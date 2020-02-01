Василевский одержал 150-ю победу за 246 матчей. Это третий результат в истории НХЛ
Победа над «Анахаймом» (4:3) стала 150-й в карьере вратаря «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа над «Анахаймом» (4:3) стала 150-й в карьере вратаря «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в регулярном чемпионате НХЛ.
Василевский достиг этой отметки за 246 матчей в лиге — это третий показатель в истории среди вратарей.
Быстрее всех в регулярном чемпионате НХЛ 150 побед одержал Кен Драйден, выступавший за «Монреаль», ему для этого потребовалась 241 игра.