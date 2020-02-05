За «Сан-Хосе» дебютировал русский студент. Летунов первым из наших пробился в НХЛ через NCAA
Три года он играл в хоккей и одновременно учился связям с общественностью.
Три года он играл в хоккей и одновременно учился связям с общественностью.
Какая американская хоккейная команда самая русская? Вы удивитесь, но это не «Вашингтон Кэпиталс» во главе с Александром Овечкиным и не «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным, а «Сан-Хосе Барракуда».
Перед сезоном место в основе «Шаркс» прочили Чеховичу. В тренировочном лагере ярче других русских проявил себя Юртайкин. Однако здесь и сейчас лучшим бомбардиром
На игру с «Калгари», которую «акулы» выиграли со счетом 3:1, Летунов вышел с краю, но
Не корите себя, если до недавнего времени ничего не слышали об этом парне. «Сент-Луис» в 2014 году потратил на него выбор во втором раунде драфта, уже тогда будучи уверенным в его перспективах, тогда как на родине Летунов был
В том, чтобы не просто гонять шайбу, но и параллельно получать образование, состоял изначальный план Максима и его родителей. Именно поэтому он поехал не в канадскую CHL, а в куда менее раскрученную американскую USHL. Все ради того, чтоб сохранить статус любителя и в дальнейшем играть за университетскую команду. Дело в том, что американцы, в отличие от канадцев, не выплачивают стипендии своим юниорам. Отыграв два года за «Янгстаун», Летунов поступил в университет Коннектикута на специальность «общественные связи». Отучившись очно три года их четырех, он отправился покорять НХЛ транзитом через АХЛ. Исполнив свою мечту, Максим заодно протоптал тропинку своим соотечественникам, показав что «так тоже можно».
NCAA — крайне недооцененная в России лига. Кажется, даже про ее баскетбольный аналог
|Джефф Уорд
|Боб Бугнер
|Давид Риттих
|Аарон Делл
|10:43
|Бренден Диллон
|18:08
|Милан Лучич
|18:08
|Барклай Гудроу
|19:14
|Эвандер Кейн
|20:59
|Джонни Годро(Элиас Линдхольм, Марк Джиордано)
|23:57
|Брент Бернс(Джо Торнтон)
|28:02
|Эвандер Кейн(Барклай Гудроу, Патрик Марло)
|47:45
|Кевин Лабанк(Тимо Майер, Джо Торнтон)
|55:45
|Ти. Джей. Броди
Аарон Делл (Сан-Хосе Шаркс), Джо Торнтон (Сан-Хосе Шаркс), Майкл Стоун (Калгари Флэймз)
|7
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0