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10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский одержал 150-ю победу за 246 матчей. Это третий результат в истории НХЛ

Победа над «Анахаймом» (4:3) стала 150-й в карьере вратаря «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в регулярном чемпионате НХЛ.

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Источник: AP 2020

Василевский достиг этой отметки за 246 матчей в лиге — это третий показатель в истории среди вратарей.

Быстрее всех в регулярном чемпионате НХЛ 150 побед одержал Кен Драйден, выступавший за «Монреаль», ему для этого потребовалась 241 игра.

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