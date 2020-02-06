Текущие события
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.02
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.02
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
7.02
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Бучневич: Надо мной уже все смеются в команде

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич оценил шансы команды на попадание в плей-офф в нынешнем сезоне.

Наверх
Источник: AFP 2020

— Нам нужно выдать серию из побед, и все будет хорошо. Мы провели на две-три игры меньше, чем все, — цитирует Бучневича официальный сайт НХЛ. — А если посмотреть календарь, мы будем часто встречаться с теми командами, которые идут рядом с нами или выше. И если мы хорошо выступим против конкурентов, то шансы будут неплохими. Мы все знаем нашу цель.

— Интересный гол вы забили Антону Худобину в матче против «Далласа». Бросок с острого угла, и счастливый для вас рикошет — в сетку.

— Да сколько мне уже могло не везти! У меня практически в каждом матче есть хорошие моменты. Но я то в черенок клюшки вратаря попаду, то в конек, то в штангу. Какие-то невероятные вещи происходят! Надо мной уже все смеются в команде. Бывает, что человеку отдают пас, и он забить не может. А мне просто не везет, и это все видят.

— Этот гол вам поможет поймать кураж?

— Да уже три гола в четырех матчах забил вообще-то. И впереди — встреча с «Торонто». Кураж важен каждому. Хочется забивать, помогать команде. Ты вроде все делаешь правильно. Но в статистике у тебя ничего нет, и ты начинаешь депрессировать, из-за чего происходят непонятные вещи. Это очень тяжело. Но когда ты забиваешь, это помогает.

Читайте также
Бучневич выбил из «Рейнджерс» 6 миллионов долларов. День с Алексеем Шевченко 27 июля
Во время загрузки произошла ошибка.
27 июля 2019© Ньюстюб
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
5 топ-клубов, проспавших зимнее трансферное окно
Слуцкий прокомментировал слухи об интересе «Рубина» к Кокорину
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
СМИ в США признали россиянина лучшим барьеристом десятилетия
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь