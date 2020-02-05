Фантастический матч Бобровского в городе, где его ненавидят. 44 спасения в ответ на свист трибун
Увы, «Флориде» в Коламбусе не хватило даже этого.
Увы, «Флориде» в Коламбусе не хватило даже этого.
Во вторник Сергея Бобровского ждало одно из главных испытаний в этом сезоне — его «Флорида» играла в Коламбусе, в городе, в котором российский вратарь отыграл 7 лет и в котором не захотел оставаться прошлым летом. Фанаты «Блю Джекетс», как и любые другие фанаты, оказались людьми сверхэмоциональными и восприняли уход Боба и Артемия Панарина, как предательство. Да что фанаты, если даже в клубе из Огайо
Впрочем, о Бобровском и Панарине в Коламбусе стали понемногу забывать. После самого хорошего старта регулярки команда Джона Тортореллы неожиданно для многих набрала очень солидный ход, начала штамповать победу и ворвалась в зону
Парни не подвели. Особенно это касается российского кипера. Партнеры и соперники по полной нагрузили его работой, а каждое удачное действие Сергея сопровождалось громким свистом с трибун — все это нисколько не мешало ему идеально делать свою работу. Он был безупречен, когда по воротам заряжал соотечественник Гавриков.
Стоял стеной, даже если шайба летела в его голову.
Спасал, когда форварды «Коламбуса» издевательски разбирались с защитниками «Флориды».
Однажды шайба
В итоге за 60 минут основного времени Сергей совершил 43 сэйва — в любой другой ситуации этого точно хватило бы для победы. Но на другом конце площадки в абсолютном порядке был его коллега Мерзликин. Трудных задач перед ним ставилось гораздо меньше, но еще неизвестно, что сложнее, быть в постоянном тонусе или простаивать, а затем совершать вот такие сэйвы.
В итоге вратари затащили этот матч в овертайм, а там сбылась мечта фанатов «Блю Джекетс» — защитник Зак Веренски от борта вылез на ворота, пробил Бобровского и принес своей команде победу. Ликуй, штат Огайо!
Бобровскому, конечно же, не в чем себя винить — он провел один из лучших матчей в составе «Флориды» и этого поражения точно не заслужил. Но, кажется, сама судьба заставляет нашего вратаря рассчитываться за полученный летом контракт с ежегодной зарплатой в $10 млн. Затянувшаяся адаптация в составе «Пантерз», недовольство фанатов своей же командой, теперь вот это неприятное и не очень логичное поражение — сезон для двукратного обладателя «Везины» складывается максимально непросто. Тем ценнее качество его сегодняшней игры, пусть после финальной сирены Бобу и пришлось наблюдать за очередным шоу от нового любимчика Коламбуса.
|Джон Торторелла
|Джоэль Кенневилль
|Элвис Мерзликинс
|Сергей Бобровский
|27:56
|Майкл Матесон
|37:50
|Скотт Харрингтон
|37:50
|Скотт Харрингтон
|61:54
|Зак Веренски
Элвис Мерзликинс (Коламбус Блю Джэкетс), Зак Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0