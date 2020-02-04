Овечкин одним броском травмировал российского одноклубника

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

После одного из бросков Овечкина шайба попала Самсонову в голову. Голкипер покинул площадку с помощью партнеров. Ему понадобилась медицинское обследование в больнице. По информации тренерского штаба, Самсонов пропустит следующий матч «Вашингтона».

Самсонов выступает за столичную команду с 2018 года. Он стал третьим голкипером-новичком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось выиграть 11 матчей подряд.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 75 очков в 53 встречах. В следующем матче, который пройдет 5 февраля, команда сыграет с «Лос-Анджелес Кингс».