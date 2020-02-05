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10:51 (мск), источник: Sport24

Задоров забивает пачками, а неудачник Ничушкин стал самым полезным форвардом НХЛ. Что происходит?

Чудеса русских в Америке.

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День драфта — особый день для любого игрока. Без исключений. И если ближе к пятому или шестому раунду ощущение праздника улетучивается, то те, кого приглашают на сцену и вручают клубную джерси, вряд ли это когда-нибудь это забудут. Никиту Задорова в далеком 2013 году под общим № 16 выбрал «Баффало». Учитывая высокий пик, российский защитник должен был стать опорой и надеждой «клинков» на долгие годы вперед. Однако НХЛ — это бизнес. И ничего личного.

Проведя за «Баффало» всего один полноценный сезон, Никита стал частью большой сделки по обмену Райана О’Райлли. Вот уже пятый сезон Big Z живет и играет в Денвере.

Трудно сказать, остался ли тот обмен для Задорова сидеть занозой, но этой ночью он со своей нынешней командой неплохо покуражился над старой. Уже ко второму перерыву «Колорадо» выносил «Баффало» со счетом 6:1! А одним из творцов этого разгрома был российский защитник. Именно с его паса из своей зоны началась голевая атака, которую завершил Андре Бураковски. «Эвеланш» забросили две шайбы за минуту, чем, без сомнения, обескуражили соперника.

Суперзвено Рантанен — Маккиннон — Ландеског отметилось в протоколе, но лучшим в этот вечер было другое сочетание «лавин». На первой минуте второго периода тройка Бураковски — Кадри — Ничушкин организовала уже вторую шайбу. Их размашистая атака привела к тому, что россиянин передачей на противоположный борт доставил шайбу канадцу, а тот нанес лазерный бросок. Валера, ты ли это? От Ничушкина мы все же привыкли видеть силовые проходы, а не такие породистые пасы.

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В огне было звено Кадри, а полыхало все вокруг. Не мог этим не воспользоваться и Задоров, выходящий вместе с ними на лед. Мы привыкли воспринимать его как силового защитника и называем Русским крушителем, но в юности Никита имел страсть к атаке. Его подключение в матче с «Баффало» отсылает нас к раннему этапу карьеры. Забив с классной передачи Бураковски, Задоров набрал уже седьмое очко в четырех последних матчах! Этот всплеск результативности особенно важен, если учесть, что летом россиянину подписывать новый контракт.

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После этого сезона заканчивается контракт и у Ничушкина. Сложно сказать, на какие деньги он будет претендовать, но в чем можно быть уверенным уже сейчас: проблем с трудоустройством у челябинца точно не будет. В «Эвеланш» он обрел себя прежнего, и не только прервал почти стоматчевую безголевую серию, но и начал стабильно набирать очки. Только взгляните на бросок, которым он положил шайбу в девятку ворот «Баффало»! А ведь именно бросок всегда считался главным недостатком Ничушкина, который мешал ему стабильно забивать на уровне НХЛ.

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Удивительные метаморфозы происходят с российскими игроками «Колорадо». В силовом защитнике Задорове вдруг просыпается снайпер. Вроде бы смирившийся с ролью разрушителя Ничушин забивает шикарные голы и помогает партнерам. Но что уж совсем не укладывается в голове — это показатель полезности Валерия. Заработав «+4» в игре с «Баффало», он стал лучшим форвардом НХЛ по этому показателю. Игрок, на котором еще полгода назад все кому не лень ставили крест, обошел по «+/-» Никиту Кучерова, Ондржея Палата и Артемия Панарина. Чудеса, да и только.

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Баффало Сэйбрз
1:6
1:2, 0:4, 0:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)KeyBank Center
Главные тренеры
Ральф КрюгерДжаред Беднар
Вратари
Картер Хаттон(Юнас Юханссон, Картер Хаттон, Юнас Юханссон)Филипп Грубауэр
1-й период
05:09Назем Кадри
13:12Самуэль Жирар(Йоонас Донской, Райан Грэйвс)
13:57Андре Бураковски(Назем Кадри, Никита Задоров)
19:59Сэм Райнхарт(Джек Айкел, Джейк Маккейб)
2-й период
21:00Назем Кадри(Андре Бураковски, Валерий Ничушкин)
24:23Никита Задоров(Валерий Ничушкин, Андре Бураковски)
30:58Валерий Ничушкин(Андре Бураковски, Кейл Макар)
32:59Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
3-й период
55:04Райан Грэйвс
Лучшие игроки матча
Андре Бураковски (Колорадо Эвеланш), Валерий Ничушкин (Колорадо Эвеланш), Назем Кадри (Колорадо Эвеланш)
Статистика
0Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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