«Оттава» проиграла «Анахайму», несмотря на гол Анисимова
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс», прошедший в столице Канады Оттаве, завершился победой «Анахайма» по буллитам со счётом 3:2.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс», прошедший в столице Канады Оттаве, завершился победой «Анахайма» по буллитам со счётом 3:2.
Российский нападающий «Оттавы» Артём Анисимов провёл на льду 14 минут 17 секунд и забросил одну шайбу. Другой россиянин Владислав Наместников отыграл девять минут и 10 секунд, результативными действиями не отметившись.
«Оттава Сенаторз» находится на 14-м месте в Восточной конференции, «Анахайм» — 14-й на Западе.
|Ди Джей Смит
|Даллас Икинс
|Маркус Хегберг
|Джон Гибсон
|04:31
|Сэм Стил
|04:31
|Сэм Стил
|09:19
|Ник Ритчи(Хампус Линдхольм, Рикард Ракелль)
|23:04
|Райан Гецлаф
|24:39
|Дрейк Батерсон(Майк Райлли, Жан-Габриэль Пажо)
|28:40
|Марк Боровицки
|33:35
|Ондржей Каше(Макс Джонс, Сэм Стил)
|37:14
|Дилан Демело
|38:39
|Командный штраф
|42:13
|Эрик Гудбрэнсон
|43:16
|Артем Анисимов(Колин Уайт, Майк Райлли)
|52:57
|Тома Шабо
|победный бросок: Ондржей Каше(Анахайм Дакс)
Ондржей Каше (Анахайм Дакс), Джон Гибсон (Анахайм Дакс), Дрейк Батерсон (Оттава Сенаторз)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0