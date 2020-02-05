Задоров забивает пачками, а неудачник Ничушкин стал самым полезным форвардом НХЛ. Что происходит?

День драфта — особый день для любого игрока. Без исключений. И если ближе к пятому или шестому раунду ощущение праздника улетучивается, то те, кого приглашают на сцену и вручают клубную джерси, вряд ли это когда-нибудь это забудут. Никиту Задорова в далеком 2013 году под общим № 16 выбрал «Баффало». Учитывая высокий пик, российский защитник должен был стать опорой и надеждой «клинков» на долгие годы вперед. Однако НХЛ — это бизнес. И ничего личного.

Проведя за «Баффало» всего один полноценный сезон, Никита стал частью большой сделки по обмену Райана О’Райлли. Вот уже пятый сезон Big Z живет и играет в Денвере.

Трудно сказать, остался ли тот обмен для Задорова сидеть занозой, но этой ночью он со своей нынешней командой неплохо покуражился над старой. Уже ко второму перерыву «Колорадо» выносил «Баффало» со счетом 6:1! А одним из творцов этого разгрома был российский защитник. Именно с его паса из своей зоны началась голевая атака, которую завершил Андре Бураковски. «Эвеланш» забросили две шайбы за минуту, чем, без сомнения, обескуражили соперника.

Суперзвено Рантанен — Маккиннон — Ландеског отметилось в протоколе, но лучшим в этот вечер было другое сочетание «лавин». На первой минуте второго периода тройка Бураковски — Кадри — Ничушкин организовала уже вторую шайбу. Их размашистая атака привела к тому, что россиянин передачей на противоположный борт доставил шайбу канадцу, а тот нанес лазерный бросок. Валера, ты ли это? От Ничушкина мы все же привыкли видеть силовые проходы, а не такие породистые пасы.

В огне было звено Кадри, а полыхало все вокруг. Не мог этим не воспользоваться и Задоров, выходящий вместе с ними на лед. Мы привыкли воспринимать его как силового защитника и называем Русским крушителем, но в юности Никита имел страсть к атаке. Его подключение в матче с «Баффало» отсылает нас к раннему этапу карьеры. Забив с классной передачи Бураковски, Задоров набрал уже седьмое очко в четырех последних матчах! Этот всплеск результативности особенно важен, если учесть, что летом россиянину подписывать новый контракт.

После этого сезона заканчивается контракт и у Ничушкина. Сложно сказать, на какие деньги он будет претендовать, но в чем можно быть уверенным уже сейчас: проблем с трудоустройством у челябинца точно не будет. В «Эвеланш» он обрел себя прежнего, и не только прервал почти стоматчевую безголевую серию, но и начал стабильно набирать очки. Только взгляните на бросок, которым он положил шайбу в девятку ворот «Баффало»! А ведь именно бросок всегда считался главным недостатком Ничушкина, который мешал ему стабильно забивать на уровне НХЛ.