Овечкин вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

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Овечкин, до 54-й минуты не совершивший ни одного броска в створ ворот, забросил шайбы на 54, 56 и 59-й минутах встречи. Еще одним голом отметился защитник команды Джон Карлсон (28). У проигравших дубль оформил Джефф Картер (16, 42). Защитник столичной команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов очков в матче не набрали.

Россиянину понадобилось 4 минуты 24 секунды, чтобы забросить три шайбы. Рекорд «Вашингтона» принадлежит Стэну Гилбертсону — 3 минуты 26 секунд (в 1975 году), лидерство в истории лиги удерживает Бил Мосиенко — 21 секунда (в 1952 году).

Овечкин оформил третий хет-трик за шесть матчей и 27-й в карьере (восьмой результат в лиге, рекордсменом является Гретцки — 50), а за последние 10 игр он записал себе в актив 14 голов, что является лучшим показателем в лиге. Он является единственным хоккеистом в истории лиги, которому удалось в возрасте старше 33 лет сделать четыре хет-трика за сезон.

В активе Овечкина теперь 57 (40 шайб + 17 передач) очков в регулярном чемпионате. Он вышел на первое место по количеству заброшенных шайб в текущем регулярном чемпионате, обогнав нападающего «Бостона» Давида Пастрняка (38).

В активе Овечкина теперь 698 голов за время карьеры в НХЛ, что является восьмым результатом в истории лиги. Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894), далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин — единственный хоккеист в истории лиги, сумевший забросить не менее 40 шайб в 11 сезонах за одну команду. Лучший бомбардир и снайпер лиги Уэйн Гретцки достигал этой отметки 12 раз в карьере (рекорд НХЛ). Россиянин в девятый раз стал первым игроком, которому покорилась отметка в 40 голов за сезон. Для повторения собственного снайперского рекорда (65), установленного в сезоне-2007/08, в оставшихся 28 играх ему надо забросить 25 шайб. Последним игроком НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон, стал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос (сезон-2011/12).

За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года, в 2018 году он с командой впервые выиграл Кубок Стэнли. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).