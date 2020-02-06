«Монреаль» пошутил про жест Ковальчука в матче с «Нью-Джерси»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Монреаль» выложил в своем
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Монреаль» выложил в своем
В матче НХЛ с «Нью-Джерси» нападающий забил буллит, после чего приложил палец к губам в ответ на свист болельщиков своей бывшей команды.
«Библиотекари любят Илью», — такой подписью сопроводила видео
Во вторник «Монреаль» по буллитам в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:0). Россиянин, который выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах, под свист трибун забил решающий буллит и стал первой звездой матча.
|Ален Насреддин
|Клод Жюльен
|Луи Доминге(Луи Доминге, Луи Доминге)
|Чарли Линдгрен
|06:39
|Нэйт Томпсон
|09:17
|Майлс Вуд(Йеспер Братт, Мирко Мюллер)
|21:46
|Ши Уэбер
|21:51
|Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Блэйк Коулман)
|21:54
|Джон Хейден
|21:54
|Дэйл Уис
|24:50
|Арттури Лехконен
|26:23
|Дэймон Сиверсон
|26:44
|Йеспер Братт(Павел Заха, Уилл Батчер)
|32:29
|Кевин Руни
|32:29
|Макс Доми
|32:29
|Ник Казинс
|33:08
|Джоэль Армиа
|37:06
|Нэйт Томпсон(Райан Пелинг)
|42:15
|Джоуи Андерсон
|47:22
|Ник Казинс(Бретт Кулак, Макс Доми)
|49:35
|Кристиан Фолин(Томаш Татар, Филлип Дано)
|58:51
|Командный штраф
|59:40
|Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Блэйк Коулман)
|победный бросок: Илья Ковальчук(Монреаль Канадиенс)
Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
|14
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1