«Колорадо» проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ. Задоров забросил шайбу

Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Мэтт Нисканен (15-я минута), Кевин Хейз (20, 57), Джоэль Фараби (24, 48) и Скотт Лотон (60). У проигравших шайбы забросили российский защитник Никита Задоров (23), Микко Рантанен (25) и Андре Бураковски (50). Задоров и российский форвард Валерий Ничушкин сделали еще по одной голевой передаче.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--acc771bb2c0cab50367d" data-vnd="acc771bb2c0cab50367d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=acc771bb2c0cab50367d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Ничушкина в этом сезоне теперь 18 (8+10) очков, Задорова — 11 (3+8).

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает восьмое место, набрав 63 очка в 52 матчах. «Колорадо» расположился на третьей сточке на Западе с 62 очками в 50 встречах.

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Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ;.

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«Баффало» — «Коламбус» — 2:1 ОТ;.

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«Монреаль» — «Флорида» — 4:0. Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 31 бросок;.

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«Детройт» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1. Шведский вратарь Хенрик Лундквист отразил все 33 броска и сделал свой первый шатаут с ноября 2017 года;.

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«Виннипег» — «Сент-Луис» — 5:2. Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов сделал передачу, в этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков;.

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«Торонто» — «Оттава» — 2:1 ОТ.

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