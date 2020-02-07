Илья Ковальчук: Было бы неплохо остаться в «Монреале»

— Мне здесь все нравится, — цитирует La Presse Ковальчука. — Эта команда особенная. Было бы неплохо остаться. Давайте поговорим об этом через две недели. Важно бороться. Это единственное, что у меня на уме. Наша команда может играть намного лучше, чем сейчас. Моя работа — играть.