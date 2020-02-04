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10:26 (мск), источник: ТАСС

Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

ТАСС, 4 февраля. «Торонто» проиграл «Флориде» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:5.

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Источник: AP 2020

В составе победителей хет-трик оформил Марк Пизик (12, 43 и 60-я минуты). Также шайбы забросили Джонатан Юбердо (44) и Майк Хоффман (51). Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде с голом Юбердо. У проигравших отличились Джон Таварес (24), Вильям Нюландер (30) и Остон Мэттьюс (41).

Дадонов сделал 18-ю результативную передачу в текущем сезоне. В активе нападающего теперь 41 (23 шайбы + 18 передач) очко. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

«Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 63 очка в 51 матче. «Торонто» тоже набрал 63 очка, однако уступает «Флориде» по дополнительным показателям и расположился на десятом месте после 53 матчей. В следующей встрече «Флорида» 5 феврали в гостях сыграет с «Коламбусом». «Торонто» днем позже на выезде встретится с «Рейнджерс».

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3:5
0:1, 2:0, 1:4
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 204.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena
Главные тренеры
Шелдон КифДжоэль Кенневилль
Вратари
Фредерик Андерсен(Майкл Хатчинсон, Майкл Хатчинсон)Сергей Бобровский
1-й период
11:30Марк Пайсик(Майкл Матесон, Денис Мальгин)
12:21Джон Таварес
2-й период
22:22Майкл Матесон
23:21Джон Таварес(Тайсон Бэрри, Митчелл Марнер)
37:03Джейс Гаврилюк
39:05Вильям Нюландер(Каспери Капанен, Андреас Юнссон)
3-й период
40:38Остон Мэттьюс(Зак Хаймэн, Митчелл Марнер)
42:20Марк Пайсик(Джош Браун, Майкл Матесон)
43:11Митчелл Марнер
43:18Джонатан Юбердо(Евгений Дадонов, Майк I Хоффман)
46:33Майк I Хоффман
50:13Майк I Хоффман(Аарон Экблад, Майкл Матесон)
59:12Марк Пайсик
Лучшие игроки матча
Марк Пайсик (Флорида Пантерз), Майк I Хоффман (Флорида Пантерз), Майкл Матесон (Флорида Пантерз)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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