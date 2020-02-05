Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.