«Монреаль» пошутил про жест Ковальчука в матче с «Нью-Джерси»

В матче НХЛ с «Нью-Джерси» нападающий забил буллит , после чего приложил палец к губам в ответ на свист болельщиков своей бывшей команды.

Во вторник «Монреаль» по буллитам в гостях обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:4 (0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 1:0). Россиянин, который выступал за «Нью-Джерси» в 2010—2013 годах, под свист трибун забил решающий буллит и стал первой звездой матча.