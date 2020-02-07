Василевский обновил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них пятой подряд.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.