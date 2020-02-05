Ковальчуку свистели весь матч, он отомстил на буллитах. Забил победный и приказал фанатам молчать
Идеальная встреча с бывшей (командой).
Идеальная встреча с бывшей (командой).
Ровно 10 лет назад фанаты «Нью-Джерси» готовы были носить Илью Ковальчука на руках. 4 февраля 2010-го их клуб выменял находившегося в расцвете российского форварда из «Атланты», казалось, что Ковальчук и «Дьяволы» — это всерьез и надолго. Ощущения подкрепились совсем скоро, летом тоже года Илья подписал с американским клубом беспрецендентный 15-летний контракт.
Но сказка закончилась быстро.
Спустя много лет Ковальчук вернулся в Северную Америку уже в статусе олимпийского чемпиона, но болельщики «Нью-Джерси» обиду не забыли. Год назад, Илья вышел на лед «Пруденшал-центр» в форме «Лос-Анджелеса» и на протяжении всего матча слышал свист и оскорбления в свой адрес. Ответил на них русский ветеран голом и победой 5:1.
Не утихли эмоции фанатов «Дэвилз» и до сих пор. В годовщину своего обмена в «Нью-Джерси» Ковальчук на несколько часов снова стал для них самым ненавидимым человеком на планете Земля. Неодобрительное «Буууу!» доносилось с трибун при каждом выходе россиянина на лед, что уж говорить о ситуациях, когда у него оказывалась шайба. Остальное действие, происходившее на льду, трибуны интересовало в меньшей, а ведь там их команда (редкий случай!) на протяжении половины матча просто уничтожала соперника. Не с точки зрения игры, но относительно результата. К 26-й минуте встрече на кубе горели цифры 3:0 — такие праздники в нынешнем сезоне «Дьяволы» для своих фантов устраивают очень нечасто.
Но не зря «Нью-Джерси» считается одной из самых безнадежных команд НХЛ здесь и сейчас. Как легко эти парни добыли практически гарантировавшее победу преимущество, также легко с ним и расстались. Через 23 минуты после того, как счет стал 3:0, «Монреаль» уже был впереди. Джоэль Армия, Нэйт Томпсон, Ник Казисн и Кристиан Фолин, как показалось, отправили хозяев в нокаут.
Но это был только нокдаун, противостоянию Ковальчука и его бывшей команду нужен был более закрученный сюжет. Его сначала обеспечил «Нью-Джерси», сравнявший счет за 20 секунд до конца основного времени, а затем за и сам олимпийский чемпион. Из 6 попыток в послематчевой серии буллитов была реализована лишь одна, по закону жанра точен был 36-летний российский нападающий. Переиграв вратаря Луи Доминге, Илья приложил к губам палец — фанатам «Дэвилз» надо учиться молчать, второй год подряд хейт Ковальчука не приносит им ничего кроме итогового разочарования.
|Ален Насреддин
|Клод Жюльен
|Луи Доминге(Луи Доминге, Луи Доминге)
|Чарли Линдгрен
|06:39
|Нэйт Томпсон
|09:17
|Майлс Вуд(Йеспер Братт, Мирко Мюллер)
|21:46
|Ши Уэбер
|21:51
|Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Блэйк Коулман)
|21:54
|Джон Хейден
|21:54
|Дэйл Уис
|24:50
|Арттури Лехконен
|26:23
|Дэймон Сиверсон
|26:44
|Йеспер Братт(Павел Заха, Уилл Батчер)
|32:29
|Кевин Руни
|32:29
|Макс Доми
|32:29
|Ник Казинс
|33:08
|Джоэль Армиа
|37:06
|Нэйт Томпсон(Райан Пелинг)
|42:15
|Джоуи Андерсон
|47:22
|Ник Казинс(Бретт Кулак, Макс Доми)
|49:35
|Кристиан Фолин(Томаш Татар, Филлип Дано)
|58:51
|Командный штраф
|59:40
|Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Блэйк Коулман)
|победный бросок: Илья Ковальчук(Монреаль Канадиенс)
Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
|14
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1