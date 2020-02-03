«Коламбус» победил «Монреаль» в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (58). У «Монреаля» отличился Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).
Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности «+11». Форвард «Монреаля» россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.
«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. «Монреаль» идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков после 54 встреч.
В следующем матче «Коламбус» 5 февраля на домашней площадке примет «Флориду», а «Монреаль» в этот же день в гостях встретится с «Нью-Джерси».