Панарину надоело тащить в одиночку. Хлебушек снова не забил, «Рейнджерс» все дальше от плей-офф

Главный матч понедельника в НХЛ для российских болельщиков — игра «Рейнджерс» и «Далласа» на «Мэдисон-сквер-гарден». В ней могли принять участие сразу 6 наших хоккеистов, но в стартовых протоколах их оказалось пятеро — тренерский штаб «Нью-Йорка» во второй раз подряд сделал ставку на шведского вратаря Хенрика Лундквиста, оставив в запасе Александра Георгиева и вне заявки Игоря Шестеркина. Но вывеска Артемий Панарин и Павел Бучневич против Александра Радулова, Дениса Гурьянова и Антона Худобина все равно выглядела очень многообещающе.

Россияне начали оправдывать ее на 3-й минуте встречи, соорудив гол на троих. Панарин запустил в зону «Старз» Бучневича, тот пытался отыскать на дальней штанге Мику Зибанежада, передача получилась неточной, зато застала врасплох Худобина, пустившего шайбу между щитков.

Интересно было, чем ответят на такое резвое начало русские форварды клуба из Техаса, но за Радулова и Гурьянова все сделал 35-летний американец Джо Павелски. Ответил мощно — оформив дубль в течение 16 секунд. Сначала подставил клюшку под бросок защитника Джона Клингберга, а затем пробил Лундквиста после передачи из-за ворот от Джейми Бенна. На ошибку Худобина шведский вратарь ответил дважды, пропустив аналогичным образом — между щитков, хотя его вины в этих голах было не так много.

Меганасыщенный первый период закончился очень странным голом форварда «Рейнджерс» Бретта Хауденом. Хозяева играли в большинстве, бросок Каапо Какко пришелся в Брендана Лемье, а их партнер поймал подлетевшую надо льдом шайбу и закинул ее в ворота. Судьи после совещания решили гол засчитать, в очередной раз убедив, как сильно отличается подход к трактовке правила в Северной Америке и в России — в КХЛ такое взятие ворот отменили бы с вероятностью 99,9%.

Вторая двадцатиминутка получилась равной с точки зрения бросков в створ ворот — 8−8, но все самое интересное происходило у ворот «Рейнджерс». Лундквист совершал невероятные сэйвы после замыкания на дальней штанге от Тайлера Сегина.

Александру Радулову не везло, когда шайба после его броска попадала в перекладину и отскакивала «в поле».

Но даже с учетом неиспользованных моментов гости сумели создать себе комфортное преимущество. У защитника Стивена Джонса, проводившего лишь четвертый матч в НХЛ в этом сезоне и до этого не забивавшего, прошел дальний выстрел, а Блэйк Комо идеально упаковал шайбу в дальнюю девятку. 4:2 — это уже была серьезная заявка на победу.

Король Хенрик, пропустивший 4 гола после 15 бросков, на лед после второго перерыва не вернулся, количество россиян выросло до 6, но Георгиев оставался «сухим» всего 5 с небольшим минут. Наш вратарь после броска от синей отбил шайбу прямо на клюшку 34-летнему канадцу Кори Перри, который и подписал приговор «Рейнджерс».