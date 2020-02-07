Кошмар Бобровского. Самый дорогой русский вратарь получил 6 голов от «Вегаса» и свист от фанатов

Бывают дни, когда все валится из рук самого утра. А у хоккеистов бывают такие матчи, когда у них не получается ничего прямо со стартового вбрасывания. «Флорида» и Сергей Бобровский пережили нечто подобное в четверг, в домашнем противостоянии с «Вегасом». Уже на 3-й минуте полевые игроки «Пантерз» позволили Чендлеру Стивенсону промчаться по правому краю, вывалиться на Сергея Бобровского, а его партнеру Марку Стоуну дважды расстрелять русского вратаря, который прервал передачу на дальнюю штангу.

Хозяева отыгрались во второй половине периода, но начало второй двадцатиминутки напомнило хозяевам, что это не их вечер. Все тот же Стоун дал мастер-класс на тему «Как организовать гол в одиночку». Канадец подхватил шайбу в левом круге вбрасывания своей зоны, а уже через несколько секунд оказался с нею перед Бобровским. Хоккеистам «Флориды» — двойка за удивительное гостеприимство, ну, а к россиянину претензий снова минимум.

«Пантерз» пытались уйти от судьбы и сумели еще раз догнать до соперника, но для них это был последний позитивный момент этого вечера. Дальше забивал только «Вегас». Забивал много. Победную шайба на свой счет записал Макс Пачиоретти — парни в красном были не против, чтобы он замкнул дальнюю штангу после поперечной передачи, а затем еще и затолкал хоккейный снаряд в ворота.

Но настоящий кошмар ждал команду Боба в третьем периоде. Уставший ждать нормальной поддержки от партнеров российский вратарь стал ошибаться и сам. Не очень понятно, например, что помешало ему отразить вот этот дальний и не очень сильный бросок Нэйта Шмидта.

Не выручил Сергей и после выстрела другого оборонца «Голден Найтс» Ши Теодора. Совершить сэйв в этой ситуации было гораздо сложнее, чем в случае со Шмидтом, но от вратаря уровня Бобровского ждут спасений и в таких эпизодах.

https://www.nhl.com/video/theodore-scores-shg-from-distance/c-5219282?tcid=tw_video_content_id

Закончился этот небольшой хоккейный ад для 72-го номера после красивого розыгрыша большинства, организованного «Вегасом». Гости очень качественно двигали шайбу, в итоге довели ее до Джонатана Маршессо, который не дал Бобровскому ни шанса. Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль рещил, что с его первого номера хватит и отправил на лед Сэмюэла Монтембо, который сухим тоже не остался.

Поражение 2:7 многие фанаты «Пантерз» решили целиком и полностью повесить на русского вратаря, отразившему лишь 23 из 29 бросков. На скамейку его проводили свистом.

А издевательские комментарии в адрес Боба просто заполнили социальные сети. Ему предлагают купить очки.

Называют «мусором».