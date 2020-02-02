Шайба Кучерова и передача Сергачева принесли «Тампе» победу над «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 2 февраля. «Тампа» одержала победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 февраля. «Тампа» одержала победу над «Сан-Хосе» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (25-я минута), Никита Кучеров (58) и Ондржей Палат (60). В эпизоде с первым голом одним из ассистентов выступил российский защитник Михаил Сергачев. Кучеров в текущем сезоне набрал 61 (24 гола + 37 передач) очко, в активе Сергачева 26 (7+19) очков.
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает четвертое место, набрав в 52 матчах 69 очков, «Сан-Хосе» на Западе с 48 очками после 53 игр идет 13-м.
В следующем матче «Тампа» примет «Вегас», «Сан-Хосе» в гостях сыграет с «Калгари». Обе встречи пройдут 5 февраля.
В другом матче «Анахайм» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1.