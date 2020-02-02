Шайба Кучерова и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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Заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (25-я минута), Никита Кучеров (58) и Ондржей Палат (60). В эпизоде с первым голом одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачев. Кучеров в текущем сезоне набрал 61 (24 гола + 37 передач) очко, в активе Сергачева 26 (7+19) очков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--acc771bb2c0cab50367d" data-vnd="acc771bb2c0cab50367d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=acc771bb2c0cab50367d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает четвертое место, набрав в 52 матчах 69 очков, «Сан-Хосе» на Западе с 48 очками после 53 игр идет 13-м.

В следующем матче «Тампа» примет «Вегас», «Сан-Хосе» в гостях сыграет с «Калгари». Обе встречи пройдут 5 февраля.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче «Анахайм» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.