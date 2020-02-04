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22:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин одним броском травмировал российского одноклубника

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин одним броском травмировал российского вратаря команды Илью Самсонова на тренировке. Видео появилось в Twitter журналиста Чипа Бриера (Chip Brierre).

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После одного из бросков Овечкина шайба попала Самсонову в голову. Голкипер покинул площадку с помощью партнеров. Ему понадобилась медицинское обследование в больнице. По информации тренерского штаба, Самсонов пропустит следующий матч «Вашингтона».

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Самсонов выступает за столичную команду с 2018 года. Он стал третьим голкипером-новичком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось выиграть 11 матчей подряд.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 75 очков в 53 встречах. В следующем матче, который пройдет 5 февраля, команда сыграет с «Лос-Анджелес Кингс».

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