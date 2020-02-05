Клуб НХЛ «Вашингтон» вызвал из АХЛ голкипера Ванечека

Самсонов был вынужден досрочно покинуть утреннюю тренировку команды во вторник, после того как в него попала шайба в результате мощного броска в исполнении Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» сделал «щелчок», шайба сбила шлем с головы Самсонова и отправила вратаря в нокдаун.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ddf4ec0dcf41bf6da708" data-vnd="ddf4ec0dcf41bf6da708" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ddf4ec0dcf41bf6da708" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ванечек в нынешнем сезоне провел 24 матча в АХЛ, один из них отыграв «на ноль», голкипер в среднем пропускал 2,43 шайбы. Самсонов проводит дебютный сезон в НХЛ, 22-летний россиянин вышел на лед в 21 встрече, оформил один шатаут и в среднем пропускал 2,21 шайбы.