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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста

В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Тампы» уже четвёртой подряд. «Вегас» потерпел поражение после двух побед. «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» — седьмой на Западе.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:2
2:1, 0:0, 2:1
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперПитер Дебур
Вратари
Андрей ВасилевскийМарк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
1-й период
10:57Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
15:42Вильям Каррье(Брэйден Макнэбб, Коди Икин)
17:57Тайлер Джонсон(Ондржей Палат, Энтони Чирелли)
2-й период
24:44Райан Макдона
33:02Райан Макдона
36:48Стивен Стэмкос
37:55Джонатан Маршессо
3-й период
43:47Пол Штястны(Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб)
50:36Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
54:51Виктор Хедман
54:51Макс Пачоретти
59:15Алекс Киллорн(Ондржей Палат)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
8Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас Голден Найтс
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