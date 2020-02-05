Сумасшедший вечер Овечкина. Он бездельничал 53 минуты, чтобы переписать тонну рекордов
Ничего личного, только цифры.
Ничего личного, только цифры.
За 53 стартовых минуты матча с «Лос-Анджелесом» Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам Джонатана Куика. За следующие 5 с небольшим минут он оформил
Победный гол стал 110-м в НХЛовской карьере Овечкина — по данному показателю он сравнялся с Теему Селянне и Бреттом Халлом.
Александр Великий стал 13-м игроком в истории лучшей лиги мира, который забросил 3 шайбы в последние 7 минут встречи. Последним, кто сотворил подобное чудо до него, был форвард «Вашингтона» Петер Бондра и случилось это 24 года назад — 26 марта 1996-го.
Если Овечкин сохранит нынешний темп, то он забьет 700 голов за 1140 игр, что станет вторым результатом в истории. Кроме него только Уэйн Гретцки (886 матчей) и Бретт Халл (1157) добирались до этой отметки быстрее, чем за 1200 встреч.
На данный момент капитан «Вашингтона» забивает в среднем по 0,61 голу за игру — это 5-е место среди всех игроков НХЛ. Кроме того, это лучший показатель для игроков старше 30 лет с 2015 года.
Овечкин — 10-й игрок в истории НХЛ, забивший 40 голов в возрасте 34 лет и старше, и первый после Даниэля Альфредссона (сезон-2007/2008). Только один игрок забил забросил 50 шайб в возрасте 34 лет и старше — Джо Бусик в чемпионате-1970/1971.
Впервые в своей карьере Ови оформил 4
Начиная с 13 января, Александр Великий забросил 14 шайб. У ближайшего преследователя — только 7.
Овечкин в 11-й раз за карьеру добрался до отметки в 40 голов. Больше таких чемпионатов только у Уэйна Гретцки — 12.
Оформив
Для Овечкина эта игра стала 143-й в НХЛ, в которых он забивал более одного гола. По этому показателю русский нападающий догнал великого Фила Эспозито.
|Тодд Рирден
|Тодд Маклеллан
|Брэйден Холтби
|Джонатан Куик(Джонатан Куик)
|03:33
|Карл Хагелин
|09:36
|Кертис Макдермид
|15:03
|Джефф Картер(Тайлер Тоффоли, Мэтт Рой)
|27:25
|Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Карл Хагелин)
|39:39
|Мартин Фехервари
|51:33
|Джефф Картер(Дрю Даути)
|53:50
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши)
|55:00
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|58:14
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0