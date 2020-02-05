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13:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Василевский повторил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Вегас Голден Найтс».

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу «Тампы».

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 16 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.

Таким образом, 25-летний Василевский повторил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и четыре поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003). Всего на счету Василевского 27 побед в 39 играх сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.

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