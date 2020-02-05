Ковальчуку свистели весь матч, он отомстил на буллитах. Забил победный и приказал фанатам молчать

Ровно 10 лет назад фанаты «Нью-Джерси» готовы были носить Илью Ковальчука на руках. 4 февраля 2010-го их клуб выменял находившегося в расцвете российского форварда из «Атланты», казалось, что Ковальчук и «Дьяволы» — это всерьез и надолго. Ощущения подкрепились совсем скоро, летом тоже года Илья подписал с американским клубом беспрецендентный 15-летний контракт.

Но сказка закончилась быстро.

Всего через пару лет россиянин собрался на родину, объявил о завершении карьеры в НХЛ и стал самым ненавистным человеком для фанатов команды из Ньюарка.

Спустя много лет Ковальчук вернулся в Северную Америку уже в статусе олимпийского чемпиона, но болельщики «Нью-Джерси» обиду не забыли. Год назад, Илья вышел на лед «Пруденшал-центр» в форме «Лос-Анджелеса» и на протяжении всего матча слышал свист и оскорбления в свой адрес. Ответил на них русский ветеран голом и победой 5:1.

Не утихли эмоции фанатов «Дэвилз» и до сих пор. В годовщину своего обмена в «Нью-Джерси» Ковальчук на несколько часов снова стал для них самым ненавидимым человеком на планете Земля. Неодобрительное «Буууу!» доносилось с трибун при каждом выходе россиянина на лед, что уж говорить о ситуациях, когда у него оказывалась шайба. Остальное действие, происходившее на льду, трибуны интересовало в меньшей, а ведь там их команда (редкий случай!) на протяжении половины матча просто уничтожала соперника. Не с точки зрения игры, но относительно результата. К 26-й минуте встрече на кубе горели цифры 3:0 — такие праздники в нынешнем сезоне «Дьяволы» для своих фантов устраивают очень нечасто.

Но не зря «Нью-Джерси» считается одной из самых безнадежных команд НХЛ здесь и сейчас. Как легко эти парни добыли практически гарантировавшее победу преимущество, также легко с ним и расстались. Через 23 минуты после того, как счет стал 3:0, «Монреаль» уже был впереди. Джоэль Армия, Нэйт Томпсон, Ник Казисн и Кристиан Фолин, как показалось, отправили хозяев в нокаут.