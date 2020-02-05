Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Овечкин во вторник оформил хет-трик в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» и принес своей команде победу со счетом 4:2. Россиянин довел счет заброшенным шайбам в нынешнем сезоне до 40, в 11-й раз в своей карьере в течение регулярного чемпионата НХЛ, и вышел в лидеры гонки снайперов.