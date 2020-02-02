Вратарь отразил шайбу «ударом скорпиона» в матче НХЛ
Вратарь «Аризона Койотис» Антти Раанта отразил шайбу «ударом скорпиона» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Видео опубликовано на
Вратарь «Аризона Койотис» Антти Раанта отразил шайбу «ударом скорпиона» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Видео опубликовано на
Раанта в третьем периоде не позволил забить Брэндону Сааду. Бросок игрока «Чикаго» голкипер отбил лежа, успев поднять ноги над головой. Комментатор встречи отреагировал на этот эпизод фразой: «Вы издеваетесь надо мной?!».
Несмотря на действия Раанты, «Аризона» уступила «Чикаго». Игровое время завершилось со счетом 2:2, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Блэкхоукс».
|Рик Токкет
|Джереми Коллитон
|Антти Раанта
|Кори Кроуфорд
|06:18
|Зак Смит
|07:30
|Клэйтон Келлер
|12:08
|Брэндон Саад(Патрик Кейн)
|16:36
|Кристиан Фишер
|24:36
|Брэндон Саад(Патрик Кейн, Кирби Дак)
|28:58
|Брэд Ричардсон(Карл Седерберг, Алекс Голигоски)
|38:20
|Конор Гарлэнд(Тэйлор Холл, Джейсон Димерс)
|39:37
|Джейкоб Чикран
|46:48
|Олли Мяяття
|50:03
|Джонатан Тэйвз
|победный бросок: Джонатан Тэйвз(Чикаго Блэкхокс)
Брэндон Саад (Чикаго Блэкхокс), Антти Раанта (Аризона Койотс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0