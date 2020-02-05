Фантастический матч Бобровского в городе, где его ненавидят. 44 спасения в ответ на свист трибун

Во вторник Сергея Бобровского ждало одно из главных испытаний в этом сезоне — его «Флорида» играла в Коламбусе, в городе, в котором российский вратарь отыграл 7 лет и в котором не захотел оставаться прошлым летом. Фанаты «Блю Джекетс», как и любые другие фанаты, оказались людьми сверхэмоциональными и восприняли уход Боба и Артемия Панарина, как предательство. Да что фанаты, если даже в клубе из Огайо по-особенному отнеслись к потере своих главных звезд — нынешний сезон команда проводит под девизом «Верность».

Впрочем, о Бобровском и Панарине в Коламбусе стали понемногу забывать. После самого хорошего старта регулярки команда Джона Тортореллы неожиданно для многих набрала очень солидный ход, начала штамповать победу и ворвалась в зону плей-офф. А в ее воротах еще более неожиданно заблистал латвийский вратарь Элвис Мерзликин. На матч против «Пантерз» он выходил с серией из 6 побед подряд, а за первый месяц 2020-го успел оформить сразу три «сухаря», Дуэль Бобровского и Мерзликина ожидалась, как главная сюжетная линия этого противостояния.

Парни не подвели. Особенно это касается российского кипера. Партнеры и соперники по полной нагрузили его работой, а каждое удачное действие Сергея сопровождалось громким свистом с трибун — все это нисколько не мешало ему идеально делать свою работу. Он был безупречен, когда по воротам заряжал соотечественник Гавриков.

Стоял стеной, даже если шайба летела в его голову.

Спасал, когда форварды «Коламбуса» издевательски разбирались с защитниками «Флориды».

Однажды шайба все-таки побывала в воротах Боба, но судьи в этом эпизоде разглядели нарушение со стороны Кэма Аткинсона. Худшего наказания для трибун «Нэшнуайд-арены» придумать было нельзя, они ведь уже успели отпраздновать гол.

В итоге за 60 минут основного времени Сергей совершил 43 сэйва — в любой другой ситуации этого точно хватило бы для победы. Но на другом конце площадки в абсолютном порядке был его коллега Мерзликин. Трудных задач перед ним ставилось гораздо меньше, но еще неизвестно, что сложнее, быть в постоянном тонусе или простаивать, а затем совершать вот такие сэйвы.

В итоге вратари затащили этот матч в овертайм, а там сбылась мечта фанатов «Блю Джекетс» — защитник Зак Веренски от борта вылез на ворота, пробил Бобровского и принес своей команде победу. Ликуй, штат Огайо!