Клуб НХЛ «Вашингтон» вызвал из АХЛ голкипера Ванечека
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Вашингтон» вызвал чешского голкипера Витека Ванечека из
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Вашингтон» вызвал чешского голкипера Витека Ванечека из
Самсонов был вынужден досрочно покинуть утреннюю тренировку команды во вторник, после того как в него попала шайба в результате мощного броска в исполнении Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» сделал «щелчок», шайба сбила шлем с головы Самсонова и отправила вратаря в нокдаун.
Ванечек в нынешнем сезоне провел 24 матча в АХЛ, один из них отыграв «на ноль», голкипер в среднем пропускал 2,43 шайбы. Самсонов проводит дебютный сезон в НХЛ, 22-летний россиянин вышел на лед в 21 встрече, оформил один шатаут и в среднем пропускал 2,21 шайбы.