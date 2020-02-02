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10:03 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» разгромил «Миннесоту» в матче НХЛ. Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 2 февраля. «Бостон» обыграл «Миннесоту» со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Тори Круг (13-я и 25-я минуты), Брэд Маршанд (26), Давид Пастрняк (36), Андерс Бьорк (58) и Джеймс Дебраск (59). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (55).

Во время загрузки произошла ошибка.

Пастрняк забросил 38-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным лидером по этому показателю. У российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на счету 37 шайб.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 74 очка в 53 матчах. «Миннесота» расположилась на 12-й строчке на Западе с 52 очками в 51 встрече.

Официальный сайт НХЛ

Другие результаты дня:

«Нью-Джерси» — «Даллас» — 2:3 ОТ;.

Официальный сайт НХЛ

«Нэшвилл» — «Вегас» — 0:3. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 19 бросков и сделал 59-й шатаут в карьере. По этому показателю он делит 18-е место в истории НХЛ с российским вратарем Евгением Набоковым;.

Официальный сайт НХЛ

«Аризона» — «Чикаго» — 2:3 Б.

Официальный сайт НХЛ
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