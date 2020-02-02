«Колорадо» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу
ТАСС, 2 февраля. «Филадельфия» обыграла «Колорадо» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 февраля. «Филадельфия» обыграла «Колорадо» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (15-я минута), Кевин Хейз (20, 57), Джоэль Фараби (24, 48) и Скотт Лотон (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (23), Микко Рантанен (25) и Андре Бураковски (50). Задоров и российский форвард Валерий Ничушкин сделали еще по одной голевой передаче.
На счету Ничушкина в этом сезоне теперь 18 (8+10) очков, Задорова — 11 (3+8).
В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое место, набрав 63 очка в 52 матчах. «Колорадо» расположился на третьей сточке на Западе с 62 очками в 50 встречах.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ;.
«Баффало» — «Коламбус» — 2:1 ОТ;.
«Монреаль» — «Флорида» — 4:0. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок;.
«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1. Шведский вратарь Хенрик Лундквист отразил все 33 броска и сделал свой первый шатаут с ноября 2017 года;.
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:2. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал передачу, в этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков;.
«Торонто» — «Оттава» — 2:1 ОТ.