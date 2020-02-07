Большой юбилей Кучерова и чумовые спасения Василевского. «Тампа» дожала команду Малкина
У «молний» все русские в огне!
У «молний» все русские в огне!
Центральный матч дня в НХЛ прошел в Тампе, где встречались фавориты Восточной конференции: у «Лайтнинг» и «Пингвинз» даже одинаковое количество очков, правда, у первых на одну игру больше. Команду Джона Купера называют лучшей в 2020-м году. За этот отрезок у «Тампы»: 12 побед в 15 матчах, из которых 11 в гостях, наибольшее количество голов и второй показатель с конца по пропущенным шайбам. С каждым днем все хорошеет первая тройка Кучеров — Пойнт — Стэмкос, да и остальные не подводят.
Тем не менее счет с «Питтсбургом» открыли не они, а Михаил Сергачев, которого после травмы Рутты перевели в первую пару к Хедману. 21-летний защитник в этом сезоне добился существенного прогресса и приучил болельщиков к результативной игре впереди и надежной в своей зоне. Россиянин отлично видит площадку, не стесняется бросать и пользуется своими моментами. С недавних пор он стал получать время еще и в меньшинстве, о чем давно мечтал.
На одной шайбе хозяева не остановились. Через несколько минут после гола Сергачева потрясающую атаку разыграла первая тройка. Кучеров в своей зоне начал атаку, отобрав шайбу у Кросби, а Поинт со Стэмкосом убежали «два в один» — в итоге Стив забил 25-й гол в сезоне. Русский форвард заработал очко за вторую голевую передачу и продлил серию с набранными баллами до девяти встреч. И все это происходило в его 500-й матч в НХЛ. 26-летний нападающий достиг этой отметки за неполных семь сезонов.
«Тампа» играла здорово, но и «Питтсбург» старался не отставать. После не самого удачного первого периода гости значительно прибавили и стали чаще атаковать ворота Василевского. Русский голкипер действовал надежно, но шайбу от Малкина, залетевшую от колена 71-го, отразить не смог.
Хозяева незамедлительно ответили на гол соперника: Чирелли сделал счет 3:1. Цифры на табло вполне устраивали «молний», однако неприятные моменты в игре
В третьем периоде «пингвины» смогли сократить отставание до минимума (вновь на льду был Малкин) благодаря голу Марино. Затем гости создали еще несколько опасных моментов, заставив Василевского серьезно поработать. «Лайтнинг» чуть не распрощались с победой, оставшись на полторы минуты втроем (так еще главные «убийцы» меньшинства отстутствовали
|Джон Купер
|Майк Салливан
|Андрей Василевский
|Мэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
|09:04
|Михаил Сергачев(Виктор Хедман, Тайлер Джонсон)
|10:10
|Зак Астон-Ризе
|12:55
|Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
|19:04
|Седрик Пакетт
|19:50
|Патрик Хернквист
|22:11
|Брэйден Пойнт
|29:25
|Евгений Малкин(Патрик Хернквист, Крис Летанг)
|29:57
|Энтони Чирелли(Ондржей Палат, Виктор Хедман)
|32:05
|Мэттью Мюррей
|42:00
|Алекс Киллорн
|42:00
|Патрик Хернквист
|43:20
|Джон Марино(Евгений Малкин)
|46:53
|Патрик Марун
|50:55
|Михаил Сергачев
|51:21
|Алекс Киллорн
|54:49
|Джаред Маккэн
|59:27
|Никита Кучеров(Виктор Хедман, Андрей Василевский)
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0