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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первый русский из студенческой лиги в истории НХЛ. Уникальный путь Максима Летунова

Обозреватель «СЭ» — о форварде «Сан-Хосе», который дебютировал в заокеанской лиге.

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Источник: AP 2020

Советы Торнтона, Марло и Набокова

У каждого энхаэловца — свой непростой путь в лучшую лигу мира, но у Максима Летунова он получился абсолютно уникальным. 23-летний, 193-сантиметровый центрфорвард — первый россиянин в истории, который попал в НХЛ через NCAA, лиги студенческого хоккея США. Канадцев и американцев оттуда вышло немало — например, лидер «Баффало» Джек Айкел, — но наших хоккеистов прежде не было. Летунов уже вошел в историю, проведя сегодня ночью в Калгари свой первый матч в НХЛ, который «Акулы» выиграли — 3:1. На его счету — 10 минут 17 секунд игрового времени, по одному броску и перехвату, 50 процентов выигранных вбрасываний.

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— Нервы, конечно, присутствовали, — рассказал мне Летунов по мессенджеру после матча, когда «Акулы» уже расположились в своем чартере, чтобы лететь в Эдмонтон. — Если кто-то вам говорит, что не нервничает перед первой игрой в НХЛ, то точно врет. Но после первых двух смен пришел в себя и играл в свой хоккей.

— Ветераны команды дали какие-то советы?

— Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен.

— А что услышали от тренера вратарей «Шаркс» Евгения Набокова?

— Особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота.

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— Главный тренер Боб Бугнер после матча подошел, что-то персонально сказал?

— Нет. Но после матча подошел генеральный менеджер (Дуг Уилсон, — Прим. И. Р.) и сказал, что я играл хорошо, и было видно, что получал большое удовольствие. Но прекрасно понимаю, что это только начало.

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Драфт и два обмена

Начало всей хоккейной жизни для москвича Летунова прошло в хоккейных школах «Русь» и ЦСКА. Но потом они с семьей решили пойти другим путем. Мы познакомились с ним год назад в Сан-Хосе, и Максим рассказывал мне:

«Все складывалось хорошо, но мы с родителями видели больше возможностей попасть в НХЛ через Америку. Уехали, когда мне было 15. До того минимум год размышляли, смотрели варианты. Но решили: чем раньше, тем лучше.

Изначально было два варианта — канадская CHL или американская USHL. Обсудили с родителями, знакомыми и решили пойти в американскую. В ней хоккеистам не платят стипендий, у тебя остается статус любителя, и ты можешь попасть в университет, играть за него и получить бесплатное образование. Плюс мне казалось, что пройти четыре года физического развития в университете намного лучше, чтобы быть готовым к профессиональному хоккею. Да, таким путем из русских еще никто не шел, это определенный риск. Но мы решили, что для меня такой путь будет лучшим.

Сперва Летуновы поехали в Техас. Сезон Максим играл в команде Alliance Bulldogs, следующий — в «Даллас Старз» до 16 лет в лиге ААА. Это время он вспоминает с удовольствием: «В Далласе люди доброжелательные. И все дети в школе относились ко мне хорошо, приняли с открытым сердцем. И тренер увидел перспективу, ставил во всех спецбригадах».

Выступлениями там россиянин вызвал интерес из USHL — и поехал на два года в юниорский клуб этой системы из провинциального города Янгстаун в штате Огайо. Оттуда, после первого сезона, он и был задрафтован во втором раунде 2014 года под 52-м номером «Сент-Луисом». В одном раунде с Иваном Барбашевым.

Поразительно, но еще задолго до дебюта в НХЛ его успели аж два раза обменять — сначала в «Аризону», потом в «Сан-Хосе». После обмена в «Койотис» там сказали, что на драфте хотели меня взять, но не успели, — рассказывал Летунов. — И в «Шаркс» то же самое: я услышал, что они хотели брать меня следующим, 53-м.

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В юниорские сборные и молодежку из NCAA не зовут

Через год после драфта он поступил в Университет Коннектикута, U-Conn. Летунов объясняет, что в системе NCAA — много лиг, а он попал в Восточную, Hockey East. Его агент Джордж Ньюман убедил Максима, что эта лига — одна из сильнейших, недаром Джек Айкел вышел именно оттуда. Летунов приехал в университет, встретился с тренерами, посмотрел каток, тренажерный зал, кампус — и остался доволен. Тем более что и агент жил недалеко. Игроку предложили хорошую стипендию, бесплатное проживание — и он на три года остался там.

Учился он по направлению общественных связей — и вспоминает, что немало предметов было посвящено и общению с прессой, и даже непосредственно журналистской работе. Например, он брал интервью у однокурсников. «В хоккей до ста лет играть нельзя, — рассуждает Летунов. — Образование дало возможность подумать о будущем. Моя спортивная карьера только началась, и пока нет мыслей, буду ли работать по специальности. Но в любом случае ни о чем не жалею».

В первом же сезоне в Hockey East Летунов попал в сборную новичков лиги и вторую сборную All-Stars NCAA. В U-Conn его тоже использовали во всех спецбригадах и всецело доверяли.

— Что там за уровень и атмосфера хоккея? — спрашиваю Летунова.

— В среднем на наши матчи ходило по четыре с половиной тысячи человек. Атмосфера классная. И уровень очень хороший — намного выше, считаю, чем в CHL. В основном играют хоккеисты от 19 до 26 лет. Единственный минус — игр намного меньше. Мы проводили около 40 матчей за сезон, а в канадских юниорских лигах — около 80.

Последнее, кстати, сказалось на его игре в первом сезоне в АХЛ. Год назад мы разговаривали с Евгением Набоковым, тогда еще тренером по развитию «Шаркс», работавшим на каждой тренировке фарм-клуба, «Сан-Хосе Барракуда». И он рассуждал о Летунове:

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«Макс — очень умный игрок, с головой. Но он первый год в профессиональном хоккее. До этого в колледже они по 40 матчей играли, а тут — в самое пекло. АХЛ — настоящая мясорубка. Начал здорово, потом его настиг спад. Главное — не падать духом и знать, чего хочешь добиться. Стараюсь его поддерживать, чтобы он не унывал, если что-то не клеится. Тут любая шутка поможет».

В марте 2018 года, глядя на игру Летунова за U-Conn, «Акулы» заключили с ним контракт новичка. По его словам, их с родителями план как раз и состоял в том, чтобы отучиться три года, а потом подписать контракт в НХЛ. После третьего сезона в NCAA Летуновы поговорили с руководством «Шаркс», и их желание видеть Максима игроком системы «Сан-Хосе» оказалось взаимным.

В юниорских и молодежной сборных России он никогда не играл, и он даже не знает, видел ли его когда-нибудь в деле Валерий Брагин.

«В университетскую лигу едут играть немногие русские, — говорит Летунов. — Это другой путь. Может, из-за этого никогда не звали в сборные и вообще в Россию. Да и уехал рано, ушел с радаров».

Тут, надо заметить, вопрос еще и в том, что игроков из NCAA до МЧМ физически негде проверять. В минувшем году проспект «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков начал играть за тот же U-Conn (это явно отзвук выступлений там Летунова), и, рассказывают, Брагин хотел вызвать его на суперсерию. Но не вышло, так как студенты не имеют права играть в матчах под эгидой CHL.

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Чтобы нарастить мышцы, в АХЛ не вылезал из зала

В прошлом сезоне и в первой половине нынешнего «Барракуду» тренировал Рой Соммер — хоккейно-американский Алекс Фергюсон, легенда АХЛ, работающий с фарм-клубом «Шаркс» 23-й сезон, переписавший все рекорды клуба и лиги. Не так давно, когда был отправлен в отставку штаб главного тренера «Шаркс» Питера ДеБура, тренер-ветеран вместе с Набоковым и Майком Риччи (оба были тренерами по развитию) перешли в первую команду помогать Бугнеру. А год назад Соммер говорил мне о Летунове:

«У Максима был по-настоящему хороший тренинг-кемп, и первые 10 матчей сезона он «зажигал». Затем произошел шаг назад, что неудивительно — это непростая лига. Есть проблемы со стабильностью: в одном матче хорош, в следующем — просто о’кей.

У него очень хорошее видение площадки, хоккейное чутье — поэтому он регулярно выходит в большинстве. А чтобы получить время в меньшинстве, ему нужно прибавить в игре в равных составах. Но самое важное для Макса — серьезная работа в ближайшее межсезонье. Он должен потратить время на то, чтобы стать мощнее, и его не оттирали от шайбы. И прибавить в аэробной работе. Он может рано устать. Думаю, он это понимает и проводит много времени в зале.

«Мне всегда говорили: главное — “физику” набрать, остальное у тебя есть, — подтвердил мне тогда Летунов. — Из зала и не вылезаю».

О том, что ему необходимо нарастить мышечную массу, в прошлом сезоне говорил мне и Майк Риччи, обладатель Кубка Стэнли-96 в составе «Колорадо», много лет работающего в системе «Шаркс»:

«Главное для него — стать физически сильнее. И он делает для этого все. Когда это произойдет, и он обретет чуть больше опыта, в том числе в плей-офф АХЛ, переход на уровень НХЛ не займет так много времени, как некоторые думают. Чаще всего все зависит от самого игрока, от того, как он работает. А Макс работает хорошо. И я скажу: скорее он окажется в НХЛ раньше, чем позже».

Риччи оказался прав.

А мне довелось наблюдать, как после полуторачасовой тренировки «Барракуды» хоккеисты пошли в раздевалку — но еще четверть часа на льду остались два человека. Риччи и Летунов.
Майк Риччи
Обладатель Кубка Стэнли-96 в составе «Колорадо»

Тогдашний новичок АХЛ раз за разом разворачивался на 180 градусов — и, получив шайбу от Риччи, тут же бросал по пустым воротам в одно касание. А потом собрал со льда все шайбы и ушел со льда последним.

«Думаю, все у Максима идет в правильном направлении, — сказал мне Риччи. — АХЛ — тяжелая лига, в ней непросто играть всем. Как вы видели, он напряженно работает, остается на тренировках после всех, оттачивает бросок и вбрасывания. У него все в порядке с трудовой этикой. Да, по ходу сезона были взлеты и падения, как у каждого молодого игрока, который приходит в АХЛ. Тем более что он играет в центре, на сложной позиции. Но парень делает все, чтобы учиться, и на тех же вбрасываниях уже выглядит лучше. Он на том этапе, на котором и должен сейчас находиться».

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Кумир — Дацюк

Хотя по габаритам можно было бы предположить, что кумир Летунова как центрфорварда — Евгений Малкин, но оказалось — Павел Дацюк. «Никогда с ним не общался. А было бы очень интересно», — признавался Максим. В НХЛ с Волшебником они уже не пересекутся, у каждого — свое время…

Поклонение Дацюку воплотилось в эпизоде, который я увидел в конце тренировки «Барракуды». Все игроки «Барракуды» исполняли буллиты, и Летунов — один-единственный — решил сделать это как в All-Star Game, из-под коньков. Не забил, но смотрелось здорово. Правда, Набоков ему в шутку начал «пихать»: играй проще! «Сейчас все любят финты, — улыбался потом экс-голкипер. — Но есть статистика: много голов на буллитах забивается с бросков».

А на следующий день Летунов при счете 0:3 против «Айова Уайлд» выдал классный эпизод, отобрав шайбу у борта в чужой зоне и тут же отпасовав в центр под голевой бросок партнеру. «Барракуда» едва не отыгралась, а Максим набрал «плюс один». Правда, в этом сезоне с «плюс-минусом» ситуация значительно хуже — минус 15 против тогдашнего нуля. Вот тут с Дацюка точно есть в чем взять пример. Но «Барракуда» в принципе — худшая команда сезона в АХЛ, в Западной конференции отстающая от ближайшего соперника на 11 очков и имеющая соотношение забитых и пропущенных шайб «минус 16».

Зато с результативностью у него проблем нет. В 57 матчах прошлой регулярки Летунов набрал 28 очков, в плей-офф сделал две голевые передачи в трех матчах. А в нынешнем сезоне по «гол плюс пас» пошел явный подъем. На сегодня Максим — лучший бомбардир «Барракуды» с 30 очками (10+20) в 39 матчах. То есть — 0,77 очка за игру против прошлогодних 0,49.

Год назад он говорил мне: «Думаю, в следующем году смогу побороться за место в составе “Шаркс”». Уже теперь, после дебюта в НХЛ, спрашиваю Летунова, ощущал ли он себя в этом году в АХЛ иначе, чем в прошлом, и ждал ли вызова в «Шаркс».

«Да, в этом году в АХЛ я чувствовал себя по-другому, чем в прошлом, — говорит он. — Все-таки уже второй год в команде и в лиге, уже хорошо знаешь систему, тренеров и партнеров. Не думаешь, что нужно делать, а просто делаешь это на льду. Все хорошо получалось, и поэтому я старался не думать о вызове в главную команду, а просто старался работать над тем, что могу. И вызов в НХЛ наконец-то случился».

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Кстати, получив ответы Максима, я обнаружил, что его прошлогодний акцент, когда он говорит по-русски (восемь лет в юном возрасте за океаном — не шутка!), по сути, исчез. Видимо, сказывается общение в «Барракудах» с соотечественниками Данилом Юртайкиным, Иваном Чеховичем и Николаем Кныжовым.

Родные на его первый матч в Калгари не приезжали — во-первых, до конца не знали, будет ли он в составе, во-вторых, потому что игра проходила в Канаде.

Ничего — все впереди. Тем более для Летунова хорошо, что в штаб «Акул» перешли Соммер, Риччи и Набоков, отлично знающие его потенциал, наблюдавшие за ним каждый день в течение полутора лет. Показательно, что именно при новом тренерском составе его подняли и выпустили на первый матч.

Он всегда верил, что попадет в НХЛ — и первопроходцем в нее для российских студентов в Америке уже стал. Но один этот факт Летунова уже наверняка не удовлетворит. Новая «Акула» щелкает зубами в ожидании своей первой голевой добычи. А главное — закрепления в составе авторитетной команды, переживающей нелегкие времена.

Игорь Рабинер

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