились Рикард Ракелль (9), Майкл дель Зотто (19) и Трой Терри (60).
«Анахайм» занимает 14-е место на Западе, имея на своем счету 45 очков после 51 игры. В следующем матче 2 февраля «Тампа» в гостях сыграет с «Сан-Хосе», «Анахайм» в этот же день в гостях встретится с «Лос-Анджелесом».
В других матчах в субботу «Бостон» в гостях обыграл «Виннипег» со счетом 2:1, «Эдмонтон» дома оказался сильнее «Сент-Луиса» — 4:2.
|Даллас Икинс
|Джон Купер
|Джон Гибсон(Джон Гибсон)
|Андрей Василевский
|04:07
|Ондржей Палат(Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон)
|08:42
|Рикард Ракелль(Майкл Дель Зотто, Райан Гецлаф)
|09:29
|Эрик Чернак
|14:43
|Эрик Чернак(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|18:29
|Майкл Дель Зотто
|22:53
|Виктор Хедман
|26:21
|Дерек Грант
|32:21
|Макс Джонс
|38:58
|Энтони Чирелли(Патрик Марун, Ян Рутта)
|40:11
|Тайлер Джонсон
|40:23
|Кэм Фаулер
|50:56
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос)
|59:47
|Трой Терри(Рикард Ракелль, Райан Гецлаф)
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Майкл Дель Зотто (Анахайм Дакс), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0