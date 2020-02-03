Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в матче НХЛ
ТАСС, 3 февраля. «Каролина» обыграла «Ванкувер» по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 февраля. «Каролина» обыграла «Ванкувер» по буллитам со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26), российский нападающий Андрей Свечников (46). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35). Победный буллит на счету 38-летнего Джастина Уильямса.
Свечников забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 19-летнего форварда теперь 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 52 матчах.
«Каролина» занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 52 матчах. «Ванкувер» идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч.
В следующем матче «Каролина» 5 февраля в гостях сыграет с лидером Западной конференции «Сент-Луисом», а «Ванкувер» на выезде встретится с «Бостоном». Обе встречи пройдут 5 февраля.
|Род Бриндамор
|Трэвис Грин
|Джеймс Раймер(Джеймс Раймер)
|Тэтчер Демко
|04:25
|Элиас Петтерссон(Кристофер Танев, Куинн Хьюз)
|07:40
|Нино Нидеррайтер
|17:13
|Эрик Хаула
|21:11
|Нино Нидеррайтер(Теуво Терявяйнен, Джейк Гардинер)
|25:06
|Себастьян Ахо(Уоррен Фегеле, Джейкоб Славин)
|31:10
|Джейкоб Славин
|34:12
|Тайлер Майерс(Оскар Фантенберг, Брэндон Саттер)
|45:23
|Андрей Свечников(Джоэль Эдмундсон, Уоррен Фегеле)
|49:06
|Элиас Петтерссон(Джей.Ти. Миллер, Оскар Фантенберг)
|50:54
|Джей.Ти. Миллер
|53:57
|Гайдн Флери
|победный бросок: Джастин Уильямс(Каролина Харрикейнз)
Андрей Свечников (Каролина Харрикейнз), Себастьян Ахо (Каролина Харрикейнз), Уоррен Фегеле (Каролина Харрикейнз)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0