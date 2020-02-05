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09:51 (мск), источник: Sport24

Сумасшедший вечер Овечкина. Он бездельничал 53 минуты, чтобы переписать тонну рекордов

Ничего личного, только цифры.

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За 53 стартовых минуты матча с «Лос-Анджелесом» Александр Овечкин ни разу не бросил по воротам Джонатана Куика. За следующие 5 с небольшим минут он оформил хет-трик и переписал кучу страниц в истории Национальной хоккейной лиги. Наслаждаемся очередными шайбами великого хоккеиста, а затем ныряем в статистику, которая в еще раз убедит вас в его гениальности.

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Победный гол стал 110-м в НХЛовской карьере Овечкина — по данному показателю он сравнялся с Теему Селянне и Бреттом Халлом.

Александр Великий стал 13-м игроком в истории лучшей лиги мира, который забросил 3 шайбы в последние 7 минут встречи. Последним, кто сотворил подобное чудо до него, был форвард «Вашингтона» Петер Бондра и случилось это 24 года назад — 26 марта 1996-го.

Если Овечкин сохранит нынешний темп, то он забьет 700 голов за 1140 игр, что станет вторым результатом в истории. Кроме него только Уэйн Гретцки (886 матчей) и Бретт Халл (1157) добирались до этой отметки быстрее, чем за 1200 встреч.

40-й гол в сезоне Ови забил в своей 53-й игре — ему совсем немного не хватило до личного рекорда. В одном из своих сезонов великий русский снайпер выбил 4 десятка голов за 52 встречи. Правда, тогда ему было 22 года.

На данный момент капитан «Вашингтона» забивает в среднем по 0,61 голу за игру — это 5-е место среди всех игроков НХЛ. Кроме того, это лучший показатель для игроков старше 30 лет с 2015 года.

Овечкин — 10-й игрок в истории НХЛ, забивший 40 голов в возрасте 34 лет и старше, и первый после Даниэля Альфредссона (сезон-2007/2008). Только один игрок забил забросил 50 шайб в возрасте 34 лет и старше — Джо Бусик в чемпионате-1970/1971.

Впервые в своей карьере Ови оформил 4 хет-трика за сезон. При этом 3 из них случились в 6 последних матчах.

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Начиная с 13 января, Александр Великий забросил 14 шайб. У ближайшего преследователя — только 7.

Овечкин в 11-й раз за карьеру добрался до отметки в 40 голов. Больше таких чемпионатов только у Уэйна Гретцки — 12.

Хет-трик 8-го номера уложился в 4 минуты 24 секунды. Рекорд «Вашингтона» принадлежит Стэну Гилбертсону, который 6 апреля 1975 года забросил 3 гола в ворота «Питтсбурга» за 3 минуты 26 секунд.

Оформив хет-трик, Ови подвинул легендарного Мориса Ришара с 8-го места в истории по количеству матчей с тремя голами. Теперь у россиянина 27 таких встреч.

Для Овечкина эта игра стала 143-й в НХЛ, в которых он забивал более одного гола. По этому показателю русский нападающий догнал великого Фила Эспозито.

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4:2
0:1, 1:0, 3:1
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденТодд Маклеллан
Вратари
Брэйден ХолтбиДжонатан Куик(Джонатан Куик)
1-й период
03:33Карл Хагелин
09:36Кертис Макдермид
15:03Джефф Картер(Тайлер Тоффоли, Мэтт Рой)
2-й период
27:25Джон Карлсон(Никлас II Бэкстрем, Карл Хагелин)
39:39Мартин Фехервари
3-й период
51:33Джефф Картер(Дрю Даути)
53:50Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши)
55:00Александр Овечкин(Джон Карлсон)
58:14Александр Овечкин(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Брэйден Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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