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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монреаль» пошутил про жест Ковальчука в матче с «Нью-Джерси»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Монреаль» выложил в своем твиттер-аккаунте видео с форвардом Ильей Ковальчуком, пошутив над его жестом к фанатам своей бывшей команды.

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Источник: Reuters

В матче НХЛ с «Нью-Джерси» нападающий забил буллит, после чего приложил палец к губам в ответ на свист болельщиков своей бывшей команды.

«Библиотекари любят Илью», — такой подписью сопроводила видео пресс-служба клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во вторник «Монреаль» по буллитам в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:0). Россиянин, который выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах, под свист трибун забил решающий буллит и стал первой звездой матча.

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Николь — супруга русского хоккеиста Ильи Ковальчука
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4:5Б
1:0, 2:2, 1:2, 0:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 205.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Prudential Center, 13283 зрителя
Главные тренеры
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1-й период
06:39Нэйт Томпсон
09:17Майлс Вуд(Йеспер Братт, Мирко Мюллер)
2-й период
21:46Ши Уэбер
21:51Кайл Палмиери(Дэймон Сиверсон, Блэйк Коулман)
21:54Джон Хейден
21:54Дэйл Уис
24:50Арттури Лехконен
26:23Дэймон Сиверсон
26:44Йеспер Братт(Павел Заха, Уилл Батчер)
32:29Кевин Руни
32:29Макс Доми
32:29Ник Казинс
33:08Джоэль Армиа
37:06Нэйт Томпсон(Райан Пелинг)
3-й период
42:15Джоуи Андерсон
47:22Ник Казинс(Бретт Кулак, Макс Доми)
49:35Кристиан Фолин(Томаш Татар, Филлип Дано)
58:51Командный штраф
59:40Кайл Палмиери(Джек Хьюз, Блэйк Коулман)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Илья Ковальчук(Монреаль Канадиенс)
Лучшие игроки матча
Илья Ковальчук (Монреаль Канадиенс), Кайл Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), Йеспер Братт (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
14Штрафное время20
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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