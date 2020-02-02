«Бостон» разгромил «Миннесоту» в матче НХЛ. Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне
ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Миннесоту» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Миннесоту» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тори Круг (13-я и 25-я минуты), Брэд Маршанд (26), Давид Пастрняк (36), Андерс Бьорк (58) и Джеймс Дебраск (59). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (55).
Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным лидером по этому показателю. У российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на счету 37 шайб.
«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. «Миннесота» расположилась на 12-й строчке на Западе с 52 очками в 51 встрече.
Другие результаты дня:
«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:3 ОТ;.
«Нэшвилл» — «Вегас» — 0:3. Голкипер
«Аризона» — «Чикаго» — 2:3 Б.