«Тампа» обыграла «Вегас», у Кучерова — два ассиста
В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».
В Тампе (Флорида, США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вегас Голден Найтс».
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».
Российский нападающий Никита Кучеров отдал две голевые передачи в этом матче. При первом голе он ассистировал Брейдену Пойнту, при третьем — Стивену Стэмкосу. Эти ассисты стали для 26-летнего Кучерова 38-м и 39-м в текущем розыгрыше НХЛ. Другой россиянин, Михаил Сергачёв, результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Тампы» уже четвёртой подряд. «Вегас» потерпел поражение после двух побед. «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Вегас» — седьмой на Западе.
|Джон Купер
|Питер Дебур
|Андрей Василевский
|Марк-Андре Флери(Марк-Андре Флери)
|10:57
|Брэйден Пойнт(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
|15:42
|Вильям Каррье(Брэйден Макнэбб, Коди Икин)
|17:57
|Тайлер Джонсон(Ондржей Палат, Энтони Чирелли)
|24:44
|Райан Макдона
|33:02
|Райан Макдона
|36:48
|Стивен Стэмкос
|37:55
|Джонатан Маршессо
|43:47
|Пол Штястны(Джонатан Маршессо, Брэйден Макнэбб)
|50:36
|Стивен Стэмкос(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
|54:51
|Виктор Хедман
|54:51
|Макс Пачоретти
|59:15
|Алекс Киллорн(Ондржей Палат)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0