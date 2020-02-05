Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.