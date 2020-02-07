Большой юбилей Кучерова и чумовые спасения Василевского. «Тампа» дожала команду Малкина

Центральный матч дня в НХЛ прошел в Тампе, где встречались фавориты Восточной конференции: у «Лайтнинг» и «Пингвинз» даже одинаковое количество очков, правда, у первых на одну игру больше. Команду Джона Купера называют лучшей в 2020-м году. За этот отрезок у «Тампы»: 12 побед в 15 матчах, из которых 11 в гостях, наибольшее количество голов и второй показатель с конца по пропущенным шайбам. С каждым днем все хорошеет первая тройка Кучеров — Пойнт — Стэмкос, да и остальные не подводят.

Тем не менее счет с «Питтсбургом» открыли не они, а Михаил Сергачев, которого после травмы Рутты перевели в первую пару к Хедману. 21-летний защитник в этом сезоне добился существенного прогресса и приучил болельщиков к результативной игре впереди и надежной в своей зоне. Россиянин отлично видит площадку, не стесняется бросать и пользуется своими моментами. С недавних пор он стал получать время еще и в меньшинстве, о чем давно мечтал.

На одной шайбе хозяева не остановились. Через несколько минут после гола Сергачева потрясающую атаку разыграла первая тройка. Кучеров в своей зоне начал атаку, отобрав шайбу у Кросби, а Поинт со Стэмкосом убежали «два в один» — в итоге Стив забил 25-й гол в сезоне. Русский форвард заработал очко за вторую голевую передачу и продлил серию с набранными баллами до девяти встреч. И все это происходило в его 500-й матч в НХЛ. 26-летний нападающий достиг этой отметки за неполных семь сезонов.

«Тампа» играла здорово, но и «Питтсбург» старался не отставать. После не самого удачного первого периода гости значительно прибавили и стали чаще атаковать ворота Василевского. Русский голкипер действовал надежно, но шайбу от Малкина, залетевшую от колена 71-го, отразить не смог.

Хозяева незамедлительно ответили на гол соперника: Чирелли сделал счет 3:1. Цифры на табло вполне устраивали «молний», однако неприятные моменты в игре все-таки были. Команда потеряла Макдону, который в начале второго периода вышел в меньшинстве, заблокировал бросок и больше на льду не появлялся. Плюс у «Тампы» все никак не шло большинство (четыре попытки в холостую) — в последнее время с ним вообще проблемы.