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10:44 (мск), источник: ТАСС

Передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить «Анахайм» в матче НХЛ

ТАСС, 7 февраля. «Монреаль» дома победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (18-я минута), Брендан Галлахер (34) и Джефф Питри (61 ОТ). У проигравших отличились Якоб Силфверберг (30) и Дерек Грант (43).

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук провел на льду около 18 минут. Он нанес два броска, сделал один силовой прием и отметился одной результативной передачей. В активе Ковальчука 20 (8 шайб + 12 передач) в сезоне.

«Монреаль» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 матчах. «Анахайм» идет 14-м, имея в активе 50 очков после 54 встреч. В следующем матче «Монреаль» 9 февраля примет «Торонто». «Анахайм» же днем ранее встретится с «Торонто» на выезде.

В другом матче дня «Колорадо» в гостях победил «Оттаву» со счетом 4:1. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу, которая стала для него 10-й в сезоне. Всего в активе россиянина 22 (10+12) очка.

«Вегас» на выезде разгромил «Флориду» — 7:2. Форвард хозяев Евгений Дадонов очков во встрече не набрал. Голкипер Сергей Бобровский был заменен в середине третьего периода после шестой пропущенной шайбы. За 49 минут вратарь отразил 23 броска из 29.

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Монреаль Канадиенс
3:2ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Анахайм Дакс
Хоккей, НХЛ, Неделя 207.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДаллас Икинс
Вратари
Кэри ПрайсДжон Гибсон
1-й период
00:57Виктор Мете
11:54Бен Чиаро
16:11Ник Ритчи
17:18Ник Сузуки(Джефф Питри, Томаш Татар)
2-й период
24:46Райан Гецлаф
29:53Якоб Сильверберг(Рикард Ракелль, Якоб Ларссон)
33:16Брендан Галлахер(Илья Ковальчук)
36:16Сэм Стил
3-й период
42:16Дерек Грант(Картер Рауни)
48:04Ник Ритчи
51:40Джош Мэнсон
Овертайм
60:25Джефф Питри(Джоэль Армиа)
Лучшие игроки матча
Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс), Кэм Фаулер (Анахайм Дакс), Брендан Галлахер (Монреаль Канадиенс)
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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