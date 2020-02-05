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10:40 (мск), источник: ТАСС

Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

ТАСС, 5 февраля. «Вашингтон» победил «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Александр Овечкин оформил самый быстрый хет-трик в своей карьере.

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Овечкин, до 54-й минуты не совершивший ни одного броска в створ ворот, забросил шайбы на 54, 56 и 59-й минутах встречи. Еще одним голом отметился защитник команды Джон Карлсон (28). У проигравших дубль оформил Джефф Картер (16, 42). Защитник столичной команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в матче не набрали.

Россиянину понадобилось 4 минуты 24 секунды, чтобы забросить три шайбы. Рекорд «Вашингтона» принадлежит Стэну Гилбертсону — 3 минуты 26 секунд (в 1975 году), лидерство в истории лиги удерживает Бил Мосиенко — 21 секунда (в 1952 году).

Овечкин оформил третий хет-трик за шесть матчей и 27-й в карьере (восьмой результат в лиге, рекордсменом является Гретцки — 50), а за последние 10 игр он записал себе в актив 14 голов, что является лучшим показателем в лиге. Он является единственным хоккеистом в истории лиги, которому удалось в возрасте старше 33 лет сделать четыре хет-трика за сезон.

В активе Овечкина теперь 57 (40 шайб + 17 передач) очков в регулярном чемпионате. Он вышел на первое место по количеству заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате, обогнав нападающего «Бостона» Давида Пастрняка (38).

В активе Овечкина теперь 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин — единственный хоккеист в истории лиги, сумевший забросить не менее 40 шайб в 11 сезонах за одну команду. Лучший бомбардир и снайпер лиги Уэйн Гретцки достигал этой отметки 12 раз в карьере (рекорд НХЛ). Россиянин в девятый раз стал первым игроком, которому покорилась отметка в 40 голов за сезон. Для повторения собственного снайперского рекорда (65), установленного в сезоне-2007/08, в оставшихся 28 играх ему надо забросить 25 шайб. Последним игроком НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон, стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (сезон-2011/12).

За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков в 54 матчах. «Лос-Анджелес» идет 15-м, имея в активе 43 балла после 54 встреч. В следующем матче «Вашингтон» 9 февраля примет дома «Филадельфию». «Лос-Анджелес» 7 февраля сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».

Вашингтон Кэпиталз
4:2
0:1, 1:0, 3:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденТодд Маклеллан
Вратари
Брэйден ХолтбиДжонатан Куик(Джонатан Куик)
1-й период
03:33Карл Хагелин
09:36Кертис Макдермид
15:03Джефф Картер(Тайлер Тоффоли, Мэтт Рой)
2-й период
27:25Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Карл Хагелин)
39:39Мартин Фехервари
3-й период
51:33Джефф Картер(Дрю Даути)
53:50Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши)
55:00Александр Овечкин(Джон Карлсон)
58:14Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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