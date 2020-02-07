Форвард «Сан-Хосе» Летунов забил первый гол в НХЛ во втором матче в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
В ходе второго периода гости впереди — 4:2.
Третью шайбу в составе команды Буба Бугнера забросил нападающий Максим Летунов. Российский форвард забил первый гол в НХЛ во втором матче в лиге. Результативными передачами отметились шведский защитник Эрик Карлссон и шведский форвард Маркус Сёренсен.