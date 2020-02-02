«Бостон» разгромил «Миннесоту» в матче НХЛ. Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Тори Круг (13-я и 25-я минуты), Брэд Маршанд (26), Давид Пастрняк (36), Андерс Бьорк (58) и Джеймс Дебраск (59). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (55).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--acc771bb2c0cab50367d" data-vnd="acc771bb2c0cab50367d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=acc771bb2c0cab50367d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным лидером по этому показателю. У российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на счету 37 шайб.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. «Миннесота» расположилась на 12-й строчке на Западе с 52 очками в 51 встрече.

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Другие результаты дня:

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:3 ОТ;.

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«Нэшвилл» — «Вегас» — 0:3. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков и сделал 59-й шатаут в карьере. По этому показателю он делит 18-е место в истории НХЛ с российским вратарем Евгением Набоковым;.

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«Аризона» — «Чикаго» — 2:3 Б.

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