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10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Ковальчук: Было бы неплохо остаться в «Монреале»

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук признался, что хотел бы остаться в клубе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Этой зимой он подписал контракт с «Канадиенс» до конца сезона.

— Мне здесь все нравится, — цитирует La Presse Ковальчука. — Эта команда особенная. Было бы неплохо остаться. Давайте поговорим об этом через две недели. Важно бороться. Это единственное, что у меня на уме. Наша команда может играть намного лучше, чем сейчас. Моя работа — играть.

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