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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»

На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз».

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Источник: AP 2020

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.

«Даллас Старз» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» — шестой на Западе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Barclays Center
Главные тренеры
Барри ТротцРик Боунесс
Вратари
Семен ВарламовБен Бишоп
1-й период
01:30Энтони Бовилье(Джордан Эберле, Райан Пулок)
04:10Роопе Хинтс
07:47Кори Перри
13:19Кейси Сизикас
14:08Денис Гурьянов(Кори Перри, Роопе Хинтс)
2-й период
22:51Александр Радулов
27:36Радек Факса
29:08Джош Бэйли
32:12Джейсон Дикинсон(Блэйк Комо, Эндрю Кольяно)
33:38Дерик Брассар(Киффер Беллоуз, Майкл Дэл Колл)
3-й период
40:44Мэтт Мартин
46:56Йон Клингберг(Александр Радулов, Джо Павелски)
54:11Роопе Хинтс
56:01Мэтью Барзал(Джордан Эберле, Девон Тэйвз)
Овертайм
62:52Энтони Бовилье(Брок Нельсон)
Лучшие игроки матча
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас Старз
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