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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оттава» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Анисимова

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс», прошедший в столице Канады Оттаве, завершился победой «Анахайма» по буллитам со счётом 3:2.

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Источник: AP 2020

Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 17 секунд и забросил одну шайбу. Другой россиянин Владислав Наместников отыграл девять минут и 10 секунд, результативными действиями не отметившись.

«Оттава Сенаторз» находится на 14-м месте в Восточной конференции, «Анахайм» — 14-й на Западе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оттава Сенаторз
2:3Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитДаллас Икинс
Вратари
Маркус ХегбергДжон Гибсон
1-й период
04:31Сэм Стил
04:31Сэм Стил
09:19Ник Ритчи(Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль)
2-й период
23:04Райан Гецлаф
24:39Дрейк Батерсон(Майк Райлли, Жан-Габриэль Пажо)
28:40Марк Боровицки
33:35Ондржей Каше(Макс Джонс, Сэм Стил)
37:14Дилан Демело
38:39Командный штраф
3-й период
42:13Эрик Гудбрэнсон
43:16Артем Анисимов(Колин Уайт, Майк Райлли)
52:57Тома Шабо
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ондржей Каше(Анахайм Дакс)
Лучшие игроки матча
Ондржей Каше (Анахайм Дакс), Джон Гибсон (Анахайм Дакс), Дрейк Батерсон (Оттава Сенаторз)
Статистика
6Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава Сенаторз
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