Передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить «Анахайм» в матче НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (18-я минута), Брендан Галлахер (34) и Джефф Питри (61 ОТ). У проигравших отличились Якоб Силфверберг (30) и Дерек Грант (43).

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук провел на льду около 18 минут. Он нанес два броска, сделал один силовой прием и отметился одной результативной передачей. В активе Ковальчука 20 (8 шайб + 12 передач) в сезоне.

«Монреаль» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 56 матчах. «Анахайм» идет 14-м, имея в активе 50 очков после 54 встреч. В следующем матче «Монреаль» 9 февраля примет «Торонто». «Анахайм» же днем ранее встретится с «Торонто» на выезде.

В другом матче дня «Колорадо» в гостях победил «Оттаву» со счетом 4:1. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу, которая стала для него 10-й в сезоне. Всего в активе россиянина 22 (10+12) очка.

«Вегас» на выезде разгромил «Флориду» — 7:2. Форвард хозяев Евгений Дадонов очков во встрече не набрал. Голкипер Сергей Бобровский был заменен в середине третьего периода после шестой пропущенной шайбы. За 49 минут вратарь отразил 23 броска из 29.