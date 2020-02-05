Гол Гурьянова и ассист Радулова не помогли «Далласу» в матче с «Айлендерс»
На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз».
На стадионе «Барклейс-Центр» (Нью-Йорк, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз».
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Айлендерс», победную шайбу в овертайме с передачи Брока Нельсона забросил Энтони Бовиллье.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей на Джона Клингберга. Другой россиянин из «Далласа» Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Вратарь Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.
«Даллас Старз» занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» — шестой на Западе.
|Барри Тротц
|Рик Боунесс
|Семен Варламов
|Бен Бишоп
|01:30
|Энтони Бовилье(Джордан Эберле, Райан Пулок)
|04:10
|Роопе Хинтс
|07:47
|Кори Перри
|13:19
|Кейси Сизикас
|14:08
|Денис Гурьянов(Кори Перри, Роопе Хинтс)
|22:51
|Александр Радулов
|27:36
|Радек Факса
|29:08
|Джош Бэйли
|32:12
|Джейсон Дикинсон(Блэйк Комо, Эндрю Кольяно)
|33:38
|Дерик Брассар(Киффер Беллоуз, Майкл Дэл Колл)
|40:44
|Мэтт Мартин
|46:56
|Йон Клингберг(Александр Радулов, Джо Павелски)
|54:11
|Роопе Хинтс
|56:01
|Мэтью Барзал(Джордан Эберле, Девон Тэйвз)
|62:52
|Энтони Бовилье(Брок Нельсон)
Энтони Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс), Джейсон Дикинсон (Даллас Старз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0