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01:12 (мск), источник: ТАСС

«Коламбус» победил «Монреаль» в матче НХЛ. Ковальчук и Гавриков набрали по одному очку

ТАСС, 3 февраля. «Коламбус» обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Владислав Гавриков (13-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (24, 38) и Густав Нюквист (58). У «Монреаля» отличился Томаш Татар (30), Макс Доми (56) и Ши Уэбер (59).

Гавриков забросил пятую шайбу в текущем сезоне, всего в его активе теперь 12 очков в 52 матчах при показателе полезности «+11». Форвард «Монреаля» россиянин Илья Ковальчук провел на льду более 20 минут и отметился результативной передачей, всего у него в активе 19 очков.

«Коламбус» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 53 матчах. «Монреаль» идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков после 54 встреч.

В следующем матче «Коламбус» 5 февраля на домашней площадке примет «Флориду», а «Монреаль» в этот же день в гостях встретится с «Нью-Джерси».

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Монреаль Канадиенс
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Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 192.02.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Торторелла
Вратари
Кэри Прайс(Кэри Прайс, Кэри Прайс)Элвис Мерзликинс
1-й период
12:45Владислав Гавриков(Пьер-Люк Дюбуа, Оливер Бьоркстранд)
15:48Дэйл Уис
2-й период
23:31Пьер-Люк Дюбуа(Ник Фолиньо, Зак Веренски)
27:00Томаш Татар
29:18Томаш Татар(Ник Сузуки, Брендан Галлахер)
32:13Филлип Дано
32:13Сонни Милано
37:52Пьер-Люк Дюбуа
39:06Дэвид Савар
3-й период
53:13Оливер Бьоркстранд
55:52Макс Доми(Ник Казинс, Бен Чиаро)
58:07Густав Нюквист(Сет Джонс)
58:59Ши Уэбер(Илья Ковальчук, Томаш Татар)
Лучшие игроки матча
Пьер-Люк Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), Томаш Татар (Монреаль Канадиенс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 20 минут
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  • Нереализованный буллит
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