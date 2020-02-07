Кошмар Бобровского. Самый дорогой русский вратарь получил 6 голов от «Вегаса» и свист от фанатов
Максимально неудачный вечер для кипера «Пантерз».
Максимально неудачный вечер для кипера «Пантерз».
Бывают дни, когда все валится из рук самого утра. А у хоккеистов бывают такие матчи, когда у них не получается ничего прямо со стартового вбрасывания. «Флорида» и Сергей Бобровский пережили нечто подобное в четверг, в домашнем противостоянии с «Вегасом». Уже на 3-й минуте полевые игроки «Пантерз» позволили Чендлеру Стивенсону промчаться по правому краю, вывалиться на Сергея Бобровского, а его партнеру Марку Стоуну дважды расстрелять русского вратаря, который прервал передачу на дальнюю штангу.
Хозяева отыгрались во второй половине периода, но начало второй двадцатиминутки напомнило хозяевам, что это не их вечер. Все тот же Стоун дал
«Пантерз» пытались уйти от судьбы и сумели еще раз догнать до соперника, но для них это был последний позитивный момент этого вечера. Дальше забивал только «Вегас». Забивал много. Победную шайба на свой счет записал Макс Пачиоретти — парни в красном были не против, чтобы он замкнул дальнюю штангу после поперечной передачи, а затем еще и затолкал хоккейный снаряд в ворота.
Но настоящий кошмар ждал команду Боба в третьем периоде. Уставший ждать нормальной поддержки от партнеров российский вратарь стал ошибаться и сам. Не очень понятно, например, что помешало ему отразить вот этот дальний и не очень сильный бросок Нэйта Шмидта.
Не выручил Сергей и после выстрела другого оборонца «Голден Найтс» Ши Теодора. Совершить сэйв в этой ситуации было гораздо сложнее, чем в случае со Шмидтом, но от вратаря уровня Бобровского ждут спасений и в таких эпизодах.
Закончился этот небольшой хоккейный ад для 72-го номера после красивого розыгрыша большинства, организованного «Вегасом». Гости очень качественно двигали шайбу, в итоге довели ее до Джонатана Маршессо, который не дал Бобровскому ни шанса. Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль рещил, что с его первого номера хватит и отправил на лед Сэмюэла Монтембо, который сухим тоже не остался.
Поражение 2:7 многие фанаты «Пантерз» решили целиком и полностью повесить на русского вратаря, отразившему лишь 23 из 29 бросков. На скамейку его проводили свистом.
А издевательские комментарии в адрес Боба просто заполнили социальные сети. Ему предлагают купить очки.
Называют «мусором».
И снова говорят о контракте Сергея: «Поговорка “Вы получаете то, за что заплатили” не распространяется на Бобровского».
|Джоэль Кенневилль
|Питер Дебур
|Сергей Бобровский(Самуэль Монтембо)
|Марк-Андре Флери
|02:15
|Марк Стоун(Чендлер Стивенсон, Ши Теодор)
|12:59
|Доминик Тонинато
|15:07
|Марк Стоун
|16:22
|Майк I Хоффман(Джонатан Юбердо, Винс Трочек)
|16:22
|Командный штраф
|21:41
|Марк Стоун(Нэйт Шмидт)
|24:25
|Евгений Дадонов
|24:25
|Брэйден Макнэбб
|26:40
|Бретт Коннолли
|31:52
|Винс Трочек(Джонатан Юбердо)
|32:18
|Макс Пачоретти(Ник Холден, Марк Стоун)
|33:57
|Кит Яндл
|37:07
|Командный штраф
|40:17
|Нэйт Шмидт(Пол Штястны, Райлли Смит)
|42:07
|Джош Браун
|43:42
|Райлли Смит
|44:11
|Ши Теодор(Пол Штястны, Джон Меррилл)
|47:51
|Доминик Тонинато
|48:53
|Джонатан Маршессо(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
|55:06
|Макс Пачоретти(Марк Стоун, Чендлер Стивенсон)
Марк Стоун (Вегас Голден Найтс), Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Нэйт Шмидт (Вегас Голден Найтс)
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|4