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00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Вашингтон» вызвал из АХЛ голкипера Ванечека

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Вашингтон» вызвал чешского голкипера Витека Ванечека из фарм-клуба «Херши Беарс», выступающего в Американской хоккейной лиге (АХЛ), после травмы российского вратаря Ильи Самсонова, сообщается на сайте клуба НХЛ.

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Самсонов был вынужден досрочно покинуть утреннюю тренировку команды во вторник, после того как в него попала шайба в результате мощного броска в исполнении Александра Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан «Вашингтона» сделал «щелчок», шайба сбила шлем с головы Самсонова и отправила вратаря в нокдаун.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ванечек в нынешнем сезоне провел 24 матча в АХЛ, один из них отыграв «на ноль», голкипер в среднем пропускал 2,43 шайбы. Самсонов проводит дебютный сезон в НХЛ, 22-летний россиянин вышел на лед в 21 встрече, оформил один шатаут и в среднем пропускал 2,21 шайбы.

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