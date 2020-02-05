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11:19 (мск), источник: Sport24

Фантастический матч Бобровского в городе, где его ненавидят. 44 спасения в ответ на свист трибун

Увы, «Флориде» в Коламбусе не хватило даже этого.

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Во вторник Сергея Бобровского ждало одно из главных испытаний в этом сезоне — его «Флорида» играла в Коламбусе, в городе, в котором российский вратарь отыграл 7 лет и в котором не захотел оставаться прошлым летом. Фанаты «Блю Джекетс», как и любые другие фанаты, оказались людьми сверхэмоциональными и восприняли уход Боба и Артемия Панарина, как предательство. Да что фанаты, если даже в клубе из Огайо по-особенному отнеслись к потере своих главных звезд — нынешний сезон команда проводит под девизом «Верность».

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Впрочем, о Бобровском и Панарине в Коламбусе стали понемногу забывать. После самого хорошего старта регулярки команда Джона Тортореллы неожиданно для многих набрала очень солидный ход, начала штамповать победу и ворвалась в зону плей-офф. А в ее воротах еще более неожиданно заблистал латвийский вратарь Элвис Мерзликин. На матч против «Пантерз» он выходил с серией из 6 побед подряд, а за первый месяц 2020-го успел оформить сразу три «сухаря», Дуэль Бобровского и Мерзликина ожидалась, как главная сюжетная линия этого противостояния.

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Парни не подвели. Особенно это касается российского кипера. Партнеры и соперники по полной нагрузили его работой, а каждое удачное действие Сергея сопровождалось громким свистом с трибун — все это нисколько не мешало ему идеально делать свою работу. Он был безупречен, когда по воротам заряжал соотечественник Гавриков.

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Стоял стеной, даже если шайба летела в его голову.

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Спасал, когда форварды «Коламбуса» издевательски разбирались с защитниками «Флориды».

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Однажды шайба все-таки побывала в воротах Боба, но судьи в этом эпизоде разглядели нарушение со стороны Кэма Аткинсона. Худшего наказания для трибун «Нэшнуайд-арены» придумать было нельзя, они ведь уже успели отпраздновать гол.

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В итоге за 60 минут основного времени Сергей совершил 43 сэйва — в любой другой ситуации этого точно хватило бы для победы. Но на другом конце площадки в абсолютном порядке был его коллега Мерзликин. Трудных задач перед ним ставилось гораздо меньше, но еще неизвестно, что сложнее, быть в постоянном тонусе или простаивать, а затем совершать вот такие сэйвы.

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В итоге вратари затащили этот матч в овертайм, а там сбылась мечта фанатов «Блю Джекетс» — защитник Зак Веренски от борта вылез на ворота, пробил Бобровского и принес своей команде победу. Ликуй, штат Огайо!

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Бобровскому, конечно же, не в чем себя винить — он провел один из лучших матчей в составе «Флориды» и этого поражения точно не заслужил. Но, кажется, сама судьба заставляет нашего вратаря рассчитываться за полученный летом контракт с ежегодной зарплатой в $10 млн. Затянувшаяся адаптация в составе «Пантерз», недовольство фанатов своей же командой, теперь вот это неприятное и не очень логичное поражение — сезон для двукратного обладателя «Везины» складывается максимально непросто. Тем ценнее качество его сегодняшней игры, пусть после финальной сирены Бобу и пришлось наблюдать за очередным шоу от нового любимчика Коламбуса.

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Коламбус Блю Джэкетс
1:0ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаДжоэль Кенневилль
Вратари
Элвис МерзликинсСергей Бобровский
2-й период
27:56Майкл Матесон
37:50Скотт Харрингтон
37:50Скотт Харрингтон
Овертайм
61:54Зак Веренски
Лучшие игроки матча
Элвис Мерзликинс (Коламбус Блю Джэкетс), Зак Веренски (Коламбус Блю Джэкетс), Сергей Бобровский (Флорида Пантерз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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