Травма вратаря «Торонто» — шанс для Георгиева. Русский кипер совсем скоро может переехать в Канаду

Источник: AP 2020

Один из ключевых моментов понедельничного матча «Торонто» — «Флорида» случился в середине первого периода. Форвард «Пантерз» Майк Хоффман в быстрой контратаке пытался найти на пятаке коллегу Фрэнка Ватрано, тот по шайбе не попал, зато на скорости въехал в голкипера «Мэйпл Лифс» Фрэнка Андерсена. Голкипер долго не мог подняться со льда, доиграл двадцатиминутку, а вот после перерыва на площадку не вернулся — встречу заканчивал его коллега Майк Хатчинсон.

После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф с одной стороны внушил оптимизм в фанатов команды, но с другой — не сказал ничего определенного.

«Фредерик чувствует себя лучше. Учитывая характер травмы, мы решили проявить осторожность. Мы дадим ему ночь, а потом посмотрим, как он себя чувствует. Как мы будем справляться, если окажется, что он серьезно травмирован? Я не собираюсь отвечать на гипотетические вопросы».

Возможная потеря Андерсена может стать очень серьезной проблемой для канадского клуба. В нынешнем сезоне он — второй вратарь лиги по количеству побед (24 в 42 матчах, которые датчанин начинал в старте). Для сравнения: сменщик Хатчинсон выиграл лишь четыре встречи из 10. Уже несколько недель активно обсуждается вопрос о том, что Андерсену нужен более крутой сменщик, но теперь «Торонто» может лишиться и своего первого номера, а значит, актуальность поиска голкипера вырастает в разы.

Новость о травме основного кипера «Мэйпл Лифс» должна была заинтересовать российских болельщиков, прежде всего потому, что едва ли не главным кандидатом на обмен в канадскую команду является вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев.

Сразу после повреждения Фредерика сайт телеканала Sportsnet выкатил список из восьми голкиперов, способных усилить «Торонто», нашлось в нем место и россиянину. Семеро других — Джек Кэмбелл («Лос-Анджелес»), Кэйси Десмит («Питтсбург»), Аарон Делл («Сан-Хосе»), Кори Кроуфорд и Робин Ленер («Чикаго»), Крейг Андерсон («Оттава»), Райан Миллер («Анахайм»).

«Георгиев может быть самой очевидной целью “Торонто”, потому что в “Рейнджерс” сложилась редкая ситуация: в команде есть три голкипера, претендующих на пост номер один. Россиянин имеет неплохую для команды, не попадающей в плей-офф, статистику: 12 побед в 22 матчах, процент отраженных бросков — 90,9. Отдельно привлекают условия его контракта — $729 000 в год и статус ограниченно свободного агента ближайшим летом. “Рейнджерс” ищут молодого форварда, и хотя запрашиваемая ими цена в лице Джеффа Горотона завышена, вполне возможно, что к трансферному дедлайну она снизится», — пишет Sportsnet.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ddf4ec0dcf41bf6da708" data-vnd="ddf4ec0dcf41bf6da708" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ddf4ec0dcf41bf6da708" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько дней назад во вратарской ситуации «Рейнджерс» разбирался сайт ESPN. Вот ответы журналистов на два ключевых в данной ситуации вопроса:

«Кто из вратарей продолжит карьеру в другом клубе?

Георгиев. Шестеркин никуда не денется. И хотя «Рейнджерс», возможно, хотели бы обменять Лундквиста и пойти дальше с двумя молодыми парнями, это будет довольно сложно. Георгиев находится на минимальном контракте и полностью контролируем клубом — ближайшим летом он станет ограниченно свободным агентом. Кроме того, его стоимость никогда не была выше, чем сейчас. Вероятно, «Нью-Йорк» хочет за него выбор в первом раунде.

Есть ли на Георгиева спрос?

«Торонто Мэйпл Лифс», как сообщается, проявляет к нему интерес, и это было бы очень разумно, учитывая их поиск компетентного бэкапа для Фредерика Андерсена. «Сан-Хосе Шаркс» в данной ситуации тоже может быть темной лошадкой, учитывая, насколько ужасна их вратарская линия.

Травма Андерсена, насколько серьезной она бы ни оказалась, сделает «Торонто» сговорчивей и настойчивей в переговорах по новому вратарю. А значит, обмен Георгиева может состояться гораздо раньше трансферного дедлайна, особенно если диагноз Фредерика окажется достаточно серьезным.

Для российского кипера вся эта ситуация выглядит как большой шанс: сидеть за спиной Хенрика Лундквиста (а теперь и Игорь Шестеркина) можно бесконечно еще долго, а позиции датчанина, при всем к нему уважении, не так непоколебимы — статуса неприкасаемой легенды у него нет. Если же Александр попадет в «Торонто» тот момент, когда Андерсен будет продолжать восстанавливаться от повреждения — он еще быстрее получит настоящий шанс доказать, что готов быть основным вратарем, ну или как минимум делить игровое время с Фредериком в примерно равных долях. Ждем, чем закончится этот запутанный вратарский детектив.

Артём Гаев