Овечкин — просто псих! Бомбанул хет-триком за 5 минут и спас «Вашингтон» от большого позора
До юбилея в 700 голов осталось 2 шага.
До юбилея в 700 голов осталось 2 шага.
За несколько часов до матча «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» из столицы США прилетела неприятная новость. Тренировка «Кэпиталз» закончилась попаданием в больницу для их российского вратаря Ильи Самсонова, а виноват в этом оказался Александр Овечкин. Шайба после его щелчка попала в голову киперу, после чего ему и потребовалось медицинское обследование. «Столичные» вынуждены были в срочном порядке вызвать из
«Я бы сказал, что это был несчастный случай. Я уверен, что он большой парень и с ним все будет в порядке».
Но
Чем занимался в эти 20 минут капитан «Вашингтона»? Русский снайпер ни разу не бросил по воротам, а самым опасным моментом с его участием стала вот эта передача на дальнюю штангу.
Хотя нет. Самым опасным стал вот этот обрез в большинстве, после которого Тайлер Тоффолли обязан был открывать счет.
От неудачных отрезков не застрахована ни одна команда — казалось, что в раздевалке хоккеисты «Кэпс» поговорят между собой и во второй двадцатиминутки сомнут менее классного соперника. Не смяли, наоборот, у «Королей» даже вырисовалось небольшое преимущество, а Остин Вагнер вполне мог удваивать разницу в счете.
Но вопреки логике шайба влетела в противоположные ворота. Контратаку «3 в 2» «Вашингтон» реализовал так, как будто дело происходит на тренировке — защитник Джон Карлсон завершал ее без помех от защитников, да и без особого сопротивления вратаря Джонатана Куика. Ну, а что же Овечкин? После 40 игровых минут в графе «броски в створ ворот» у него
В середине периода номер три перед «Столичными» замаячила реальнейшая перспектива опозориться во встрече с аутсайдером — гости сожрали хозяев в их зоне, а защитник Дрю Даути вырезал идеальную передачу на выкатывавшегося
До конца матча оставалось всего 8 с половиной минут, «Вашингтон» горел, у Овечкина
А ровно через 70 секунд вывалился на ворота «Кингз» со своего левого края, бросил, заметил, что вратарь не удержал шайбу и добил ее в сетку. 695 шайб за карьеру превратились в 697, а Ови перевернул матч с ног на голову!
Но и это было еще не все, «Лос-Анджелес» очень рано оставил пустыми свои ворота и великий русский форвард не упустил возможность оформить 3-й в 2020-м
Случившееся не поддается логическому объяснению, Ови просто продолжает доказывать, что ничего невозможного для него нет. 3 гола за 5 минут, всего 2 шага до юбилейной отметки в 700 голов. Вы все еще не верите, что он достанет Уэйна Гретцки?
|Тодд Рирден
|Тодд Маклеллан
|Брэйден Холтби
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|03:33
|Карл Хагелин
|09:36
|Кертис Макдермид
|15:03
|Джефф Картер(Тайлер Тоффоли, Мэтт Рой)
|27:25
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Карл Хагелин)
|39:39
|Мартин Фехервари
|51:33
|Джефф Картер(Дрю Даути)
|53:50
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши)
|55:00
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|58:14
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0