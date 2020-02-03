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08:58 (мск), источник: ТАСС

Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

ТАСС, 3 февраля. «Каролина» обыграла «Ванкувер» по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26), российский нападающий Андрей Свечников (46). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35). Победный буллит на счету 38-летнего Джастина Уильямса.

Свечников забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 19-летнего форварда теперь 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 52 матчах.

Официальный сайт НХЛ

«Каролина» занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 52 матчах. «Ванкувер» идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч.

В следующем матче «Каролина» 5 февраля в гостях сыграет с лидером Западной конференции «Сент-Луисом», а «Ванкувер» на выезде встретится с «Бостоном». Обе встречи пройдут 5 февраля.

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Ванкувер Кэнакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 192.02.2020, 22:00 (МСК UTC+3)PNC Arena
Главные тренеры
Род БриндаморТрэвис Грин
Вратари
Джеймс Раймер(Джеймс Раймер)Тэтчер Демко
1-й период
04:25Элиас Петтерссон(Кристофер Танев, Куинн Хьюз)
07:40Нино Нидеррайтер
17:13Эрик Хаула
2-й период
21:11Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейк Гардинер)
25:06Себастьян Ахо(Уоррен Фегеле, Джейкоб Славин)
31:10Джейкоб Славин
34:12Тайлер Майерс(Оскар Фантенберг, Брэндон Саттер)
3-й период
45:23Андрей Свечников(Джоэль Эдмундсон, Уоррен Фегеле)
49:06Элиас Петтерссон(Джей.Ти. Миллер, Оскар Фантенберг)
50:54Джей.Ти. Миллер
53:57Гайдн Флери
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джастин Уильямс(Каролина Харрикейнз)
Лучшие игроки матча
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Статистика
8Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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