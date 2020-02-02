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11:33 (мск), источник: ТАСС

Шайба Кучерова и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 2 февраля. «Тампа» одержала победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (25-я минута), Никита Кучеров (58) и Ондржей Палат (60). В эпизоде с первым голом одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачев. Кучеров в текущем сезоне набрал 61 (24 гола + 37 передач) очко, в активе Сергачева 26 (7+19) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает четвертое место, набрав в 52 матчах 69 очков, «Сан-Хосе» на Западе с 48 очками после 53 игр идет 13-м.

В следующем матче «Тампа» примет «Вегас», «Сан-Хосе» в гостях сыграет с «Калгари». Обе встречи пройдут 5 февраля.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче «Анахайм» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.

Официальный сайт НХЛ
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