«Коламбус» победил «Монреаль» в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности «+11». Форвард «Монреаля» россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.