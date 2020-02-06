Павел Бучневич: Надо мной уже все смеются в команде

Источник: AFP 2020

— Нам нужно выдать серию из побед, и все будет хорошо. Мы провели на две-три игры меньше, чем все, — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. — А если посмотреть календарь, мы будем часто встречаться с теми командами, которые идут рядом с нами или выше. И если мы хорошо выступим против конкурентов, то шансы будут неплохими. Мы все знаем нашу цель.

— Интересный гол вы забили Антону Худобину в матче против «Далласа». Бросок с острого угла, и счастливый для вас рикошет — в сетку.

— Да сколько мне уже могло не везти! У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конек, то в штангу. Какие-то невероятные вещи происходят! Надо мной уже все смеются в команде. Бывает, что человеку отдают пас, и он забить не может. А мне просто не везет, и это все видят.

— Этот гол вам поможет поймать кураж?