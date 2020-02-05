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11:44 (мск), источник: Sport24

Ковальчуку свистели весь матч, он отомстил на буллитах. Забил победный и приказал фанатам молчать

Идеальная встреча с бывшей (командой).

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Ровно 10 лет назад фанаты «Нью-Джерси» готовы были носить Илью Ковальчука на руках. 4 февраля 2010-го их клуб выменял находившегося в расцвете российского форварда из «Атланты», казалось, что Ковальчук и «Дьяволы» — это всерьез и надолго. Ощущения подкрепились совсем скоро, летом тоже года Илья подписал с американским клубом беспрецендентный 15-летний контракт.

Но сказка закончилась быстро.

Всего через пару лет россиянин собрался на родину, объявил о завершении карьеры в НХЛ и стал самым ненавистным человеком для фанатов команды из Ньюарка.

Спустя много лет Ковальчук вернулся в Северную Америку уже в статусе олимпийского чемпиона, но болельщики «Нью-Джерси» обиду не забыли. Год назад, Илья вышел на лед «Пруденшал-центр» в форме «Лос-Анджелеса» и на протяжении всего матча слышал свист и оскорбления в свой адрес. Ответил на них русский ветеран голом и победой 5:1.

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Не утихли эмоции фанатов «Дэвилз» и до сих пор. В годовщину своего обмена в «Нью-Джерси» Ковальчук на несколько часов снова стал для них самым ненавидимым человеком на планете Земля. Неодобрительное «Буууу!» доносилось с трибун при каждом выходе россиянина на лед, что уж говорить о ситуациях, когда у него оказывалась шайба. Остальное действие, происходившее на льду, трибуны интересовало в меньшей, а ведь там их команда (редкий случай!) на протяжении половины матча просто уничтожала соперника. Не с точки зрения игры, но относительно результата. К 26-й минуте встрече на кубе горели цифры 3:0 — такие праздники в нынешнем сезоне «Дьяволы» для своих фантов устраивают очень нечасто.

Но не зря «Нью-Джерси» считается одной из самых безнадежных команд НХЛ здесь и сейчас. Как легко эти парни добыли практически гарантировавшее победу преимущество, также легко с ним и расстались. Через 23 минуты после того, как счет стал 3:0, «Монреаль» уже был впереди. Джоэль Армия, Нэйт Томпсон, Ник Казисн и Кристиан Фолин, как показалось, отправили хозяев в нокаут.

Но это был только нокдаун, противостоянию Ковальчука и его бывшей команду нужен был более закрученный сюжет. Его сначала обеспечил «Нью-Джерси», сравнявший счет за 20 секунд до конца основного времени, а затем за и сам олимпийский чемпион. Из 6 попыток в послематчевой серии буллитов была реализована лишь одна, по закону жанра точен был 36-летний российский нападающий. Переиграв вратаря Луи Доминге, Илья приложил к губам палец — фанатам «Дэвилз» надо учиться молчать, второй год подряд хейт Ковальчука не приносит им ничего кроме итогового разочарования.

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Нью-Джерси Дэвилз
4:5Б
1:0, 2:2, 1:2, 0:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center
Главные тренеры
Ален НасреддинКлод Жюльен
Вратари
Луи Доминге(Луи Доминге, Луи Доминге)Чарли Линдгрен
1-й период
06:39Нэйт Томпсон
09:17Майлс Вуд(Йеспер Братт, Мирко Мюллер)
2-й период
21:46Ши Уэбер
21:51Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Блэйк Коулман)
21:54Джон Хейден
21:54Дэйл Уис
24:50Арттури Лехконен
26:23Дэймон Сиверсон
26:44Йеспер Братт(Павел Заха, Уилл Батчер)
32:29Кевин Руни
32:29Макс Доми
32:29Ник Казинс
33:08Джоэль Армиа
37:06Нэйт Томпсон(Райан Пелинг)
3-й период
42:15Джоуи Андерсон
47:22Ник Казинс(Бретт Кулак, Макс Доми)
49:35Кристиан Фолин(Томаш Татар, Филлип Дано)
58:51Командный штраф
59:40Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Блэйк Коулман)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Илья Ковальчук(Монреаль Канадиенс)
Лучшие игроки матча
Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
14Штрафное время20
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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