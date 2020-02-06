Первый русский из студенческой лиги в истории НХЛ. Уникальный путь Максима Летунова
Обозреватель «СЭ» — о форварде «Сан-Хосе», который дебютировал в заокеанской лиге.
Обозреватель «СЭ» — о форварде «Сан-Хосе», который дебютировал в заокеанской лиге.
У каждого энхаэловца — свой непростой путь в лучшую лигу мира, но у Максима Летунова он получился абсолютно уникальным. 23-летний, 193-сантиметровый центрфорвард — первый россиянин в истории, который попал в НХЛ через NCAA, лиги студенческого хоккея США. Канадцев и американцев оттуда вышло немало — например, лидер «Баффало» Джек Айкел, — но наших хоккеистов прежде не было. Летунов уже вошел в историю, проведя сегодня ночью в Калгари свой первый матч в НХЛ, который «Акулы» выиграли — 3:1. На его счету — 10 минут 17 секунд игрового времени, по одному броску и перехвату, 50 процентов выигранных вбрасываний.
— Нервы, конечно, присутствовали, — рассказал мне Летунов по мессенджеру после матча, когда «Акулы» уже расположились в своем чартере, чтобы лететь в Эдмонтон. — Если
— Ветераны команды дали
— Джо Торнтон и Патрик Марло перед самой игрой подошли и сказали не волноваться, в первой паре смен просто почувствовать игру, вбросить шайбу в зону, пробежать, побороться. И уже потом, когда освоюсь, можно показывать то, на что способен.
— А что услышали от тренера вратарей «Шаркс» Евгения Набокова?
— Особых наставлений не было — он просто сказал, чтобы я получал удовольствие и побольше лез на ворота.
— Главный тренер Боб Бугнер после матча подошел,
— Нет. Но после матча подошел генеральный менеджер (Дуг Уилсон, — Прим. И. Р.) и сказал, что я играл хорошо, и было видно, что получал большое удовольствие. Но прекрасно понимаю, что это только начало.
Начало всей хоккейной жизни для москвича Летунова прошло в хоккейных школах «Русь» и ЦСКА. Но потом они с семьей решили пойти другим путем. Мы познакомились с ним год назад в
«Все складывалось хорошо, но мы с родителями видели больше возможностей попасть в НХЛ через Америку. Уехали, когда мне было 15. До того минимум год размышляли, смотрели варианты. Но решили: чем раньше, тем лучше.
Изначально было два варианта — канадская CHL или американская USHL. Обсудили с родителями, знакомыми и решили пойти в американскую. В ней хоккеистам не платят стипендий, у тебя остается статус любителя, и ты можешь попасть в университет, играть за него и получить бесплатное образование. Плюс мне казалось, что пройти четыре года физического развития в университете намного лучше, чтобы быть готовым к профессиональному хоккею. Да, таким путем из русских еще никто не шел, это определенный риск. Но мы решили, что для меня такой путь будет лучшим.
Выступлениями там россиянин вызвал интерес из USHL — и поехал на два года в юниорский клуб этой системы из провинциального города Янгстаун в штате Огайо. Оттуда, после первого сезона, он и был задрафтован во втором раунде 2014 года под 52-м номером «Сент-Луисом». В одном раунде с Иваном Барбашевым.
Поразительно, но еще задолго до дебюта в НХЛ его успели аж два раза обменять — сначала в «Аризону», потом в «Сан-Хосе». После обмена в «Койотис» там сказали, что на драфте хотели меня взять, но не успели, — рассказывал Летунов. — И в «Шаркс» то же самое: я услышал, что они хотели брать меня следующим, 53-м.
Через год после драфта он поступил в Университет Коннектикута,
Учился он по направлению общественных связей — и вспоминает, что немало предметов было посвящено и общению с прессой, и даже непосредственно журналистской работе. Например, он брал интервью у однокурсников. «В хоккей до ста лет играть нельзя, — рассуждает Летунов. — Образование дало возможность подумать о будущем. Моя спортивная карьера только началась, и пока нет мыслей, буду ли работать по специальности. Но в любом случае ни о чем не жалею».
— Что там за уровень и атмосфера хоккея? — спрашиваю Летунова.
— В среднем на наши матчи ходило по четыре с половиной тысячи человек. Атмосфера классная. И уровень очень хороший — намного выше, считаю, чем в CHL. В основном играют хоккеисты от 19 до 26 лет. Единственный минус — игр намного меньше. Мы проводили около 40 матчей за сезон, а в канадских юниорских лигах — около 80.
Последнее, кстати, сказалось на его игре в первом сезоне в АХЛ. Год назад мы разговаривали с Евгением Набоковым, тогда еще тренером по развитию «Шаркс», работавшим на каждой тренировке
«Макс — очень умный игрок, с головой. Но он первый год в профессиональном хоккее. До этого в колледже они по 40 матчей играли, а тут — в самое пекло. АХЛ — настоящая мясорубка. Начал здорово, потом его настиг спад. Главное — не падать духом и знать, чего хочешь добиться. Стараюсь его поддерживать, чтобы он не унывал, если
В марте 2018 года, глядя на игру Летунова за
«В университетскую лигу едут играть немногие русские, — говорит Летунов. — Это другой путь. Может,
Тут, надо заметить, вопрос еще и в том, что игроков из NCAA до МЧМ физически негде проверять. В минувшем году проспект «Нью-Йорк Айлендерс» Руслан Исхаков начал играть за тот же
В прошлом сезоне и в первой половине нынешнего «Барракуду» тренировал Рой Соммер —
«У Максима был
У него очень хорошее видение площадки, хоккейное чутье — поэтому он регулярно выходит в большинстве. А чтобы получить время в меньшинстве, ему нужно прибавить в игре в равных составах. Но самое важное для Макса — серьезная работа в ближайшее межсезонье. Он должен потратить время на то, чтобы стать мощнее, и его не оттирали от шайбы. И прибавить в аэробной работе. Он может рано устать. Думаю, он это понимает и проводит много времени в зале.
«Мне всегда говорили: главное — “физику” набрать, остальное у тебя есть, — подтвердил мне тогда Летунов. — Из зала и не вылезаю».
О том, что ему необходимо нарастить мышечную массу, в прошлом сезоне говорил мне и Майк Риччи, обладатель Кубка Стэнли-96 в составе «Колорадо», много лет работающего в системе «Шаркс»:
«Главное для него — стать физически сильнее. И он делает для этого все. Когда это произойдет, и он обретет чуть больше опыта, в том числе в
Риччи оказался прав.
А мне довелось наблюдать, как после полуторачасовой тренировки «Барракуды» хоккеисты пошли в раздевалку — но еще четверть часа на льду остались два человека. Риччи и Летунов.
Тогдашний новичок АХЛ раз за разом разворачивался на 180 градусов — и, получив шайбу от Риччи, тут же бросал по пустым воротам в одно касание. А потом собрал со льда все шайбы и ушел со льда последним.
«Думаю, все у Максима идет в правильном направлении, — сказал мне Риччи. — АХЛ — тяжелая лига, в ней непросто играть всем. Как вы видели, он напряженно работает, остается на тренировках после всех, оттачивает бросок и вбрасывания. У него все в порядке с трудовой этикой. Да, по ходу сезона были взлеты и падения, как у каждого молодого игрока, который приходит в АХЛ. Тем более что он играет в центре, на сложной позиции. Но парень делает все, чтобы учиться, и на тех же вбрасываниях уже выглядит лучше. Он на том этапе, на котором и должен сейчас находиться».
Хотя по габаритам можно было бы предположить, что кумир Летунова как центрфорварда — Евгений Малкин, но оказалось — Павел Дацюк. «Никогда с ним не общался. А было бы очень интересно», — признавался Максим. В НХЛ с Волшебником они уже не пересекутся, у каждого — свое время…
Поклонение Дацюку воплотилось в эпизоде, который я увидел в конце тренировки «Барракуды». Все игроки «Барракуды» исполняли буллиты, и Летунов —
А на следующий день Летунов при счете 0:3 против «Айова Уайлд» выдал классный эпизод, отобрав шайбу у борта в чужой зоне и тут же отпасовав в центр под голевой бросок партнеру. «Барракуда» едва не отыгралась, а Максим набрал «плюс один». Правда, в этом сезоне с «плюс-минусом» ситуация значительно хуже — минус 15 против тогдашнего нуля. Вот тут с Дацюка точно есть в чем взять пример. Но «Барракуда» в принципе — худшая команда сезона в АХЛ, в Западной конференции отстающая от ближайшего соперника на 11 очков и имеющая соотношение забитых и пропущенных шайб «минус 16».
Год назад он говорил мне: «Думаю, в следующем году смогу побороться за место в составе “Шаркс”». Уже теперь, после дебюта в НХЛ, спрашиваю Летунова, ощущал ли он себя в этом году в АХЛ иначе, чем в прошлом, и ждал ли вызова в «Шаркс».
«Да, в этом году в АХЛ я чувствовал себя
Кстати, получив ответы Максима, я обнаружил, что его прошлогодний акцент, когда он говорит
Родные на его первый матч в Калгари не приезжали —
Ничего — все впереди. Тем более для Летунова хорошо, что в штаб «Акул» перешли Соммер, Риччи и Набоков, отлично знающие его потенциал, наблюдавшие за ним каждый день в течение полутора лет. Показательно, что именно при новом тренерском составе его подняли и выпустили на первый матч.
Он всегда верил, что попадет в НХЛ — и первопроходцем в нее для российских студентов в Америке уже стал. Но один этот факт Летунова уже наверняка не удовлетворит. Новая «Акула» щелкает зубами в ожидании своей первой голевой добычи. А главное — закрепления в составе авторитетной команды, переживающей нелегкие времена.
Игорь Рабинер