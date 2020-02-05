«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста

Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.