Овечкин — просто псих! Бомбанул хет-триком за 5 минут и спас «Вашингтон» от большого позора

За несколько часов до матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» из столицы США прилетела неприятная новость. Тренировка «Кэпиталз» закончилась попаданием в больницу для их российского вратаря Ильи Самсонова, а виноват в этом оказался Александр Овечкин. Шайба после его щелчка попала в голову киперу, после чего ему и потребовалось медицинское обследование. «Столичные» вынуждены были в срочном порядке вызвать из фарм-клуба чеха Витека Ванечека, которому во встрече с «Кингз» предстояло стать бэкапом американца Брэйдена Холтби, ну журналисты, встретив Ови после занятия, первым делом поинтересовались, что же случилось в эпизоде с повреждением Самсонова:

«Я бы сказал, что это был несчастный случай. Я уверен, что он большой парень и с ним все будет в порядке».

В порядке в очередной игре регулярки все должно было быть и у самого Овечкина. «Лос-Анджелес» — предпоследняя команда лиги, домашнее противостояния с ней выглядело, как отличный шанс приблизиться к отметке в 700 голов за карьеру, ну и к рекорду Уэйна Гретцки, естественно.

Но что-то пошло не так с первого периода — не самый яркий хоккей закончился тем, что хозяева уступили сопернику по количеству бросков в створ ворот и в итоге уходили на перерыв в статусе догоняющих. Атака сходу закончилась точным броском Джеффа Картера в дальний угол.

Чем занимался в эти 20 минут капитан «Вашингтона»? Русский снайпер ни разу не бросил по воротам, а самым опасным моментом с его участием стала вот эта передача на дальнюю штангу.

Хотя нет. Самым опасным стал вот этот обрез в большинстве, после которого Тайлер Тоффолли обязан был открывать счет.

От неудачных отрезков не застрахована ни одна команда — казалось, что в раздевалке хоккеисты «Кэпс» поговорят между собой и во второй двадцатиминутки сомнут менее классного соперника. Не смяли, наоборот, у «Королей» даже вырисовалось небольшое преимущество, а Остин Вагнер вполне мог удваивать разницу в счете.

Но вопреки логике шайба влетела в противоположные ворота. Контратаку «3 в 2» «Вашингтон» реализовал так, как будто дело происходит на тренировке — защитник Джон Карлсон завершал ее без помех от защитников, да и без особого сопротивления вратаря Джонатана Куика. Ну, а что же Овечкин? После 40 игровых минут в графе «броски в створ ворот» у него по-прежнему значился унылейший ноль, поверить в этом было очень непросто.

В середине периода номер три перед «Столичными» замаячила реальнейшая перспектива опозориться во встрече с аутсайдером — гости сожрали хозяев в их зоне, а защитник Дрю Даути вырезал идеальную передачу на выкатывавшегося из-за ворот Картера, для дубля тому оставалось только аккуратно переправить ее в пустой угол.

До конца матча оставалось всего 8 с половиной минут, «Вашингтон» горел, у Овечкина по-прежнему не было бросков. Дело шло к большому провалу, когда Александр Великий неожиданно взялся за дело. Сперва Ови пробил Куика броском с пятака после передачи Ти Джея Оши.

А ровно через 70 секунд вывалился на ворота «Кингз» со своего левого края, бросил, заметил, что вратарь не удержал шайбу и добил ее в сетку. 695 шайб за карьеру превратились в 697, а Ови перевернул матч с ног на голову!

Но и это было еще не все, «Лос-Анджелес» очень рано оставил пустыми свои ворота и великий русский форвард не упустил возможность оформить 3-й в 2020-м хет-трик. Это какая-то фантастика!

Случившееся не поддается логическому объяснению, Ови просто продолжает доказывать, что ничего невозможного для него нет. 3 гола за 5 минут, всего 2 шага до юбилейной отметки в 700 голов. Вы все еще не верите, что он достанет Уэйна Гретцки?