Самые результативные семьи в НХЛ. Рейтинг, в котором Гретцки только четвёртый

Источник: AP 2020

В истории НХЛ было и остаётся немало братьев, отцов с сыновьями и прочих родственников, связанных кровными узами. Для них даже существует неофициальный очковый зачёт. Большинство семей — это братья, как легенды «Ванкувера» Хенрик и Даниэль Седины, которые недавно завершили карьеру, или братья Стаалы, или новички — Куинн и Джек Хьюзы, а также отцы и сыновья, например, Кит Ткачук и его отпрыски Мэтт и Брэди. «Чемпионат» рассказывает о пятёрке самых результативных семей в истории лиги.

Хоу — 2630 очков

Горди — 1850 очков, Вик (брат) — 7 очков, Марк (сын) — 742 очка, Марти (сын) — 31 очко.

Горди Хоу излучает оптимизм. | Источник: AP 2020

Естественно, главная звезда этой семьи — Горди Хоу, который играл на протяжении 34 лет и завершил карьеру в ранге четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли и лучшего бомбардира в истории НХЛ. Он был и остаётся легендой хоккея, которого все уважительно называли Мистер Хоккей. Его младший брат Вик не добился и толики такого успеха и большую часть карьеры провёл в низших лигах, а в НХЛ сыграл только 33 матча за «Рейнджерс» в 1950-х.

С братом Хоу так и не сыграл, зато под конец карьеры исполнил свою мечту — вышел на лёд вместе с сыновьями. И не просто вышел, а играл несколько сезонов! Особенно хорош был Марк Хоу, который начинал карьеру нападающим, а затем переквалифицировался в защитника. Отец и сыновья вместе выиграли два титула ВХА, а затем дебютировали в НХЛ в одном звене.

Марка ждала долгая и успешная карьера, в 1980-х он был одним из лучших защитников лиги, который отличался потрясающей результативностью, надёжностью у своих ворот и великолепным первым пасом.

Он мог бы набрать и больше очков, но ему помешали многочисленные травмы.

Гретцки — 2861 очко

Уэйн — 2857 очков, Брент (брат) — 4 очка.

Когда твой брат выиграл четыре Кубка Стэнли, стал лучшим снайпером и бомбардиром в истории лиги и получил прозвище Великий, такому родственнику тяжело соответствовать. Семья Гретцки попала в первую пятёрку исключительно благодаря Уэйну, и это, если задуматься, тоже невероятное достижение старшего брата. Младший, Брент, был задрафтован «Тампой», но в НХЛ сыграл всего несколько матчей и всю жизнь скитался по низшим лигам. Один раз, правда, успел сыграть против брата — тот тогда выступал за «Лос-Анджелес». «Мы раз 15 вставали друг против друга на точке, я выиграл только один раз. Помню, как пытался за ним угнаться. Знал, что он собирается делать, и всё равно не мог с ним справиться. Самым сложным было смотреть повторы после игры, как старший Гретцки учит младшего играть в хоккей», — вспоминал Брент.

Штястны — 2900 очков

Петер — 1239 очков, Антон (брат) — 636 очков, Мариан (брат) — 294 очка, Пол (сын) — 715 очков, Ян (сын) — 16 очков.

Братья Штястны были звёздами чехословацкого хоккея и играли за «Слован», а также блистали на международном уровне — чемпионатах мира, Кубке Канады, Олимпиаде. Но этого братьям Штястны было мало, они боготворили первого чешского игрока в НХЛ Вацлава Недомацки и хотели последовать по его стопам. В начале 1980-х подвернулся удобный случай, и Антон с Петером сбежали в Северную Америку в лучших традициях шпионских фильмов. Позже к ним присоединился и Мариан. Братья оказались «Квебек Нордикс» — команде, которая только вступила в НХЛ, и сформировали там одну из самых зажигательных троек того времени. Самым ярким нападающим был Петер, который легко набирал по 100 и больше очков за сезон.

Петер получил канадское гражданство и даже представлял новую страну на Кубке Канады, а его сыновья, хоть и родились в Канаде, позднее приняли американское спортивное гражданство. У старшего Яна карьера в НХЛ не задалась, и он уехал в ЦСКА, а затем отправился по Европе — Германия, Швеция, Чехия, Австрия.

Зато младший сын Пол продолжает дело отца. Его лучшие годы пришлись на «Колорадо», где он стабильно забивал по 20−25 голов за сезон и вызывался в сборную США на Олимпиады. В качестве игрока «Колорадо» Пол также помог своей семье опередить Хоу, а затем и Гретцки.

Халлы — 3215 очков

Бобби — 1170 очков, Деннис (брат) — 654 очка, Бретт (сын) — 1391 очко.

Бретт Халл ликует. | Источник: AP 2020

Малочисленная, но крайне продуктивная семья, которая долгое время удерживала звание самой результативной в истории НХЛ. Бобби дебютировал в НХЛ в 18 лет и стал одним из лучших голеадоров в истории. Он семь раз выигрывал снайперский титул, дважды — «Харт Трофи», а в 1961 году привёл «Чикаго» к Кубку Стэнли. За фантастическую скорость и светлые волосы он получил прозвище Золотая Ракета и долгое время терроризировал вратарей лиги и стал первым игроком в истории лиги, который забил больше 50 голов за сезон. Карьера Халла-старшего в НХЛ прервалась на самом пике — он был недоволен своей зарплатой в «Чикаго» и уехал в «Виннипег», который заманил его длинным рублём. Он вернулся в НХЛ вместе с «Джетс», но вскоре повесил коньки на гвоздь.

Вместе с братом в «Чикаго» играл и его младший брат Деннис, которому было суждено всю жизнь быть в тени Бобби. У братьев было много общего — голевое чутьё, чудовищный по силе бросок, прозвище у Денниса тоже было под стать брату — Серебряная Ракета.

Но всех их переплюнул сын Бобби — Золотой Бретт. На стыке 1980-х и 1990-х он был одним из лучших игроков мира, забивая по 70−80 голов за сезон. Он выиграл два Кубка Стэнли, стал третьим снайпером в истории лиги (потом его подвинул Ягр) и был включён в список 100 величайших игроков НХЛ. Помимо этого, Бобби и Бретт стали первыми отцом с сыном — членами Зала хоккейной славы.

Саттеры — 3217 очков

Брент — 829 очков, Брайан (брат) — 636 очков, Дэррил (брат) — 279 очков, Дуэйн (брат) — 342 очка, Рич (брат) — 315 очков, Рон (брат) — 535 очков, Брэндон (сын) — 271 очко, Бретт (племянник) — 10 очков.

Помните старую притчу о том, как легко сломать прутик и как сложно сломать веник из тонких прутиков? Это как раз про семью Саттеров. По отдельности каждый из них не мог бы соперничать ни с Бреттом Халлом, ни с Петером Штястны, ни с Уэйном Гретцки, ни с другими великими хоккеистами. Но их было так много, что они стали, пожалуй, самой известной хоккейной семьёй в Северной Америке. Саттеры не только играют, но и тренируют, занимаются скаутингом и управлением команд.

В первом хоккейном поколении Саттеров было семь братьев, в НХЛ заиграли шестеро, и у всех были длинные и плодотворные карьеры. Самым успешными можно назвать Брента и Дуэйна, которые вместе играли за «Айлендерс» в 1980-х, когда те выиграли четыре Кубка Стэнли подряд.

Ну, а Дэрилл Саттер снискал славу гораздо позже, уже в качестве тренера, когда привёл «Лос-Анджелес» к двум чемпионским титулам.

Второе поколение Саттеров сейчас представлено только сыном Брента Брэндоном. Его двоюродный брат Бретт тоже успел засветиться в НХЛ, но с 2015 года выступает исключительно в АХЛ. Примечательно, что он, как и его дяди и папа, тоже выбрал позицию нападающего. Крепкий середнячок, который никогда не прыгал выше головы, но проводит в лучшей лиге мира уже 12-й сезон. Именно Брэндон Саттер в этом сезоне сделал свою семью самой результативной в истории лиги. Конкурентов у Саттеров в обозримом будущем не найдётся.