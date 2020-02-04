Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
9Погиб Коби Брайант
4 февраля, источник: Sport24

Травма вратаря «Торонто» — шанс для Георгиева. Русский кипер совсем скоро может переехать в Канаду

«Мэйпл Лифс» должны стать сговорчивее в диалоге об обмене.

Наверх
Источник: AP 2020

Один из ключевых моментов понедельничного матча «Торонто» — «Флорида» случился в середине первого периода. Форвард «Пантерз» Майк Хоффман в быстрой контратаке пытался найти на пятаке коллегу Фрэнка Ватрано, тот по шайбе не попал, зато на скорости въехал в голкипера «Мэйпл Лифс» Фрэнка Андерсена. Голкипер долго не мог подняться со льда, доиграл двадцатиминутку, а вот после перерыва на площадку не вернулся — встречу заканчивал его коллега Майк Хатчинсон.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча главный тренер «Торонто» Шелдон Киф с одной стороны внушил оптимизм в фанатов команды, но с другой — не сказал ничего определенного.

«Фредерик чувствует себя лучше. Учитывая характер травмы, мы решили проявить осторожность. Мы дадим ему ночь, а потом посмотрим, как он себя чувствует. Как мы будем справляться, если окажется, что он серьезно травмирован? Я не собираюсь отвечать на гипотетические вопросы».

Читайте также
Панарину надоело тащить в одиночку. Хлебушек снова не забил, «Рейнджерс» все дальше от плей-офф

Возможная потеря Андерсена может стать очень серьезной проблемой для канадского клуба. В нынешнем сезоне он — второй вратарь лиги по количеству побед (24 в 42 матчах, которые датчанин начинал в старте). Для сравнения: сменщик Хатчинсон выиграл лишь четыре встречи из 10. Уже несколько недель активно обсуждается вопрос о том, что Андерсену нужен более крутой сменщик, но теперь «Торонто» может лишиться и своего первого номера, а значит, актуальность поиска голкипера вырастает в разы.

Новость о травме основного кипера «Мэйпл Лифс» должна была заинтересовать российских болельщиков, прежде всего потому, что едва ли не главным кандидатом на обмен в канадскую команду является вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев.

Сразу после повреждения Фредерика сайт телеканала Sportsnet выкатил список из восьми голкиперов, способных усилить «Торонто», нашлось в нем место и россиянину. Семеро других — Джек Кэмбелл («Лос-Анджелес»), Кэйси Десмит («Питтсбург»), Аарон Делл («Сан-Хосе»), Кори Кроуфорд и Робин Ленер («Чикаго»), Крейг Андерсон («Оттава»), Райан Миллер («Анахайм»).

«Георгиев может быть самой очевидной целью “Торонто”, потому что в “Рейнджерс” сложилась редкая ситуация: в команде есть три голкипера, претендующих на пост номер один. Россиянин имеет неплохую для команды, не попадающей в плей-офф, статистику: 12 побед в 22 матчах, процент отраженных бросков — 90,9. Отдельно привлекают условия его контракта — $729 000 в год и статус ограниченно свободного агента ближайшим летом. “Рейнджерс” ищут молодого форварда, и хотя запрашиваемая ими цена в лице Джеффа Горотона завышена, вполне возможно, что к трансферному дедлайну она снизится», — пишет Sportsnet.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько дней назад во вратарской ситуации «Рейнджерс» разбирался сайт ESPN. Вот ответы журналистов на два ключевых в данной ситуации вопроса:

Читайте также
У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка

«Кто из вратарей продолжит карьеру в другом клубе?

Георгиев. Шестеркин никуда не денется. И хотя «Рейнджерс», возможно, хотели бы обменять Лундквиста и пойти дальше с двумя молодыми парнями, это будет довольно сложно. Георгиев находится на минимальном контракте и полностью контролируем клубом — ближайшим летом он станет ограниченно свободным агентом. Кроме того, его стоимость никогда не была выше, чем сейчас. Вероятно, «Нью-Йорк» хочет за него выбор в первом раунде.

Есть ли на Георгиева спрос?

«Торонто Мэйпл Лифс», как сообщается, проявляет к нему интерес, и это было бы очень разумно, учитывая их поиск компетентного бэкапа для Фредерика Андерсена. «Сан-Хосе Шаркс» в данной ситуации тоже может быть темной лошадкой, учитывая, насколько ужасна их вратарская линия.

Травма Андерсена, насколько серьезной она бы ни оказалась, сделает «Торонто» сговорчивей и настойчивей в переговорах по новому вратарю. А значит, обмен Георгиева может состояться гораздо раньше трансферного дедлайна, особенно если диагноз Фредерика окажется достаточно серьезным.

Для российского кипера вся эта ситуация выглядит как большой шанс: сидеть за спиной Хенрика Лундквиста (а теперь и Игорь Шестеркина) можно бесконечно еще долго, а позиции датчанина, при всем к нему уважении, не так непоколебимы — статуса неприкасаемой легенды у него нет. Если же Александр попадет в «Торонто» тот момент, когда Андерсен будет продолжать восстанавливаться от повреждения — он еще быстрее получит настоящий шанс доказать, что готов быть основным вратарем, ну или как минимум делить игровое время с Фредериком в примерно равных долях. Ждем, чем закончится этот запутанный вратарский детектив.

Артём Гаев

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Артемий Панарин и Алиса Знарок: лавстори
Читайте также
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева провела экстренный прямой эфир. Ее обвиняют в алкоголизме
Горячая американка пыталась прервать Супербоул. За ней стоит русский пранкер
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
К хоккею будущего. Сборная России представлена перед Евротуром
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
БК ЦСКА проиграл лидеру регулярного чемпионата Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь