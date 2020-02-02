Фанаты «Нью-Джерси» ругают Гусева, называя «мусором». Это не так, он там один из лучших
Никита — талантливый форвард, которым нужно заниматься. Но у «Нью-Джерси» сейчас куча других проблем.
Никита — талантливый форвард, которым нужно заниматься. Но у «Нью-Джерси» сейчас куча других проблем.
Никита Гусев проводит свой первый сезон в НХЛ, и для одного из самых техничных и креативных российских форвардов он выдаётся крайне противоречивым. В начале регулярки самый острый конфликт заключался в соотношении зарплаты Гусева и его игрового времени. При главном тренере Джоне Хайнсе Никита сначала попал в число лидеров «дьяволов», но затем стал спускаться вниз по звеньям, а потом и вовсе угодил в запас. Гусева с окладом в $4,5 млн в год называли самым дорогим запасным, но Хайнс неспроста придирался к русскому хоккеисту. Свободу творчества, которую требовали для Гусева многие болельщики и специалисты, в НХЛ ещё нужно было заслужить, но Никита тяжело адаптировался к новым реалиям после тепличных условий в КХЛ, да ещё и иногда откровенно ленился при игре в защите.
При этом к результативности Гусева особых вопросов не должно было возникать.
Возможно,
Конечно, Гусев не был главным виновником бед «Нью-Джерси», и время это показало. «Дьяволы» сменили тренера, а Никита стал одним из ведущих бомбардиров своей команды. Собственно, сейчас в результативности он лишь два очка уступает лидеру Кайлу Палмьери, а по количеству голевых передач Гусеву нет равных в «Нью-Джерси». «Дьяволам» это помогает не сильно — с Аленом Насреддином они и сейчас плетутся в хвосте таблицы Востока, опережая только несчастный «Детройт» -, но если говорить о Гусеве, то очевидно, что его сильные стороны
Пока Гусева просто оставили в покое, но это не отменяет того факта, что в обороне русский форвард
Прямо сейчас Никита входит в тройку форвардов «Дэвилз» с самым худшим показателем полезности. Причём до двух последних матчей «Нью-Джерси» картина была не такой печальной, но в этих встречах Гусев схватил сразу «-5», а его ошибка привела к победному голу «Далласа» в овертайме.
Проблема Гусева в том, что он обычно с крайней неохотой бежит назад и вступает в единоборства. Вот, например, как Никита возвращался в оборону в недавней встрече с «Оттавой» после того, как не стал бороться за шайбу в своей зоне.
В этом матче Никита реализовал решающий буллит и заставил говорить о себе в положительном ключе, но в его индивидуальном мастерстве на чистом льду ведь никто и не сомневался. Другое дело — работа на пользу команде. В следующем матче с «Нэшвиллом» Гусев набрал 2 (1+1) очка в большинстве, но в равных составах Никита заработал «-3», и, например, в эпизоде с голом Ника Бонино российский нападающий снова последним и не торопясь ехал в зону обороны.
Конкретно в этих эпизодах ошибки Гусева не так очевидны, но вот в последнем матче «Нью-Джерси» с «Далласом» произошёл момент, где не обратить внимание на недоработку россиянина было невозможно. В овертайме Гусев вчистую проиграл ногами Маттиасу Янмарку, который легко убежал от Никиты, а спустя несколько мгновений Джо Павелски разобрался с Луи Доминге.
Никита сыграл далеко не лучшим образом, и был достаточно жёстко раскритикован фанатами.
Но давайте разберёмся подробнее. Знал ли Алан Насреддин о том, что у Гусева далеко не лучшая скорость (стартовая, и вообще), и он недостаточно эффективен в сдерживающей игре? Конечно знал, это же главный тренер команды. Так почему тогда Никита оказался на льду в овертайме при формате «3 на 3», да ещё и в компании Джека Хьюза и Пи Кея Суббэна? На что рассчитывал Насреддин, выпуская на площадку хоккеистов, заточенных исключительно на атаку? Этот гол Павелски — прежде всего, ошибка тренера, а если разбираться в действиях игроков «Нью-Джерси», то большая часть вины лежит именно на Суббэне, который сначала даже не попытался выдвинуться на Янмарка, когда тот убежал от Гусева, а затем упустил и Павелски, позволив тому добить. Кстати, Суббэн, зарабатывающий $9 млн в год, проводит просто отвратительный сезон. У Пи Кея, атакующего защитника, лишь 11 (6+5) очков в 51 матче, а показатель полезности — худший в команде («-18»). Вот кто в «Нью-Джерси» должен стать главной целью хейтеров.
Болельщики могут сколько угодно критиковать Гусева, называть его «мусором» при игре в обороне, но, если взглянуть объективно, Никита — одно из немногих светлых пятен в нынешнем «Нью-Джерси». Да, у него периодически возникают проблемы с самоотдачей, он вовсе не идеален в единоборствах и работе на своей половине площадки. Разумеется, Гусеву, чтобы быть успешным в НХЛ, нужно добавлять в этих компонентах, но ведь умение использовать игрока по назначению — это прерогатива главного тренера. Пока Никите не слишком везёт с наставниками. Хайнс россиянина воспитывал, убирал в четвёртое звено и отправлял в ложу прессы. Насреддин репрессий не применяет, но как будто бы пускает всё на самотёк, поэтому Гусев сейчас и играет так противоречиво: полезен в атаке, ошибается в обороне.
До самостоятельности в НХЛ Гусеву ещё далеко, ему нужна твёрдая рука, которая будет его направлять. Но в нынешнем «Нью-Джерси» такой ворох проблем, что нянчиться с талантливым форвардом, видимо, просто некогда. Слабая игра вратарей, дырявая оборона, не играющие на должном уровне потенциальные звёзды команды, отсутствие характера и работающей системы игры — Насреддину сейчас точно не до россиянина, который ошибается, как и все, зато бывает великолепен у чужих ворот. Поэтому остаётся радоваться тому, что Гусев хотя бы стабильно играет за «дьяволов», ну, а становления из него большого хоккеиста придётся подождать до лучших времён.
Лев Лукин
|Ален Насреддин
|Рик Боунесс
|Луи Доминге
|Бен Бишоп
|00:17
|Стивен Джонс
|12:06
|Пи. Кей. Суббан
|13:09
|Кевин Руни
|22:40
|Стивен Джонс
|25:57
|Энди Грин
|38:42
|Джейсон Дикинсон(Кори Перри, Стивен Джонс)
|45:04
|Йоэль Кивиранта(Джейми Олексяк)
|45:41
|Эндрю Кольяно
|51:53
|Нико Хишир(Йеспер Братт, Дэймон Сиверсон)
|61:39
|Джо Павелски(Маттиас Янмарк, Эса Линделл)
Джо Павелски (Даллас Старз), Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Луи Доминге (Нью-Джерси Дэвилз)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0