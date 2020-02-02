Вратарь отразил шайбу «ударом скорпиона» в матче НХЛ

Во время загрузки произошла ошибка.

Раанта в третьем периоде не позволил забить Брэндону Сааду. Бросок игрока «Чикаго» голкипер отбил лежа, успев поднять ноги над головой. Комментатор встречи отреагировал на этот эпизод фразой: «Вы издеваетесь надо мной?!».