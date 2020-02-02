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20:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь отразил шайбу «ударом скорпиона» в матче НХЛ

Вратарь «Аризона Койотис» Антти Раанта отразил шайбу «ударом скорпиона» во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс». Видео опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

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Раанта в третьем периоде не позволил забить Брэндону Сааду. Бросок игрока «Чикаго» голкипер отбил лежа, успев поднять ноги над головой. Комментатор встречи отреагировал на этот эпизод фразой: «Вы издеваетесь надо мной?!».

Несмотря на действия Раанты, «Аризона» уступила «Чикаго». Игровое время завершилось со счетом 2:2, в серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Блэкхоукс».

Аризона Койотс
2:3Б
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 192.02.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena, 17125 зрителей
Главные тренеры
Рик ТоккетДжереми Коллитон
Вратари
Антти РаантаКори Кроуфорд
1-й период
06:18Зак Смит
07:30Клэйтон Келлер
12:08Брэндон Саад(Патрик Кейн)
16:36Кристиан Фишер
2-й период
24:36Брэндон Саад(Патрик Кейн, Кирби Дак)
28:58Брэд Ричардсон(Карл Седерберг, Алекс Голигоски)
38:20Конор Гарлэнд(Тэйлор Холл, Джейсон Димерс)
39:37Джейкоб Чикран
3-й период
46:48Олли Мяяття
50:03Джонатан Тэйвз
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джонатан Тэйвз(Чикаго Блэкхокс)
Лучшие игроки матча
Брэндон Саад (Чикаго Блэкхокс), Антти Раанта (Аризона Койотс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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