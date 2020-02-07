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10:41 (мск), источник: Sport24

Кошмар Бобровского. Самый дорогой русский вратарь получил 6 голов от «Вегаса» и свист от фанатов

Максимально неудачный вечер для кипера «Пантерз».

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Бывают дни, когда все валится из рук самого утра. А у хоккеистов бывают такие матчи, когда у них не получается ничего прямо со стартового вбрасывания. «Флорида» и Сергей Бобровский пережили нечто подобное в четверг, в домашнем противостоянии с «Вегасом». Уже на 3-й минуте полевые игроки «Пантерз» позволили Чендлеру Стивенсону промчаться по правому краю, вывалиться на Сергея Бобровского, а его партнеру Марку Стоуну дважды расстрелять русского вратаря, который прервал передачу на дальнюю штангу.

Хозяева отыгрались во второй половине периода, но начало второй двадцатиминутки напомнило хозяевам, что это не их вечер. Все тот же Стоун дал мастер-класс на тему «Как организовать гол в одиночку». Канадец подхватил шайбу в левом круге вбрасывания своей зоны, а уже через несколько секунд оказался с нею перед Бобровским. Хоккеистам «Флориды» — двойка за удивительное гостеприимство, ну, а к россиянину претензий снова минимум.

«Пантерз» пытались уйти от судьбы и сумели еще раз догнать до соперника, но для них это был последний позитивный момент этого вечера. Дальше забивал только «Вегас». Забивал много. Победную шайба на свой счет записал Макс Пачиоретти — парни в красном были не против, чтобы он замкнул дальнюю штангу после поперечной передачи, а затем еще и затолкал хоккейный снаряд в ворота.

Но настоящий кошмар ждал команду Боба в третьем периоде. Уставший ждать нормальной поддержки от партнеров российский вратарь стал ошибаться и сам. Не очень понятно, например, что помешало ему отразить вот этот дальний и не очень сильный бросок Нэйта Шмидта.

Не выручил Сергей и после выстрела другого оборонца «Голден Найтс» Ши Теодора. Совершить сэйв в этой ситуации было гораздо сложнее, чем в случае со Шмидтом, но от вратаря уровня Бобровского ждут спасений и в таких эпизодах.

https://www.nhl.com/video/theodore-scores-shg-from-distance/c-5219282?tcid=tw_video_content_id

Закончился этот небольшой хоккейный ад для 72-го номера после красивого розыгрыша большинства, организованного «Вегасом». Гости очень качественно двигали шайбу, в итоге довели ее до Джонатана Маршессо, который не дал Бобровскому ни шанса. Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль рещил, что с его первого номера хватит и отправил на лед Сэмюэла Монтембо, который сухим тоже не остался.

Поражение 2:7 многие фанаты «Пантерз» решили целиком и полностью повесить на русского вратаря, отразившему лишь 23 из 29 бросков. На скамейку его проводили свистом.

Во время загрузки произошла ошибка.

А издевательские комментарии в адрес Боба просто заполнили социальные сети. Ему предлагают купить очки.

Называют «мусором».

И снова говорят о контракте Сергея: «Поговорка “Вы получаете то, за что заплатили” не распространяется на Бобровского».

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Флорида Пантерз
2:7
1:1, 1:2, 0:4
Вегас Голден Найтс
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)BB&T Center
Главные тренеры
Джоэль КенневилльПитер Дебур
Вратари
Сергей Бобровский(Самуэль Монтембо)Марк-Андре Флери
1-й период
02:15Марк Стоун(Чендлер Стивенсон, Ши Теодор)
12:59Доминик Тонинато
15:07Марк Стоун
16:22Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Винс Трочек)
16:22Командный штраф
2-й период
21:41Марк Стоун(Нэйт Шмидт)
24:25Евгений Дадонов
24:25Брэйден Макнэбб
26:40Бретт Коннолли
31:52Винс Трочек(Джонатан Юбердо)
32:18Макс Пачоретти(Ник Холден, Марк Стоун)
33:57Кит Яндл
37:07Командный штраф
3-й период
40:17Нэйт Шмидт(Пол Штястны, Райлли Смит)
42:07Джош Браун
43:42Райлли Смит
44:11Ши Теодор(Пол Штястны, Джон Меррилл)
47:51Доминик Тонинато
48:53Джонатан Маршессо(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
55:06Макс Пачоретти(Марк Стоун, Чендлер Стивенсон)
Лучшие игроки матча
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Нэйт Шмидт (Вегас Голден Найтс)
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида Пантерз
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