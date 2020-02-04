Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

В составе победителей хет-трик оформил Марк Пизик (12, 43 и 60-я минуты). Также шайбы забросили Джонатан Юбердо (44) и Майк Хоффман (51). Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. У проигравших отличились Джон Таварес (24), Вильям Нюландер (30) и Остон Мэттьюс (41).

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка в 51 матче. «Торонто» тоже набрал 63 очка, однако уступает «Флориде» по дополнительным показателям и расположился на десятом месте после 53 матчей. В следующей встрече «Флорида» 5 феврали в гостях сыграет с «Коламбусом». «Торонто» днем позже на выезде встретится с «Рейнджерс».