Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин во вторник оформил хет-трик в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» и принес своей команде победу со счетом 4:2. Россиянин довел счет заброшенным шайбам в нынешнем сезоне до 40, в 11-й раз в своей карьере в течение регулярного чемпионата НХЛ, и вышел в лидеры гонки снайперов.
Второй звездой дня стал латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс, оформивший «сухарь» в матче против «Флориды Партнерз» (1:0), отразив 32 броска по своим воротам.
Третьей звездой дня признан шведский форвард «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, который набрал четыре очка (1 шайба + 3 передачи) в матче с «Баффало Сейбрз» (6:1).