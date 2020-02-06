Павел Бучневич: Надо мной уже все смеются в команде
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оценил шансы команды на попадание в
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оценил шансы команды на попадание в
— Нам нужно выдать серию из побед, и все будет хорошо. Мы провели на
— Интересный гол вы забили Антону Худобину в матче против «Далласа». Бросок с острого угла, и счастливый для вас рикошет — в сетку.
— Да сколько мне уже могло не везти! У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конек, то в штангу.
— Этот гол вам поможет поймать кураж?
— Да уже три гола в четырех матчах забил