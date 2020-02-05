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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

Овечкин во вторник оформил хет-трик в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» и принес своей команде победу со счетом 4:2. Россиянин довел счет заброшенным шайбам в нынешнем сезоне до 40, в 11-й раз в своей карьере в течение регулярного чемпионата НХЛ, и вышел в лидеры гонки снайперов.

Второй звездой дня стал латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс, оформивший «сухарь» в матче против «Флориды Партнерз» (1:0), отразив 32 броска по своим воротам.

Третьей звездой дня признан шведский форвард «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, который набрал четыре очка (1 шайба + 3 передачи) в матче с «Баффало Сейбрз» (6:1).

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