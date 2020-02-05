За «Сан-Хосе» дебютировал русский студент. Летунов первым из наших пробился в НХЛ через NCAA

Источник: Sport24

Какая американская хоккейная команда самая русская? Вы удивитесь, но это не «Вашингтон Кэпиталс» во главе с Александром Овечкиным и не «Нью-Йорк Рейнджерс» с Артемием Панариным, а «Сан-Хосе Барракуда». Фарм-клуб «Шаркс» буквально заполонили русские хоккеисты. В этом сезоне АХЛ за него были заиграны Николай Кныжов, Артем Иванюженков, Данил Юртайкин, Иван Чехович и Максим Летунов. Бывший защитник СКА и молодежной сборной России держится скромно. Сын экс-министра спорта в основном выступает в ECHL. Юртайкин после впечатляющего тренинг-кэмпа рядом с Джо Торнтоном в последнее время о себе почти не напоминает. Ну, а больше всего разочаровал Чехович, у которого 2+2 в 28 матчах за «барракуд».

Перед сезоном место в основе «Шаркс» прочили Чеховичу. В тренировочном лагере ярче других русских проявил себя Юртайкин. Однако здесь и сейчас лучшим бомбардиром фарм-клуба «Сан-Хосе» является Максим Летунов. На его счету 30 очков в 39 играх. Эти цифры стали веским аргументом за то, чтобы вызвать россиянина в основной состав. Из-за череды травм Летунов присоединился к команде на выезде и провел свой первый матч в НХЛ против «Калгари». Дебютант получил свои 10 минут в четвертом звене рядом с Маркусом Соренсеном и Диланом Гэмбреллом. За отведенное ему время Максим успел нанести один бросок и выиграть половину из четырех вбрасываний.

На игру с «Калгари», которую «акулы» выиграли со счетом 3:1, Летунов вышел с краю, но вообще-то он центр. На этой позиции 193-сантиметровый фактурный нападающий провел большую часть карьеры. Своим кумиром он называет Павла Дацюка, хотя по комплекции между ними мало общего. Зато видение площадки у Летунова если не дацюковское, то для молодого игрока на высоком уровне. Что ему не хватает, так это массы. 83 килограмма при таком росте — недостаточно для уверенной игры в углах и у бортов. Если Летунов прибавит в физике, то в НХЛ будет появляться отнюдь не эпизодически.

Не корите себя, если до недавнего времени ничего не слышали об этом парне. «Сент-Луис» в 2014 году потратил на него выбор во втором раунде драфта, уже тогда будучи уверенным в его перспективах, тогда как на родине Летунов был человеком-загадкой. Школу ЦСКА он покинул еще в 15 лет, и с тех пор ни разу не вызывался ни в юниорскую сборную России, ни в молодежную. Валерий Брагин не позвал центрфорварда даже на традиционную Суперсерию, хотя Максим к тому моменту уже играл в студенческой лиге. В NCAA Летунов провел три сезона, где был одним из немногих русских. Ну, а дебютировав за «Шаркс», 23-летний москвич и вовсе стал первым в истории НХЛ россиянином, который пробился в сильнейшую лигу мира через студенческий хоккей.

В том, чтобы не просто гонять шайбу, но и параллельно получать образование, состоял изначальный план Максима и его родителей. Именно поэтому он поехал не в канадскую CHL, а в куда менее раскрученную американскую USHL. Все ради того, чтоб сохранить статус любителя и в дальнейшем играть за университетскую команду. Дело в том, что американцы, в отличие от канадцев, не выплачивают стипендии своим юниорам. Отыграв два года за «Янгстаун», Летунов поступил в университет Коннектикута на специальность «общественные связи». Отучившись очно три года их четырех, он отправился покорять НХЛ транзитом через АХЛ. Исполнив свою мечту, Максим заодно протоптал тропинку своим соотечественникам, показав что «так тоже можно».