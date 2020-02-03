Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в матче НХЛ

Источник: AP 2020

В составе победителей шайбы забросили Нино Нидеррайтер (22-я минута), Себастьян Ахо (26), российский нападающий Андрей Свечников (46). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (5, 50) и Тайлер Майерс (35). Победный буллит на счету 38-летнего Джастина Уильямса.

Свечников забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне, всего в активе 19-летнего форварда теперь 46 (20 шайб + 26 передач) очков в 52 матчах.

Официальный сайт НХЛ

«Каролина» занимает пятое место (в зоне плей-офф) в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 63 очка в 52 матчах. «Ванкувер» идет первым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 65 очков после 53 встреч.

В следующем матче «Каролина» 5 февраля в гостях сыграет с лидером Западной конференции «Сент-Луисом», а «Ванкувер» на выезде встретится с «Бостоном». Обе встречи пройдут 5 февраля.