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10:29 (мск), источник: Sport24

Большой юбилей Кучерова и чумовые спасения Василевского. «Тампа» дожала команду Малкина

У «молний» все русские в огне!

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Центральный матч дня в НХЛ прошел в Тампе, где встречались фавориты Восточной конференции: у «Лайтнинг» и «Пингвинз» даже одинаковое количество очков, правда, у первых на одну игру больше. Команду Джона Купера называют лучшей в 2020-м году. За этот отрезок у «Тампы»: 12 побед в 15 матчах, из которых 11 в гостях, наибольшее количество голов и второй показатель с конца по пропущенным шайбам. С каждым днем все хорошеет первая тройка Кучеров — Пойнт — Стэмкос, да и остальные не подводят.

Тем не менее счет с «Питтсбургом» открыли не они, а Михаил Сергачев, которого после травмы Рутты перевели в первую пару к Хедману. 21-летний защитник в этом сезоне добился существенного прогресса и приучил болельщиков к результативной игре впереди и надежной в своей зоне. Россиянин отлично видит площадку, не стесняется бросать и пользуется своими моментами. С недавних пор он стал получать время еще и в меньшинстве, о чем давно мечтал.

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На одной шайбе хозяева не остановились. Через несколько минут после гола Сергачева потрясающую атаку разыграла первая тройка. Кучеров в своей зоне начал атаку, отобрав шайбу у Кросби, а Поинт со Стэмкосом убежали «два в один» — в итоге Стив забил 25-й гол в сезоне. Русский форвард заработал очко за вторую голевую передачу и продлил серию с набранными баллами до девяти встреч. И все это происходило в его 500-й матч в НХЛ. 26-летний нападающий достиг этой отметки за неполных семь сезонов.

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«Тампа» играла здорово, но и «Питтсбург» старался не отставать. После не самого удачного первого периода гости значительно прибавили и стали чаще атаковать ворота Василевского. Русский голкипер действовал надежно, но шайбу от Малкина, залетевшую от колена 71-го, отразить не смог.

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Хозяева незамедлительно ответили на гол соперника: Чирелли сделал счет 3:1. Цифры на табло вполне устраивали «молний», однако неприятные моменты в игре все-таки были. Команда потеряла Макдону, который в начале второго периода вышел в меньшинстве, заблокировал бросок и больше на льду не появлялся. Плюс у «Тампы» все никак не шло большинство (четыре попытки в холостую) — в последнее время с ним вообще проблемы.

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В третьем периоде «пингвины» смогли сократить отставание до минимума (вновь на льду был Малкин) благодаря голу Марино. Затем гости создали еще несколько опасных моментов, заставив Василевского серьезно поработать. «Лайтнинг» чуть не распрощались с победой, оставшись на полторы минуты втроем (так еще главные «убийцы» меньшинства отстутствовали из-за травм). И если бы не русский вратарь, то соперник бы точно реализовал большинство. Закончилось все голом Кучерова на последней минуте в пустые ворота. Эта «Тампа» с русскими монстрами не по зубам Кросби и Ко.

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Тампа-Бэй Лайтнинг
4:2
2:0, 1:1, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперМайк Салливан
Вратари
Андрей ВасилевскийМэттью Мюррей(Мэттью Мюррей)
1-й период
09:04Михаил Сергачев(Виктор Хедман, Тайлер Джонсон)
10:10Зак Астон-Ризе
12:55Стивен Стэмкос(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
19:04Седрик Пакетт
19:50Патрик Хернквист
2-й период
22:11Брэйден Пойнт
29:25Евгений Малкин(Патрик Хернквист, Крис Летанг)
29:57Энтони Чирелли(Ондржей Палат, Виктор Хедман)
32:05Мэттью Мюррей
3-й период
42:00Алекс Киллорн
42:00Патрик Хернквист
43:20Джон Марино(Евгений Малкин)
46:53Патрик Марун
50:55Михаил Сергачев
51:21Алекс Киллорн
54:49Джаред Маккэн
59:27Никита Кучеров(Виктор Хедман, Андрей Василевский)
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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