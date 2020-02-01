Лебрюн: Это позор, что когда-то Малкин не вошёл в топ-100 НХЛ
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн поделился мнением об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Инсайдер TSN Пьер Лебрюн поделился мнением об игре российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Лебрюн выразил негодование в связи с тем, что Малкин не был включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. Организация составила собственный список в 2017 году к 100-летию НХЛ. Малкина в числе 100 лучших не оказалось.
«Это позор, что
Лебрюн высоко отозвался об игре Малкина после того, как российский форвард помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ). Малкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
В число 100 лучших в истории НХЛ вошли четверо россиян: Сергей Фёдоров, Павел Буре, Павел Дацюк и Александр Овечкин.